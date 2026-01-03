Delta Force, đơn vị bắt giữ ông Maduro, là lực lượng nào?

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bị bắt giữ vào rạng sáng 3/1 bởi các thành viên của lực lượng Delta Force – đơn vị tác chiến đặc nhiệm tinh nhuệ bậc nhất của Lục quân Mỹ – theo nguồn tin từ hãng truyền thông Mỹ CBS.

Thông tin này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội về việc “bắt giữ” nhà lãnh đạo theo đường lối cánh tả của quốc gia Nam Mỹ, dù không công bố chính thức đơn vị nào trực tiếp tiến hành chiến dịch.

Delta Force là đơn vị từng thực hiện chiến dịch năm 2019 dẫn đến cái chết của Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social vào sáng sớm thứ Bảy theo giờ địa phương, ông Donald Trump tuyên bố rằng Tổng thống Nicolas Maduro và vợ của ông đã bị “bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước”, đồng thời thông báo Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công quân sự vào Venezuela.

“Mỹ đã thực hiện thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và nhà lãnh đạo của nước này”, ông Trump viết.

Ông cho biết các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ có tham gia, nhưng không nêu rõ hình thức hay cơ quan cụ thể nào.

Trước đó, vào năm 2020, ông Maduro đã bị truy tố tại một tòa án Mỹ với các cáo buộc liên quan đến “khủng bố ma túy”.

Delta Force là gì?

Delta Force, tên chính thức là Đơn vị Tác chiến Đặc biệt Lực lượng Đặc nhiệm số 1 – Delta (1st Special Forces Operational Detachment–Delta, viết tắt 1st SFOD-D), là một trong những đơn vị “nhiệm vụ đặc biệt” hàng đầu của quân đội Mỹ, với trọng tâm chính là chống khủng bố, theo military.com.

Dù được biết đến nhiều nhất với vai trò là đơn vị chống khủng bố cấp cao, chuyên bắt giữ hoặc tiêu diệt các mục tiêu có giá trị cao và phá vỡ các mạng lưới khủng bố, nhiệm vụ của Delta Force không chỉ giới hạn trong phạm vi đó.

Đơn vị này có tính linh hoạt rất cao, thường xuyên tiến hành các chiến dịch tấn công trực tiếp, giải cứu con tin và các hoạt động bí mật, nhiều khi phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Delta Force cũng từng được triển khai để bảo vệ các lãnh đạo cấp cao của Mỹ trong những chuyến thăm tới các khu vực xung đột, theo military.com.

Về mặt tác chiến, Delta Force trực thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Liên quân Mỹ (JSOC), trong khi công tác hành chính và hậu cần do Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Lục quân Mỹ (USASOC) đảm nhiệm.

Delta Force là một đơn vị tương đối trẻ, được thành lập năm 1977 bởi chỉ huy đầu tiên là Charles Beckwith. Sau khi phục vụ cùng lực lượng Đặc nhiệm Không quân Hoàng gia Anh (SAS) vào đầu thập niên 1970, ông Beckwith nhận thấy Lục quân Mỹ cần một lực lượng chống khủng bố có độ chính xác cực cao, trong bối cảnh mối đe dọa khủng bố toàn cầu gia tăng nhanh chóng.

Giai đoạn đầu lịch sử của đơn vị gắn liền với thất bại trong chiến dịch giải cứu con tin tại Iran năm 1980, khi các trục trặc về phương tiện hàng không và sai sót tác chiến đã khiến 8 quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Sau sự kiện này, quân đội Mỹ thành lập Trung đoàn Không quân Tác chiến Đặc biệt số 160 để cung cấp năng lực hàng không chuyên biệt cho các chiến dịch đặc nhiệm.

Hiện nay, SFOD-D tuyển chọn nhân sự từ khắp Lục quân Mỹ, trong đó phần lớn đến từ Trung đoàn Biệt kích Ranger và Lực lượng Đặc nhiệm Lục quân Mỹ (Green Berets). Điều kiện tuyển chọn yêu cầu ứng viên đang tại ngũ, thuộc các cấp bậc nhất định và còn ít nhất hai năm rưỡi thời hạn phục vụ trong quân đội.

Theo HT