Ông Trump công bố ảnh ông Maduro trên tàu, tuyên bố tiếp quản Venezuela "vô thời hạn"

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đăng tải hình ảnh cho thấy ông Nicolas Maduro, nhà lãnh đạo Venezuela, đang ở trên tàu chiến USS Iwo Jima của Hải quân Mỹ sau khi bị bắt giữ.

Trong bức ảnh, ông Nicolas Maduro mặc bộ đồ thể thao màu xám hiệu Nike, tay cầm một chai nước. Đôi mắt của ông bị che bằng một lớp bịt tối màu và trên tai dường như là một cặp tai nghe cỡ lớn. Hiện chưa rõ bà Cilia Flores, phu nhân của ông Maduro, có ở gần ông hay không, do bà không xuất hiện trong bức ảnh được công bố.

Cũng trong bài phát biểu từ khu dinh thự Mar-a-Lago, ông Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela trong thời gian không xác định sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

“Chúng tôi sẽ điều hành đất nước này cho đến khi có thể thực hiện một quá trình chuyển giao quyền lực an toàn, phù hợp và thận trọng”, ông Trump nói trong một cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida. “Chúng tôi không muốn để một người khác lên nắm quyền rồi lại rơi vào tình trạng như suốt nhiều năm qua. Vì vậy, chúng tôi sẽ điều hành đất nước này”.

Ông Trump cho biết ông đã quyết định Mỹ phải tiếp quản Venezuela nhằm bảo đảm rằng nhà lãnh đạo kế nhiệm trong tương lai sẽ thực sự hành động vì “lợi ích của người dân Venezuela”. Tuy nhiên, ông không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho quá trình chuyển giao quyền lực này.

“Chúng tôi sẽ ở lại cho đến khi quá trình chuyển giao phù hợp có thể diễn ra”, ông nói.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông dự định cho phép các tập đoàn dầu khí của Mỹ tiếp quản hạ tầng năng lượng của Venezuela, khẳng định các doanh nghiệp này sẽ “đầu tư hàng tỷ USD” vào quốc gia Nam Mỹ này.

“Chúng tôi sẽ để các công ty dầu mỏ rất lớn của Mỹ, những công ty lớn nhất thế giới, vào đó, chi hàng tỷ USD để sửa chữa hệ thống hạ tầng dầu mỏ đang xuống cấp nghiêm trọng và bắt đầu tạo ra lợi nhuận cho đất nước”, ông Trump nói.

Nói về chiến dịch ở Venezuela, ông Trump tiết lộ rằng hệ thống điện tại thủ đô Caracas đã bị cắt trong thời điểm ông Maduro bị bắt giữ qua đêm, đồng thời ca ngợi những người tham gia chiến dịch.

“Không có quốc gia nào trên thế giới có thể làm được những gì nước Mỹ đã làm ngày hôm qua. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, toàn bộ năng lực quân sự của Venezuela đã bị vô hiệu hóa, khi các binh sĩ của chúng tôi, phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật, đã bắt giữ thành công ông Maduro trong đêm”, ông Trump nói tại cuộc họp báo. “Trời tối, và phần lớn ánh sáng ở Caracas đã bị tắt nhờ vào một trình độ chuyên môn nhất định mà chúng tôi có”.

“Đó là một đêm tối tăm và chết chóc”, ông Trump nói thêm.

Ông Trump một lần nữa nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục “điều hành” Venezuela cho đến khi một quá trình chuyển giao quyền lực mà Washington cho là phù hợp được hoàn tất.

Tổng thống Donald Trump tổ chức họp báo tại câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, hôm 3/1. Ảnh: Reuters.

Chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối"

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết hôm thứ Bảy rằng chiến dịch đột kích vào đêm khuya nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro được đặt tên là Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối (Absolute Resolve).

Ông nói: “Chiến dịch, được gọi là Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối, được tiến hành một cách bí mật, chính xác và diễn ra trong những giờ phút đen tối nhất của ngày 2 tháng 1, và là đỉnh điểm của nhiều tháng lên kế hoạch và diễn tập — một chiến dịch mà nói thẳng ra chỉ có quân đội Mỹ mới có thể thực hiện được.”

Theo hai nguồn tin thân cận với chiến dịch, ông Maduro, hiện đang trên tàu USS Iwo Jima, dự kiến ​​sẽ dừng chân ngắn tại căn cứ quân sự Mỹ ở vịnh Guantanamo trước khi được chuyển đến New York.

Một phần lý do là việc này cho phép quá trình chuyển giao diễn ra nhanh hơn, theo một nguồn tin. Bằng cách đưa ông lên máy bay đến đó, các quan chức có thể đưa ông ta trực tiếp đến New York thay vì phải đưa ông ra trình diện tại một tòa án khác trước.

Căn cứ này, đôi khi được gọi là “Gitmo”, nằm ở phía đông nam Cuba, trên bờ biển vịnh Guantanamo.

Lời cảnh báo gửi các đồng minh của ông Maduro

Trong cuộc họp báo, ông Trump nói thêm rằng lệnh cấm vận của Mỹ đối với dầu mỏ Venezuela vẫn được duy trì sau khi ông Maduro bị bắt, đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với các nhân vật chính trị và quân sự khác có liên quan đến chính quyền Caracas.

Ông Trump nói rằng Mỹ đang tiếp tục gia tăng sức ép về kinh tế và quân sự đối với Venezuela trong khi đánh giá các bước đi tiếp theo.

“Điều rất quan trọng là lệnh cấm vận đối với toàn bộ dầu mỏ Venezuela vẫn đang được thực thi đầy đủ. Hạm đội Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng ở vị trí triển khai, và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ vẫn giữ nguyên mọi lựa chọn quân sự cho đến khi các yêu cầu của Mỹ được đáp ứng hoàn toàn và thỏa mãn đầy đủ”, Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Ông Trump cũng đưa ra lời cảnh báo trực tiếp đối với các lãnh đạo gắn bó với ông Maduro.

“Tất cả các nhân vật chính trị và quân sự tại Venezuela cần hiểu rằng điều đã xảy ra với Maduro cũng có thể xảy ra với họ, và điều đó sẽ xảy ra nếu họ không hành xử công bằng, kể cả đối với chính người dân của mình”, ông nói.

Theo ông Trump, việc ông Maduro bị loại bỏ đánh dấu một bước ngoặt đối với Venezuela.

Vượt qua Học thuyết Monroe

Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền của ông đã “vượt qua” các nguyên tắc được nêu trong Học thuyết Monroe.

“Trong nhiều thập kỷ, các chính quyền khác đã bỏ qua hoặc thậm chí góp phần vào những mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng ở Tây bán cầu. Dưới chính quyền Trump, chúng ta đang khẳng định lại sức mạnh của Mỹ một cách rất mạnh mẽ trong khu vực của mình”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng đưa ra lý do biện minh cho sự can thiệp của Mỹ, nói rằng Venezuela “ngày càng chứa chấp các đối thủ nước ngoài trong khu vực của chúng ta và sở hữu các loại vũ khí tấn công nguy hiểm có thể đe dọa lợi ích và tính mạng của người Mỹ”. Ông nói thêm rằng Venezuela đã sử dụng những vũ khí đó đêm qua.

“Tất cả những hành động này đều vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cốt lõi của chính sách đối ngoại Mỹ, có từ hơn hai thế kỷ trước”, ông Trump nói. “Nhưng giờ thì không còn nữa”.

Theo CNN