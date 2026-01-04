Ông Maduro bị đưa tới New York, sắp hầu tòa vì cáo buộc ma túy và vũ khí

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bị áp giải tới căn cứ Stewart ở New York, dự kiến được đưa tới Manhattan và giam giữ tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan trước phiên tòa liên bang về ma túy và vũ khí.

Theo một quan chức liên bang Mỹ và đoạn video do kênh liên kết của CNN là WCBS ghi lại, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã rời khỏi máy bay sau khi hạ cánh xuống căn cứ Không quân Vệ binh Quốc gia Stewart ở bang New York.

Hình ảnh từ WCBS cho thấy nhà lãnh đạo Venezuela bị bắt giữ mặc trang phục màu xám, bị còng tay, và được hơn một chục đặc vụ liên bang mặc đồ đen áp giải.

Dự kiến, ông Maduro sẽ được đưa bằng trực thăng tới Manhattan, thành phố New York, trước khi bị chuyển tới Trung tâm Giam giữ Metropolitan (MDC) — nơi từng giam giữ nhiều nhân vật nổi bật trong các vụ án liên bang đình đám, như Sean “Diddy” Combs và Sam Bankman-Fried.

Ông Maduro dự kiến sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí tại tòa án liên bang ở Manhattan vào tuần tới.

Trước khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores rời khỏi máy bay tại căn cứ Stewart, giới chức Mỹ đã bắt đầu quy trình tiếp nhận (booking), theo ông John Miller, Trưởng phân tích viên về thực thi pháp luật và tình báo của CNN.

Theo ông Miller, dữ liệu sinh trắc học, dấu vân tay và ảnh chụp của hai người sẽ được thu thập trước khi thông tin cá nhân được nhập vào hệ thống của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP).

Hai người cũng phải trải qua kiểm tra y tế, trước khi được đưa tới Trung tâm Giam giữ Metropolitan, nơi họ sẽ tiếp tục được làm thủ tục tiếp nhận lần nữa trước phiên ra hầu tòa đầu tiên, “nhiều khả năng diễn ra vào thứ Hai”, ông Miller cho biết.

Theo một quan chức thực thi pháp luật được thông báo về tình hình, bà Cilia Flores hiện vẫn đang tiếp tục trải qua các kiểm tra y tế bổ sung trong một nhà chứa máy bay.

Tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan, ông Miller cho biết cả hai sẽ bị áp dụng Các biện pháp hành chính đặc biệt (Special Administrative Measures), được giam giữ dưới mức an ninh cao và có thể bị cách ly, không giam chung với nhau.