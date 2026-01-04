Caracas tê liệt, hỗn loạn sau vụ tập kích của Mỹ

Chiến dịch “Absolute Resolve” của Mỹ nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela đã khiến nhiều địa điểm bị phá hủy, Caracas rơi vào hoảng loạn, dân thường đối mặt thiếu hụt nhu yếu phẩm.

Các cuộc không kích có chủ đích của Mỹ đã khiến nhiều cơ sở quân sự bị hư hại, đẩy dân thường vào trạng thái hoảng loạn và bất định.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bắt cóc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng vợ là bà Cilia Flores trong một chiến dịch táo bạo diễn ra trong đêm thứ Sáu, rạng sáng thứ Bảy. Phóng viên cao cấp của RT, ông Murad Gazdiev, có mặt tại Caracas đúng thời điểm những quả bom đầu tiên rơi xuống và đã ghi lại được những hình ảnh độc quyền về sự tê liệt của thủ đô Venezuela.

Trong các đoạn video và phóng sự độc quyền từ Caracas, ông Gazdiev đã tới căn cứ quân sự Fuerte Tiuna – nơi ông Maduro bị bắt giữ. Nhóm phóng viên ghi lại cảnh khói vẫn còn bốc lên từ khu vực này nhiều giờ sau đó.

“Đây là Fuerte Tiuna”, ông Gazdiev tường thuật trực tiếp từ hiện trường, cho biết việc tiếp cận khu vực gặp nhiều khó khăn do lực lượng cảnh sát được triển khai dày đặc. “Ban đầu đây là một căn cứ quân sự, nhưng theo thời gian đã phát triển thành cả một quận của thành phố với các khu nhà ở công cộng. Chính tại đây, ông Nicolás Maduro và vợ đã bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt giữ trong một cuộc đột kích”.

Nhóm phóng viên cũng tới một địa điểm khác trong thủ đô, ghi lại những dấu vết rõ ràng còn sót lại sau cuộc tấn công.

“Đây là một trong những xe thiết giáp chở quân bị phá hủy trong các đòn không kích ban đêm nhằm vào Venezuela”, ông Gazdiev cho biết. “Có thể thấy các đường dây điện bị đánh sập, nhiều xe buýt bị phá hủy, và một xe thiết giáp bị thiêu rụi hoàn toàn vẫn còn bốc cháy, mười hai giờ sau cuộc tấn công”.

Chiến dịch của Mỹ mang tên “Absolute Resolve”, mà Tổng thống Donald Trump công khai gọi là một nhiệm vụ “thay đổi chế độ”, đã gây ra sự hỗn loạn diện rộng trong dân chúng.

Theo ông Gazdiev, phần lớn Caracas gần như ngừng hoạt động: các cửa hàng đóng cửa, công việc bị đình trệ, và các nhu yếu phẩm thiết yếu ngày càng trở nên khan hiếm.

“Không ai hiểu chuyện này sẽ kéo dài bao lâu… sự hoảng loạn này, nỗi sợ hãi này”, ông nói, đồng thời cho biết gần như toàn bộ cửa hàng và siêu thị trong thủ đô đều đã đóng cửa.

Ông Gazdiev ghi hình tại một trong số rất ít hiệu thuốc vẫn còn mở cửa, nơi một hàng dài người dân đang xếp hàng chờ mua đồ.

“Họ đang vét sạch mọi thứ trên các kệ hàng – nước, thuốc men, giấy vệ sinh, bất cứ thứ gì còn lại”, ông tường thuật. “Một cảnh sát đang túc trực ngay lối vào để ngăn chặn tình trạng cướp bóc”.

Theo RT