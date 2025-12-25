Triều Tiên ra mắt tàu ngầm hạt nhân tên lửa chiến lược: Có đủ sức tấn công lãnh thổ Mỹ?

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 24/12 vừa qua đã công bố hình ảnh về chiếc tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của nước này – một dự án được chờ đợi từ lâu. Các hình ảnh cho thấy con tàu hiện đang trong quá trình đóng mới, với lượng giãn nước khoảng 8.700 tấn.

Thông tin này xuất hiện sau các báo cáo của nguồn quân sự Hàn Quốc hồi tháng 10/2024 cho rằng Bình Nhưỡng đã bắt đầu đóng tàu ngầm hạt nhân đầu tiên, cũng như những tuyên bố kéo dài nhiều năm từ phía Triều Tiên về kế hoạch phát triển loại phương tiện này.

Về kích thước, tàu ngầm mới của Triều Tiên nhỏ hơn đáng kể so với tàu ngầm tên lửa đạn đạo Type 094 của Trung Quốc (11.000 tấn), tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ (18.750 tấn), hay lớp Borei của Nga – hiện là loại tàu ngầm tác chiến lớn nhất thế giới với lượng giãn nước khoảng 24.000 tấn. Tuy vậy, nó vẫn lớn hơn nhiều so với các tàu ngầm hạt nhân đời đầu của những cường quốc này, đồng thời vượt kích thước tàu ngầm hạt nhân lớp Arihant của Ấn Độ (khoảng 7.000 tấn) hiện đang được sản xuất.

Tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên được cho ra mắt hôm 24/12. Ảnh: MW.

Các hình ảnh cho thấy tàu có tháp chỉ huy tích hợp với cấu trúc “mai rùa” nâng cao, nơi bố trí các ống phóng tên lửa, cùng mảng sonar gắn bên hông và 6 ống phóng ngư lôi. Trong nhiều thập kỷ, Triều Tiên duy trì lực lượng tàu ngầm đông đảo nhất thế giới, và trong khoảng 10 năm trở lại đây đã đạt những bước tiến mang tính đột phá khi đưa vào hoạt động các tàu có năng lực hoàn toàn mới.

Từ khoảng năm 2017, nước này đã biên chế tàu ngầm tên lửa đạn đạo đầu tiên, tiếp đó là tàu ngầm phóng tên lửa hành trình vào năm 2023, và đặc biệt là thiết bị tàu ngầm không người lái mang vũ khí hạt nhân được thử nghiệm từ tháng 4/2023.

Từ lâu, giới phân tích cho rằng chương trình tàu ngầm tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được thiết kế nhằm mở đường cho việc triển khai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, qua đó tạo ra một “chân kiềng thứ hai” cho lực lượng răn đe hạt nhân chiến lược của Quân đội Nhân dân Triều Tiên, bổ sung cho một trong những kho vũ khí hạt nhân trên bộ đa dạng và mạnh mẽ nhất thế giới.

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Pukkuksong-3. Ảnh: MW.

So với tàu ngầm sử dụng động cơ thông thường, tàu ngầm hạt nhân có khả năng hoạt động liên tục vượt trội, có thể lặn sâu và duy trì trạng thái ẩn mình trong nhiều tháng, cho phép tiến hành các đòn tấn công vào mục tiêu ở bất kỳ đâu trên thế giới với rất ít cảnh báo. Điều này đảm bảo năng lực đòn đánh trả thứ hai, ngay cả khi các đối thủ phương Tây của Bình Nhưỡng có thể vô hiệu hóa lực lượng hạt nhân đặt trên mặt đất.

Việc phóng tên lửa đạn đạo tầm xa từ tàu ngầm còn cho phép tấn công từ những hướng không ngờ tới – nơi hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương chưa được triển khai dày đặc – chẳng hạn như các đòn đánh nhằm vào lãnh thổ Mỹ từ hướng nam.

Các vụ thử nghiệm phương tiện lướt siêu vượt âm của Triều Tiên từ năm 2021, cùng việc đưa chúng vào trang bị trên tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-16B, đã làm dấy lên khả năng rằng tàu ngầm hạt nhân mới này có thể mang theo các loại tên lửa tích hợp công nghệ tương tự. Điều đó sẽ giúp quỹ đạo bay hiệu quả hơn, tầm bắn xa hơn, đồng thời tăng mạnh khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không của đối phương.

Giới chức Triều Tiên thị sát con tàu. Ảnh: MW.

Khả năng tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Mỹ từ lâu đã được Bình Nhưỡng coi là mục tiêu chiến lược sống còn, trong bối cảnh Washington nhiều lần tiến rất gần đến việc phát động các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Triều Tiên, bao gồm cả phương án sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Barack Obama từng cân nhắc một cuộc tấn công vào năm 2016 nhưng được cho là đã chùn bước sau các cảnh báo từ Lầu Năm Góc. Người kế nhiệm ông, Tổng thống Donald Trump, vào năm 2017 thậm chí đã phác thảo các kế hoạch tấn công hạt nhân quy mô lớn, với dự báo gây ra cái chết của hàng triệu người. Trong cả hai trường hợp, các đòn tấn công không được thực hiện chủ yếu do năng lực trả đũa của Triều Tiên và việc Mỹ thiếu thông tin tình báo chính xác về vị trí lãnh đạo cũng như kho vũ khí của nước này.

Máy bay ném bom hạt nhân B-2 của Không quân Mỹ trong một hoạt động gần Hàn Quốc. Ảnh: MW.

Trước đó, các chính quyền Mỹ dưới thời Harry Truman, Dwight Eisenhower và Richard Nixon đều từng nghiêm túc xem xét khả năng tấn công hạt nhân Triều Tiên, trong khi các đời Tổng thống Lyndon Johnson và Bill Clinton cũng đã tiến rất gần đến việc phát động các cuộc tấn công phi hạt nhân. Cho đến nay, Triều Tiên vẫn chưa hoàn tất việc xử lý bom đạn Mỹ còn sót lại từ chiến dịch không kích do phương Tây dẫn đầu trong Chiến tranh Triều Tiên.

Ký ức về Chiến tranh Triều Tiên tiếp tục là động lực cốt lõi định hình chính sách an ninh của Bình Nhưỡng, trong bối cảnh họ luôn nhìn nhận Mỹ là mối đe dọa hiện hữu. Cảm nhận về nguy cơ cận kề, cũng như nhu cầu phải tiếp tục củng cố năng lực răn đe hạt nhân, càng được củng cố sau các cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Libya và Iraq – hai quốc gia từng từ bỏ năng lực tên lửa và vũ khí hủy diệt hàng loạt trước khi bị tấn công.

Theo MW