Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nói ông Maduro bị truy tố ở New York

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tuyên bố ông Nicolas Maduro sẽ sớm hứng "cơn thịnh nộ công lý" ở Mỹ, với loạt cáo buộc nghiêm trọng về khủng bố ma túy, nhập khẩu cocaine và tàng trữ vũ khí hạng nặng.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tuyên bố Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro sẽ “sớm phải đối mặt với toàn bộ cơn thịnh nộ của công lý Mỹ trên đất Mỹ, tại các tòa án Mỹ”, sau khi ông này bị bắt giữ tại Venezuela.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào sáng sớm thứ Bảy, bà Bondi dẫn lại bản cáo trạng đối với ông Maduro, trong đó cáo buộc ông liên quan đến các tội danh gồm: “âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine, tàng trữ súng máy và thiết bị hủy diệt, cùng âm mưu tàng trữ súng máy và thiết bị hủy diệt nhằm vào Mỹ”.

Ông Maduro đã bị truy tố bởi Tòa án Quận phía Nam bang New York từ năm 2020, song đến sáng thứ Bảy, vị trí cụ thể của ông hiện vẫn chưa được làm rõ.

Trong thông điệp của mình, bà Bondi gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Mỹ ông Donald Trump và quân đội Mỹ, những lực lượng mà bà cho biết đã “tiến hành một chiến dịch phi thường và cực kỳ thành công để bắt giữ hai đối tượng bị cáo buộc là các trùm buôn ma túy quốc tế”, ám chỉ ông Nicolas Maduro và phu nhân của ông.

Theo CNN