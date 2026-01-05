Đường phố Caracas im ắng, người dân hoang mang sau vụ Mỹ bắt giữ ông Maduro

Sau khi ông Nicolas Maduro bị Mỹ bắt giữ, Venezuela rơi vào trạng thái bất định sâu sắc: đường phố vắng lặng, người dân tích trữ nhu yếu phẩm, quân đội giữ vai trò then chốt.

Venezuela đang bước vào khoảng thời gian đầy bất ổn sau vụ bắt giữ và đưa đi đột ngột ông Nicolas Maduro, người đã giữ cương vị Tổng thống nước này suốt 12 năm qua.

Giữa làn sóng lo ngại lan rộng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, các đường phố tại thủ đô Caracas và nhiều thành phố khác vẫn trong trạng thái yên ắng khác thường. Người dân tỏ ra dè chừng khi ra ngoài, trong bối cảnh lực lượng an ninh ở tình trạng căng thẳng cao độ. Tuy nhiên, gần như không thấy sự xuất hiện của các nhóm bán quân sự thân chính phủ, được gọi là colectivos, trên đường phố.

Những người buộc phải ra ngoài đều có chung một ưu tiên: tích trữ các nhu yếu phẩm cơ bản, phòng trường hợp thủ đô xảy ra đụng độ hoặc cướp bóc. Chưa có dấu hiệu của làn sóng mua sắm hoảng loạn, nhưng người dân Venezuela đã quá quen với việc tích trữ mỗi khi đất nước rơi vào khủng hoảng.

Phần lớn đường phố vắng tanh, trong khi các siêu thị và hiệu thuốc lại xuất hiện những hàng người dài chờ mua hàng.

“Trên đường phố, bạn không nghe thấy gì ngoài tiếng chim hót”, nhà báo bà Mary Mena cho biết hôm 4/1.

Thông tin từ các thành phố khác cũng rất hạn chế. Hãng Reuters đưa tin tại thành phố Maracaibo – trung tâm dầu mỏ của đất nước – xuất hiện các hàng dài người chờ mua lương thực. Ông Jairo Chacin, 39 tuổi, thợ cơ khí và chủ một xưởng sửa chữa tại đây, cho biết ông “ra ngoài kiểm tra cơ sở kinh doanh vì lo sợ bị cướp bóc, nhưng đường phố hoàn toàn vắng vẻ”.

“Tôi muốn đổ đầy bình xăng, nhưng các trạm nhiên liệu đã đóng cửa, nên tôi tranh thủ mua thực phẩm vì không biết điều gì sắp xảy ra”, ông Chacin nói với Reuters. “Thành thật mà nói, tôi có cảm giác hoang mang”.

“Tôi vừa dắt chó ra ngoài và cảm giác như đang ở một thành phố bị bỏ hoang, mọi người đều đóng kín cửa ở trong nhà”, bà Alejandra Palencia, 35 tuổi, một nhà tâm lý học ở thành phố Maracay, chia sẻ với Reuters. “Có rất nhiều nỗi sợ và sự bất định”.

Sự bất định đó đang bao trùm khắp đất nước.

“Tôi muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”, bà Nancy Pérez, 74 tuổi, nói khi ra tiệm bánh gần nhà ở thành phố Valencia, miền Trung Venezuela.

Một bộ phận người dân Venezuela tỏ ra không hài lòng trước viễn cảnh các quyết định quan trọng của đất nước lại được đưa ra từ Nhà Trắng. Trong lúc tích trữ thực phẩm tại Caracas, bà Jenny Salazar nói với kênh CNN: “Tôi không đồng ý việc một Tổng thống khác, ở bên ngoài Venezuela, lại kiểm soát chúng tôi – những người Venezuela”.

Người dân xếp hàng mua thực phẩm tại một cửa hàng ở Caracas vào ngày 3/1, sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: AFP.

Tại cuộc họp báo hôm thứ Bảy tuần trước, ông Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông sẽ điều hành Venezuela “cho đến khi có thể thực hiện một quá trình chuyển giao”.

Ông Teo Tilin, sống tại Miami và vừa trở về Venezuela thăm mẹ, cũng bày tỏ sự lo lắng về cách đất nước sẽ được quản lý. “Làm sao mà ông Trump lại có thể kiểm soát? Kiểm soát kiểu gì? Những ai sẽ là người thực thi sự kiểm soát đó? Tôi không biết”, ông nói.

Một bác sĩ tại Caracas, yêu cầu giấu tên, cho rằng vai trò của quân đội sẽ mang tính then chốt.

“Lập trường của Lực lượng Vũ trang Venezuela là yếu tố quyết định. Chúng ta phải chờ xem họ sẽ xác định vị trí của mình ra sao”, ông nói.

Theo Hiến pháp Venezuela, quyền Tổng thống lâm thời thuộc về bà Delcy Rodríguez, người có trách nhiệm kêu gọi tổ chức bầu cử mới trong vòng 60 ngày.

“Tôi rất muốn biết quá trình chuyển tiếp sẽ diễn ra như thế nào. Kế hoạch là gì? Liệu bà ấy có điều hành đất nước và tổ chức bầu cử hay không?”, một cư dân khác ở Caracas đặt câu hỏi.

Truyền thông nhà nước Venezuela những ngày qua liên tục phát sóng các thông điệp cứng rắn từ những người ủng hộ chính quyền, nhằm phản đối hành động tấn công và bắt giữ ông Maduro của chính quyền Mỹ.

Bà Rodríguez, người đã được Tòa án Tối cao đề cử làm Tổng thống sau khi ông Maduro rời khỏi chính trường, chưa lên tiếng vào ngày Chủ nhật. Tuy nhiên, chính quyền dường như đang tập trung vào việc duy trì hoạt động của bộ máy. Trước đây, ông Maduro nhiều lần khẳng định rằng chế độ sẽ tiếp tục tồn tại dù ông có còn là Tổng thống hay không.

Nhà chức trách cho biết sân bay quốc tế chính của Venezuela vẫn đang hoạt động bình thường, và Quốc hội sẽ tổ chức buổi tuyên thệ nhậm chức trong hôm 5/1 theo đúng kế hoạch.

Theo Reuters, CNN