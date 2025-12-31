Pháo phản lực tầm xa nhất thế giới xuất hiện trong cuộc tập trận của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan

PLA triển khai pháo phản lực PCL-191 trong diễn tập "Sứ mệnh Công lý 2025" quanh Đài Loan. Hệ thống có tầm bắn tới 500 km, độ chính xác cao, được kỳ vọng đóng vai trò then chốt trong kịch bản xung đột eo biển.

Lục quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã triển khai hệ thống pháo phản lực PCL-191 tham gia cuộc diễn tập quân sự liên hợp quy mô lớn mang tên “Sứ mệnh Công lý 2025” xung quanh Đài Loan (Trung Quốc).

Các khí tài này cho thấy khả năng đóng vai trò trung tâm trong những kịch bản xung đột tiềm tàng tại eo biển Đài Loan. PCL-191 đã thiết lập những tầm bắn chưa từng có đối với một hệ thống pháo phản lực, cho phép thực hiện các đòn bắn phá có độ chính xác cao với chi phí thấp nhằm vào mục tiêu cách xa hàng trăm km.

Hình ảnh từ Trung Quốc đại lục cho thấy tên lửa của hệ thống này bay qua khu dân cư để đánh trúng các mục tiêu mô phỏng trên biển xung quanh đảo Đài Loan. Năng lực đó khiến PCL-191 được kỳ vọng sẽ giữ vai trò đặc biệt then chốt trong việc bào mòn hệ thống phòng không của địch thủ, cũng như hỗ trợ mọi giai đoạn của một chiến dịch có thể xảy ra trong tương lai.

Hệ thống pháo phản lực PCL-191 của Trung Quốc trong cuộc tập trận "Sứ mệnh Công lý 2025". Ảnh: MW.

PCL-191 đã được chứng minh có tầm bắn lên tới 350 km khi sử dụng đạn phản lực cỡ 370 mm, trong khi các loại đạn cỡ nhỏ hơn, chi phí thấp hơn có thể được dùng để tấn công các mục tiêu ở cự ly gần. Tầm bắn khoảng 200 km được coi là đủ để tiến hành bắn phá các mục tiêu then chốt trên phần lớn khu vực phía bắc và phía tây Đài Loan.

Hệ thống này cũng có khả năng sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật cỡ 750 mm “Fire Dragon 480”, với chi phí cao hơn, để vươn tới các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 500 km. Mỗi xe phóng bánh lốp 8 bánh của PCL-191 có thể mang 8 quả đạn 370 mm, mỗi quả đều có thể được dẫn đường để tấn công các mục tiêu khác nhau.

Phản ánh vai trò được kỳ vọng cao trong một kịch bản xung đột tại eo biển Đài Loan, hai trong số những lữ đoàn đầu tiên triển khai PCL-191 vào cuối thập niên 2010 được bố trí tại Hồ Châu và Hạ Môn – đều nằm trong tầm tác chiến đối với Đài Loan.

Thượng sĩ Vương Đàm Thân của lữ đoàn pháo binh thuộc Tập đoàn quân 72 từng nhận xét, không lâu sau khi hệ thống PCL-191 được đưa vào biên chế, rằng tầm bắn của nó vượt hệ thống tiền nhiệm gần nhất tới “bảy lần”. Ông nói rõ: “Thế hệ pháo phản lực mới đã mở rộng tầm bắn của chúng ta để bao phủ mọi nơi mà chúng ta muốn đánh”. Nhận định này được hiểu là ám chỉ các mục tiêu trên toàn bộ hòn đảo.

Hệ thống pháo phản lực PCL-191 của Trung Quốc trong cuộc tập trận "Sứ mệnh Công lý 2025". Ảnh: MW.

Vai trò trung tâm mà pháo phản lực đảm nhiệm trong cuộc chiến Nga – Ukraine đã khiến tầm quan trọng của loại vũ khí này được đánh giá cao hơn đáng kể, đồng thời thúc đẩy làn sóng đầu tư mua sắm các hệ thống có nguồn gốc từ Mỹ và Hàn Quốc trên khắp NATO. Trong khi đó, Mỹ cũng đã hiện đại hóa lực lượng pháo phản lực của mình trên bán đảo Triều Tiên.

Các hệ thống của Trung Quốc và Triều Tiên vẫn duy trì những lợi thế đáng kể so với các đối thủ nước ngoài về tầm bắn. Trung Quốc còn được cho là đã góp phần làm thay đổi cán cân sức mạnh tại Đông Âu thông qua việc chia sẻ công nghệ pháo phản lực với Belarus trong khuôn khổ chương trình Polonez, sử dụng bệ phóng và đạn do Trung Quốc sản xuất kết hợp với các phương tiện cơ động sản xuất trong nước.

Theo MW