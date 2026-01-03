Ông Trump: Vợ chồng Tổng thống Maduro đang trên tàu USS Iwo Jima đến New York

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân đã bị bắt, hiện ở trên tàu chiến USS Iwo Jima của Hải quân Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân hiện đang ở trên tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima của Hải quân Mỹ, trên hành trình tới thành phố New York.

“Đúng vậy, tàu Iwo Jima, họ đang ở trên một con tàu”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Fox News vào sáng thứ Bảy. “Họ sẽ được đưa tới New York. Trực thăng đã đưa họ ra ngoài, và họ bay bằng trực thăng trong một chuyến bay khá dễ chịu — tôi chắc là họ thích chuyến đi đó. Nhưng hãy nhớ rằng họ đã giết rất nhiều người”.

Khi được hỏi về các “lối thoát” mà ông từng đưa ra cho ông Maduro, ông Trump nói: “Về cơ bản, tôi nói rằng ông ta phải từ bỏ. Ông ta phải đầu hàng”.

Ông Trump cho biết ông đã nói chuyện trực tiếp với ông Maduro cách đây một tuần.

“Đây là một biểu tượng rất quan trọng, và chúng tôi — tôi đã có các cuộc thảo luận. Thực tế là tôi đã tự mình nói chuyện với ông ta, nhưng tôi nói rằng ông phải từ bỏ. Ông phải đầu hàng”, ông Trump nói với Fox News.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông tin rằng không có công dân Mỹ nào thiệt mạng trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela ông Nicolas Maduro, dù một số người đã bị thương khi tìm cách bắt giữ ông tại một địa điểm mà ông Trump mô tả là được phòng thủ rất kiên cố.

“Tôi nghĩ là không có ai thiệt mạng. Tôi phải nói vậy, bởi vì có một vài người đã bị trúng đạn. Nhưng họ đã quay trở lại và được cho là đang trong tình trạng khá tốt”, ông Trump nói.

Ông Trump nói thêm rằng một chiếc trực thăng đã bị trúng đạn trong chiến dịch, song không có máy bay nào bị mất.

“Chúng tôi không mất bất kỳ máy bay nào. Tất cả đều quay trở lại. Một chiếc trong số đó bị trúng đạn khá nặng, một chiếc trực thăng, nhưng chúng tôi đã đưa nó về an toàn”, ông nói.

Các bước tiếp theo đang được cân nhắc

Tổng thống Mỹ cho biết Washington hiện đang cân nhắc các bước đi tiếp theo đối với Venezuela sau khi ông Nicolas Maduro bị bắt, phát tín hiệu về vai trò chủ động của Mỹ trong việc định hình tương lai của quốc gia này, dù ông chưa công khai ủng hộ lãnh đạo phe đối lập và chủ nhân giải Nobel Hòa bình, bà María Corina Machado.

“Chà, chúng tôi đang đưa ra quyết định đó ngay lúc này. Chúng tôi không thể mạo hiểm để một người khác lên nắm quyền và tiếp tục những gì ông ta để lại, vì vậy chúng tôi đang quyết định ngay bây giờ. Chúng tôi sẽ tham gia rất sâu vào quá trình này”, ông Trump nói với Fox News.

Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ bà Machado hay không, ông Trump từ chối đưa ra cam kết rõ ràng.

“Chúng tôi sẽ phải xem xét”, ông nói.

“Như chương trình truyền hình”

Tổng thống Mỹ trước đó cho biết ông đã theo dõi toàn bộ chiến dịch bắt giữ phức tạp nhằm vào Tổng thống Venezuela ông Nicolas Maduro theo thời gian thực, từ một căn phòng tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, cùng với các tướng lĩnh quân đội.

“Tôi được những người quân sự thực thụ nói rằng không có quốc gia nào khác trên Trái Đất có thể thực hiện một cuộc cơ động như vậy”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại. “Nếu bạn thấy những gì đã xảy ra, ý tôi là tôi đã theo dõi nó theo đúng nghĩa đen, giống như đang xem một chương trình truyền hình”.

“Nếu bạn thấy tốc độ, mức độ bạo lực — bạn biết đấy, họ vẫn dùng cụm từ ‘tốc độ và bạo lực’. Thực sự, đó là một điều đáng kinh ngạc, một công việc tuyệt vời mà những con người này đã làm. Không ai khác có thể làm được điều tương tự”, ông Trump nói thêm.

Ông Trump, người đã đón Giáng sinh và Năm mới tại Palm Beach trong khu nghỉ dưỡng riêng Mar-a-Lago, cho biết ông đã trực tiếp chứng kiến quân đội Mỹ bắt giữ ông Maduro, bao gồm cả việc phá vỡ các cánh cửa thép.

“Chúng tôi đã theo dõi từ một căn phòng. Chúng tôi có một căn phòng, và chúng tôi quan sát mọi khía cạnh của chiến dịch. Xung quanh là rất nhiều người, bao gồm các tướng lĩnh, và họ biết chính xác mọi việc đang diễn ra. Và đó là một chiến dịch rất phức tạp, cực kỳ phức tạp”, ông nói.

“Thực sự là họ đã đột nhập, xông vào những nơi gần như không thể đột nhập, phá vỡ những cánh cửa thép được lắp đặt cho chính mục đích này, và họ bị khống chế chỉ trong vài giây. Tôi chưa từng thấy điều gì như vậy”, ông Trump tiếp tục.

Ông Trump cũng cho biết Mỹ đã huy động một “số lượng khổng lồ” các máy bay cho chiến dịch, bao gồm trực thăng và máy bay tiêm kích.

Theo CNN