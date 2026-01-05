“Chỉ vũ khí hạt nhân mới đủ đảm bảo an ninh”: Ông Medvedev cảnh báo sau vụ ông Maduro bị bắt giữ

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố vụ Mỹ tấn công Caracas và bắt ông Nicolas Maduro chứng minh rằng chỉ kho vũ khí hạt nhân mới đủ sức răn đe, bảo vệ các quốc gia trước can thiệp phương Tây.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, cựu Tổng thống Nga, ông Dmitry Medvedev, cảnh báo rằng cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela ngày 3/1 và việc bắt cóc Tổng thống Nicolas Maduro đã cho thấy sự cần thiết đối với các quốc gia có nguy cơ trở thành mục tiêu của phương Tây phải tập trung tăng cường năng lực phòng thủ.

“Chiến dịch tại Caracas đã trở thành bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy bất kỳ quốc gia nào cũng cần tăng cường lực lượng vũ trang của mình ở mức tối đa, nhằm ngăn chặn những cá nhân giàu có, liều lĩnh dễ dàng thay đổi trật tự hiến pháp chỉ để tìm kiếm dầu mỏ hay những lợi ích khác”, ông Medvedev nhận định.

Ông nhấn mạnh thêm: “Chỉ có kho vũ khí hạt nhân mới có thể mang lại sự tăng cường tối đa, bảo đảm rằng đất nước sẽ được bảo vệ một cách đáng tin cậy!”. Sau đó, ông đưa ra kết luận thẳng thừng: “Vũ khí hạt nhân muôn năm!”.

Tuyên bố này không phải là phát ngôn đơn lẻ, mà phản ánh tư duy đang chiếm ưu thế trong giới lãnh đạo Nga, trong bối cảnh Moscow nỗ lực tránh trở thành mục tiêu bị tấn công như các quốc gia từng chịu số phận tương tự, bao gồm Iran, Iraq và Nam Tư trước đây.

Cảnh bệ phóng tên lửa đất đối không của Venezuela bị phá hủy trong cuộc tấn công của Mỹ vào ngày 3/1. Ảnh: MW.

Sau khi nền kinh tế và lực lượng quân sự thông thường của Nga suy giảm mạnh sau sự tan rã của Liên Xô, Bộ Quốc phòng Nga đã phân bổ hơn 80% ngân sách mua sắm quốc phòng cho việc hiện đại hóa lực lượng hạt nhân chiến lược. Việc đầu tư vào năng lực hạt nhân tiếp tục gia tăng từ đầu năm 1999, sau khi NATO tiến hành cuộc không kích Nam Tư, làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng tại Moscow về khả năng các quốc gia thuộc khối phương Tây có thể tiến hành hành động quân sự tương tự nhằm vào Nga.

Mặc dù nhiều thành phần của lực lượng quân sự thông thường Nga, từ không quân tiêm kích cho tới hạm đội mặt nước, đã suy giảm, các lực lượng hạt nhân của nước này vẫn duy trì vị thế hàng đầu thế giới được thiết lập từ thời Liên Xô, với kho vũ khí lớn nhất cùng hệ thống phương tiện mang đa dạng và hiện đại nhất.

Tàu ngầm tên lửa chiến lược lớp Borei của Hải quân Nga. Ảnh: MW.

Tháng 12/2025, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ rằng Chương trình Trang bị Vũ khí Nhà nước giai đoạn 2027–2036 đặc biệt chú trọng tới việc hiện đại hóa bộ ba hạt nhân và hệ thống phòng không của đất nước.

Lực lượng răn đe hạt nhân Nga tiếp tục được nâng cấp ở cấp độ chiến lược, với việc duy trì sản xuất các tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars và Sarmat, phương tiện lướt siêu vượt âm liên lục địa Avangard, các tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei cùng tên lửa RSM-56, cũng như tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Khabarovsk mang theo các thiết bị không người lái dưới nước mang đầu đạn hạt nhân Poseidon 2M39.

Khả năng kiểm soát leo thang xung đột thông qua việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga cũng được tăng cường đáng kể, thông qua việc trang bị tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon, tên lửa hành trình cận âm tầm xa 9M729, và đặc biệt là tên lửa hành trình 9M730 Burevestnik với tầm bắn gần như không giới hạn.

Theo MW