Trung Quốc phản ứng gay gắt, kêu gọi Mỹ lập tức trả tự do cho ông Maduro

Trung Quốc lên án gay gắt việc Mỹ dùng vũ lực bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, cho rằng hành động này vi phạm luật pháp quốc tế và kêu gọi Washington trả tự do ngay lập tức cho ông và phu nhân.

Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Mỹ dùng vũ lực bắt giữ và đưa lãnh đạo Venezuela ra khỏi lãnh thổ nước này, đồng thời kêu gọi Washington bảo đảm an toàn và trả tự do ngay lập tức cho ông Nicolas Maduro cùng vợ là bà Cilia Flores.

Theo thông tin được công bố, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào Venezuela hôm thứ Bảy, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và bà Cilia Flores, sau đó đưa hai người sang New York giam giữ.

Vài giờ sau chiến dịch, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ điều hành Venezuela cho đến khi có một quá trình chuyển tiếp mà ông mô tả là “an toàn, đúng đắn và thận trọng”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng các hành động của Mỹ “rõ ràng vi phạm luật pháp quốc tế, các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế, cũng như mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc”.

“Trung Quốc kêu gọi Mỹ bảo đảm an toàn cá nhân cho Tổng thống Maduro và phu nhân, trả tự do cho họ ngay lập tức, chấm dứt các hành động lật đổ chính quyền Venezuela và giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố trong thông cáo đưa ra hôm 4/1.

Tuyên bố này được đưa ra sau một thông điệp chỉ trích gay gắt hơn được Bắc Kinh phát đi ngay trong hôm thứ Bảy, lên án các cuộc tấn công của Mỹ.

“Trung Quốc vô cùng bàng hoàng và cực lực lên án việc Mỹ trắng trợn sử dụng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền và tiến hành các hành động nhằm trực tiếp vào Tổng thống của quốc gia đó”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh chỉ vài giờ sau khi cuộc tấn công của Mỹ diễn ra.

Theo Bắc Kinh, “hành vi bá quyền như vậy của Mỹ là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của Venezuela và đe dọa hòa bình, an ninh của khu vực Mỹ Latinh và Caribe”.

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cũng chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch của Mỹ, gọi đây là “một hành động bá quyền trắng trợn”.

“Khi ‘luật rừng’ thay thế các chuẩn mực quốc tế, không một quốc gia có chủ quyền nào còn được an toàn”, Tân Hoa Xã viết trong bài bình luận đăng hôm Chủ nhật.

Bài bình luận cho rằng cái gọi là trật tự quốc tế dựa trên luật lệ mà Mỹ thường đề cao thực chất là “một trật tự mang tính săn mồi, phục vụ lợi ích của Mỹ”.

Trong khi đó, ông Donald Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ đóng vai trò lớn trong ngành dầu mỏ Venezuela, khi các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ sẽ tiến vào nước này và đầu tư hàng tỷ USD để sửa chữa cơ sở hạ tầng bị tàn phá. Ông Trump cho biết nguồn cung dầu cho Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục.

Venezuela là một trong những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn, với trữ lượng đã được chứng minh chiếm khoảng 18% tổng trữ lượng toàn cầu, theo Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Trung Quốc hiện là khách hàng mua dầu lớn nhất của Venezuela, đồng thời là chủ nợ trái phiếu lớn nhất của nước này.

Ông Trump từ lâu đã cáo buộc ông Maduro xây dựng một “nhà nước ma túy” và không công nhận chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử năm 2024.

Theo Tân Hoa Xã, “các động thái của Mỹ đã hoàn toàn lột bỏ chiếc mặt nạ của Washington về cái gọi là chống khủng bố ma túy, phơi bày bộ mặt thật của chủ nghĩa đế quốc tài nguyên”.

Bài bình luận kết luận rằng “chuỗi hành động của Mỹ – từ ‘đột kích quân sự’ đến ‘tiếp quản chế độ’ rồi ‘xâm nhập bằng tư bản’ – một lần nữa cho thế giới thấy logic cướp biển hiện đại hoàn chỉnh của Washington”.

“Trước hết, Mỹ bịa đặt cáo buộc để dùng vũ lực phá hủy một chính phủ có chủ quyền, lật đổ chế độ của quốc gia đó, rồi sau đó để dòng vốn của mình tràn vào cướp bóc tài nguyên thiên nhiên”, Tân Hoa Xã viết.

Theo SCMP