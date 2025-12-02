Tên lửa mới của Triều Tiên giúp Su-25 “hồi sinh”: Sức mạnh áp đảo, có thể xuất khẩu ngược sang Nga

Triều Tiên trình làng tên lửa hành trình mới trên Su-25, tạo bước ngoặt lớn về sức mạnh không quân, với cấu hình vũ khí tiên tiến hàng đầu thế giới, vượt xa mọi biến thể Su-25 hiện có.

Triều Tiên đã công bố một loại tên lửa hành trình mới được tích hợp trên các máy bay cường kích Su-25, lần đầu xuất hiện trong lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Không quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại sân bay Kalma hôm 28/11 vừa qua.

Loại tên lửa này có hình dáng rất giống với mẫu Taurus KEPD 350 của Đức – Thụy Điển mà Hàn Quốc đang sử dụng, với cảm biến lộ ra ở mũi, và được kỳ vọng sẽ tạo ra bước nhảy vọt cho năng lực tác chiến của phi đội Su-25.

Giá trị thực tế của các máy bay yểm trợ tầm gần như Su-25 và A-10 của Mỹ đã bị đặt dấu hỏi trong nhiều năm gần đây, khi các hệ thống phòng không tầm ngắn ngày càng hiện đại khiến chúng khó sống sót khi phải bay tốc độ thấp, độ cao thấp gần tiền tuyến – đúng môi trường mà chúng được thiết kế để hoạt động.

Do đó, dù được Nga và Ukraine biên chế với số lượng lớn, Su-25 gần như không đóng vai trò đáng kể trong chiến sự giữa hai nước hiện nay.

Bộ vũ khí mới trên máy bay hỗ trợ không chiến tầm gần Su-25 của Triều Tiên. Ảnh: MW.

Cấu hình mới của Su-25 Triều Tiên cho thấy một tổ hợp vũ khí phân tầng. Bên cạnh 2 tên lửa hành trình mới, mỗi chiếc còn mang 2 bệ phóng ba ống, được trang bị bom lượn dẫn đường chính xác cỡ nhỏ hoặc tên lửa không-đối-đất tầm ngắn tương tự AGM-114 Hellfire của Mỹ. Kho vũ khí này cho phép Su-25 tấn công mục tiêu ở cả tầm xa lẫn tầm trung, mà không cần tiếp cận gần lực lượng đối phương.

Một tên lửa không-đối-không tầm nhiệt cũng được gắn ở mỗi đầu cánh, tăng khả năng phòng vệ trên không, đồng thời hiệu quả trong nhiệm vụ chống UAV hoặc tiêu diệt trực thăng vũ trang của đối phương. Những nâng cấp nội địa này biến Su-25 của Triều Tiên trở thành phiên bản mạnh nhất thế giới, và có lẽ là phiên bản duy nhất còn phù hợp với chiến trường hiện đại – nơi các dòng máy bay cường kích dạng cũ đang bị loại khỏi đội hình nhiều lực lượng không quân.

Lãnh đạo Triều Tiên tại lễ ra mắt máy bay Su-25 hiện đại mới. Ảnh: MW.

Ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên trong những năm qua đã phát triển hàng loạt vũ khí phóng từ trên không tiên tiến, giúp duy trì tính khả dụng cho đội máy bay chiến đấu vốn đã cũ kỹ. Những chương trình này bổ sung cho các bước tiến lớn về tên lửa đạn đạo, hành trình và phòng không mặt đất trong thập kỷ qua, qua đó nâng cấp mạnh mẽ năng lực phòng thủ của quốc gia.

Đặc biệt, hệ thống phòng không tầm xa Pyongae-6, được xem là tương đương S-400 của Nga, đã giảm đáng kể áp lực cho lực lượng tiêm kích. Các chương trình tên lửa phóng từ mặt đất tiên tiến cũng tạo nền tảng công nghệ vững chắc để phát triển các tên lửa phóng từ trên không, với tên lửa hành trình mới của Su-25 được dự đoán sẽ sử dụng nhiều công nghệ từ kho tên lửa hành trình mặt đất hiện có của Triều Tiên.

Su-25 của Triều Tiên tại căn cứ không quân Sunchon. Ảnh: MW.

Không quân Triều Tiên lần đầu tiên tiếp nhận tên lửa không-đối-không dẫn đường radar chủ động vào tháng 5/2025, được lắp trên một phi đội MiG-29 và thử bắn, thay thế các tên lửa R-27 bán chủ động lỗi thời do Liên Xô cung cấp trước đây. Dòng tên lửa này từng được giới thiệu lần đầu tại Triển lãm Phát triển Quốc phòng “Tự lực 2021” vào tháng 10/2021, và có khả năng được tích hợp lên các tiêm kích MiG-23ML và MiG-21bis.

Việc Triều Tiên xuất khẩu hàng chục tỷ USD thiết bị quân sự cho Nga từ năm 2022 đã làm dấy lên khả năng Bình Nhưỡng có thể sớm loại bỏ các tiêm kích cũ và tiếp nhận máy bay mới từ Nga – bao gồm cả các Su-25 bổ sung để hiện đại hóa trong nước. Ngoài ra, cũng có khả năng Triều Tiên sẽ chào bán gói nâng cấp vũ khí mới dành cho Su-25 cho Nga và các khách hàng nước ngoài như Belarus hoặc Iran, nhằm tăng cường mạnh mẽ năng lực không quân của họ.

Theo MW