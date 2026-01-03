Ông trùm Chen Zhi và hệ thống tài sản ngầm khắp thế giới

Tài sản nằm rải rác khắp thế giới Theo cáo buộc của Viện công tố Mỹ, Chen Zhi (Trần Chí, 37 tuổi, quê ở huyện Liên Giang, Phúc Kiến, Trung Quốc), Chủ tịch Tập đoàn Prince Holdings có trụ sở tại Campuchia, bị tình nghi dính líu đến lừa đảo viễn thông, buôn người, cưỡng bức lao động và rửa tiền. Có nhiều thông tin đồn đoán, mỗi ngày Chen Zhi kiếm được 30 triệu USD từ các hoạt động phi pháp này. Cơ quan Tư pháp Mỹ đã tịch thu 127.271 Bitcoin thuộc sở hữu của Chen Zhi, trị giá khoảng 15 tỷ USD. Tại Campuchia, Chen Zhi đã đầu tư hàng tỷ USD vào bất động sản, câu lạc bộ, sòng bạc, khách sạn và ít nhất 10 khu “công viên lừa đảo” (scam); sở hữu Prince Bank, ngân hàng thương mại lớn thứ ba nước này. Tại Anh, Chen Zhi có 19 bất động sản tại London, trong đó có một căn nhà trị giá gần 100 triệu bảng Anh (133 triệu USD). Chen Zhi (Trần Chí), người được mô tả là chủ tịch Prince Holding Group (Tập đoàn Thái Tử) ở Campuchia, đang là đối tượng trung tâm trong cuộc điều tra liên quốc gia về các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, cưỡng bức lao động và rửa tiền. Mỹ và Anh đã triển khai biện pháp phối hợp chưa từng có: truy tố hình sự, áp lệnh trừng phạt TCO/SDN – biện pháp mạnh nhất nhằm cắt đứt Prince Group khỏi hệ thống tài chính toàn cầu và tịch thu khối Bitcoin trị giá hàng chục tỷ USD.

Prince Group từ một “tập đoàn đa ngành” giờ đứng trước nguy cơ bị xóa sổ hoạt động quốc tế — song việc bắt giữ Chen Zhi chưa hoàn tất và nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải về gia đình cũng như nơi ở hiện nay của ông ta. Tại Singapore, Chen Zhi mua một biệt thự trị giá 13 triệu USD gần Orchard Road. Theo điều tra của Lianhe Zaobao, ông ta còn sở hữu một tòa chung cư rộng hơn 4.600 mét vuông tại Gramercy Park, một khu dân cư cao cấp sở hữu vĩnh viễn ở khu trung tâm, với giá trị thị trường ước tính hơn 10 triệu USD. Bên cạnh nhiều tài sản tiền mã hóa trị giá 15 tỷ USD, Chen Zhi còn sở hữu 6 máy bay riêng, một số du thuyền hạng sang, bộ sưu tập nghệ thuật đắt giá, trong đó có một bức tranh của danh họa Picasso trị giá 120 triệu USD. Tại Hong Kong (Trung Quốc), trung tâm tài chính quốc tế, Chen Zhi còn giấu khối tài sản và cả mạng lưới rửa tiền khổng lồ: Kiểm soát hai công ty niêm yết trên sàn chứng khoán; sở hữu bất động sản và nhà ở trị giá hơn 4 tỷ HKD, là “ông trùm ngầm” trong thương vụ xì gà Cuba trị giá hàng trăm tỷ, và có mối liên hệ chặt chẽ với Chu Trác Hoa (tỷ phú sòng bạc Macau, có biệt danh Washimi Hua), hiện đang thụ án 18 năm tù. Đặc biệt, ông ta trợ cấp cho cô vợ “Eva” Lý Thái Vân – hotgirl nổi tiếng khoe giàu trên mạng xã hội Trung Quốc tới 20 triệu NDT mỗi tháng.

Trụ sở công ty nhánh của Prince Group tại Đài Bắc bị cảnh sát lục soát, thu giữ tài sản. Ảnh: CNA. Sở hữu biệt thự đắt nhất châu Á, đứng tên người khác Theo tờ Hong Kong 01, Chen Zhi đã sớm tạo dựng một “đế chế ngầm” tại Hong Kong. Tháng 12/2016, một biệt thự thuộc dự án Mount Nicholson (số 8 đường Nghê Ca Tín, The Peak, Hong Kong) do tập đoàn Wheelock xây dựng được bán với giá 1,08 tỷ HKD (tương đương khoảng 3.132 tỷ đồng), phá kỷ lục nhà ở đắt nhất châu Á. Riêng khoản tiền thuế mua nhà phải nộp đã lên tới 324 triệu HKD (tương đương khoảng 939,6 tỷ đồng). Người đứng tên hợp đồng căn biệt thự khủng trên là Chu Ấu Cường, một người trung niên sống trong khu chung cư ở Tung Chung. Trước báo chí, ông này không tiết lộ danh tính người chủ thật sự. Phải đến 8 năm sau, khi Mỹ công bố tài liệu trừng phạt Chen Zhi, sự thật mới được phơi bày: Biệt thự này thuộc sở hữu Công ty BVI “Cự Thắng Holdings”, do Chen Zhi kiểm soát. Chu Ấu Cường chỉ là “người ký thay”. Điều đáng chú ý, trong hơn 8 năm qua, căn biệt thự này liên tục được đem thế chấp vay ngân hàng, nhưng các khoản nợ luôn được tất toán rất nhanh, khiến giới tài chính nghi ngờ có dòng tiền rửa. Hiện căn biệt thự được định giá khoảng 1,3 tỷ HKD (tính theo tỷ giá hiện nay tương đương khoảng 4.400 tỷ đồng).

Ngoài biệt thự này, năm 2018, Chen Zhi còn mua lại tòa nhà văn phòng hạng A tại 68 đường Kimberley, Tsim Sha Tsui (Tiêm Sa Chủy) từ tay tập đoàn Hang Seng, giá trị hiện nay khoảng 3 tỷ HKD (tức khoảng 10.155 tỷ đồng). Từ năm 2018, Chen Zhi đã thành lập hàng loạt công ty tại Hong Kong, trực tiếp đứng tên giám đốc và thâu tóm các doanh nghiệp niêm yết như Chi Ho Tat Group và Khoon Group để mở rộng “đế chế tài chính”. Bề ngoài đây là đầu tư đa ngành, thực chất là rửa tiền qua các giao dịch hợp pháp. Khoon Group, một nhà thầu cơ điện Singapore có 30 năm lịch sử, cũng bị Chen Zhi thâu tóm 55% cổ phần thông qua công ty trung gian. Ngoài ra, Chen Zhi còn lập ra một “ngân hàng ngầm” tại Hong Kong. Theo danh sách trừng phạt của Mỹ, Công ty Hưng Thừa Hong Kong (Hong Kong Xing Cheng Ltd) thực chất là đường dây rửa tiền của Chen Zhi, chuyên xử lý dòng tiền và chi tiêu xa xỉ cho vợ con giới lãnh đạo Prince Group, từ mua đồng hồ Rolex cho đến đấu giá tranh nghệ thuật. Một khu trại lừa đảo của Prince Group tại Campuchia. Ảnh: QQnews. Thâu tóm thương vụ xì gà Cuba và liên kết với trùm cờ bạc Macau Một tài liệu của cảnh sát Thụy Điển tiết lộ Chen Zhi là người thao túng thực sự của Habanos – nhà phân phối độc quyền xì gà Cuba lớn nhất thế giới.

Xì gà Cuba do công ty nhà nước Habanos độc quyền sản xuất và phân phối, sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Cohiba, Montecristo và Partagás. ChenZhi đã sử dụng mạng lưới công ty rối rắm gồm Xieya Enterprises (Hong Kong), Allied Cigar (Tây Ban Nha) và các công ty tại Cayman Islands để nắm quyền kiểm soát ngầm. Thương vụ này còn liên quan đến Chu Trác Hoa (Washimi Hua) – “ông trùm sòng bạc Macau”. Cụ thể: Năm 2000, Cuba bán 50% cổ phần Habanos cho một công ty Tây Ban Nha. Đến 2008, cổ phần này được chuyển cho Tập đoàn Imperial Tobacco (Anh). Năm 2020, Imperial Tobacco bán lại số cổ phần đó cho một công ty Hong Kong với giá 1,04 tỷ euro (khoảng 28.080 tỷ đồng). Trong hồ sơ ban đầu, Triệu Kính Nhân, CFO của Suncity Group, thân tín của Chu Trác Hoa trong hội đồng quản trị đứng tên. Sau khi giao dịch, quyền sở hữu liên tục thay đổi, và cuối cùng rơi vào tay một nhân vật bí ẩn tên Trương Thuận Bình. Khi Chu Trác Hoa bị bắt ở Macau năm 2021, nhiều nguồn tin cho rằng Chen Zhi đã mua lại cổ phần Habanos, chính thức thâu tóm đế chế xì gà Cuba trị giá hàng chục tỷ HKD. Từ những thông tin đã được truyền thông công bố cho thấy Chen Zhi, người từng được ca ngợi là “doanh nhân trẻ tiên phong Campuchia” đã lộ diện là kiến trúc sư của một mạng lưới tài chính ngầm xuyên quốc gia, vươn từ Campuchia, Hong Kong đến châu Âu, kết hợp rửa tiền, tài sản mã hóa, bất động sản, nghệ thuật và hàng xa xỉ, tất cả đều che giấu dưới danh nghĩa Prince Group.

