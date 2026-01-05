Tổng bí thư Tô Lâm nêu yêu cầu với ngành Nội chính Đảng trong kỷ nguyên mới

Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu trong kỷ nguyên phát triển mới, ngành Nội chính Đảng phải nâng tầm tham mưu chiến lược; vững vàng làm tốt vai trò “gác gôn” cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Làm công tác nội chính không chỉ đúng, mà phải trúng

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng, sáng 5/1, Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định 60 năm qua, ngành Nội chính Đảng luôn giữ vững vai trò làm Cơ quan chuyên trách của Đảng, là một trong những trụ cột đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và niềm tin của Nhân dân.

Theo Tổng bí thư, công tác nội chính luôn được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, xác định là lĩnh vực then chốt nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, dù với những tên gọi khác nhau, dù được hợp nhất hay tái lập cho phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng, ngành Nội chính Đảng trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để lại nhiều dấu ấn quan trọng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng. Ảnh: Dangcongsan.gov.vn.

Tổng bí thư cho rằng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tạo lập môi trường an toàn, lành mạnh cho đất nước phát triển nhanh và bền vững đang đặt ra những nhiệm vụ rất nặng nề đối với ngành Nội chính Đảng.

Tổng bí thư yêu cầu trong kỷ nguyên phát triển mới, ngành Nội chính Đảng phải tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm qua; không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp và cách làm; nâng tầm tham mưu chiến lược; vững vàng làm tốt vai trò “gác gôn” cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Tổng bí thư đề nghị ngành Nội chính Đảng quán triệt sâu sắc tinh thần: làm công tác nội chính không chỉ đúng, mà phải trúng; không chỉ kịp thời, mà phải đi trước; không chỉ nghiêm minh, mà còn phải nhân văn.

Một yêu cầu khác, theo Tổng bí thư, cần tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược. Phải nhận thức sâu sắc mục tiêu của công tác nội chính là giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ cho “trong ấm, ngoài êm”, phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chủ động phát hiện, nghiên cứu, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề lớn, mới, khó; tập trung tham mưu cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, quan điểm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; xác định đúng và trúng các khâu trọng tâm, điểm đột phá để hiện thực hóa hiệu quả phương châm “bốn không” trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tham mưu đẩy mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, phải tiến hành kiên trì, thường xuyên, liên tục, không ngừng, không nghỉ; tuyệt đối không làm theo kiểu phong trào.

Ngành Nội chính Đảng phải là hiện thân cho quyết tâm của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”, là biểu tượng củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Phát huy vai trò Cơ quan Thường trực, thực sự là “trung tâm”, “khớp nối”, “đầu mối” trong tham mưu, điều hòa, phối hợp; đồng thời coi trọng phòng, chống lãng phí để giải phóng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển đất nước.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ. Chú trọng các vấn đề an ninh biên giới, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh “điểm nóng”.

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm

Tổng bí thư nhấn mạnh ngành Nội chính Đảng phải luôn giữ vai trò then chốt trong bảo vệ kỷ cương của Đảng; kiên quyết không để xảy ra tình trạng vi phạm chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nội chính; kiên quyết không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng, ban hành và thi hành pháp luật; tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực sự liêm chính, gần dân, sát cơ sở, vì Nhân dân phục vụ.

Tổng bí thư Tô Lâm trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng ngành Nội chính Đảng. Ảnh: Dangcongsan.vn

Tổng bí thư cũng yêu cầu cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng ngành Nội chính Đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự liêm chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trung thành, kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, cần - kiệm - liêm - chính, chí công vô tư; có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai; có kiến thức sâu sắc về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng và là cầu nối vững chắc giữa Đảng với Nhân dân.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Nội chính Đảng hết sức nặng nề và phức tạp, nhưng với truyền thống vẻ vang và bản lĩnh đã được tôi luyện qua thử thách, Tổng bí thư tin tưởng sâu sắc, ngành Nội chính Đảng sẽ tiếp tục là lực lượng trung thành, tin cậy, sắc bén của Đảng; tiếp tục lập nên nhiều thành tích to lớn hơn nữa, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân - lực lượng giữ gìn kỷ cương, phép nước và sự trong sạch của chế độ - đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.