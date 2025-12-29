Ông Kim Jong-un giám sát vụ phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa

Nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát vụ phóng các tên lửa hành trình chiến lược tầm xa trong hôm Chủ nhật vừa qua, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin vào sáng 29/12.

Vụ phóng này là hoạt động mới nhất trong chuỗi sự kiện dày đặc mà ông Kim tham dự, nhằm nhấn mạnh những tiến bộ quân sự và kinh tế của Triều Tiên trước thềm Đại hội Đảng quan trọng, dự kiến được tổ chức vào đầu năm 2026.

Theo KCNA, trong hôm 28/12, ông Kim bày tỏ “sự hài lòng đặc biệt” khi các tên lửa hành trình bay theo quỹ đạo đã định trên vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên và đánh trúng mục tiêu.

Ông Kim khẳng định rằng việc “thường xuyên kiểm tra độ tin cậy và khả năng phản ứng nhanh của các thành phần trong lực lượng răn đe hạt nhân của CHDCND Triều Tiên” là “một hành động có trách nhiệm”, trong bối cảnh đất nước này “đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng tái khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục dồn mọi nỗ lực cho việc phát triển “không giới hạn” lực lượng tác chiến hạt nhân, KCNA cho biết.

Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo hôm đầu tuần rằng quân đội nước này đã phát hiện Triều Tiên phóng nhiều tên lửa hành trình vào khoảng 8 giờ sáng Chủ nhật, từ khu vực Sunan gần thủ đô Bình Nhưỡng.

Vụ phóng hôm Chủ nhật diễn ra sau khi KCNA tuần trước đưa tin ông Kim đã thị sát công trường đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cùng con gái, đồng thời giám sát cuộc thử nghiệm bắn tên lửa phòng không tầm xa.

Theo hãng thông tấn Yonhap, dẫn lời một quan chức quân sự Hàn Quốc, Triều Tiên có thể tiến hành thêm các vụ thử tên lửa khác vào thời điểm quanh ngày đầu năm mới.

Cũng trong hôm Chủ nhật, ông Kim Jong-un đã tham dự lễ khánh thành một nhà máy giấy, KCNA đưa tin.

Trong suốt tháng qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã liên tiếp tham dự lễ khánh thành nhiều công trình, bao gồm các nhà máy và khách sạn, khi Bình Nhưỡng gấp rút hoàn tất “kế hoạch 5 năm” hiện tại trước khi triệu tập Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026.

Theo Reuters