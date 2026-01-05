Người chơi ẩn danh kiếm hơn 400.000 USD nhờ dự đoán chính xác vụ Mỹ bắt giữ ông Maduro

Một tài khoản ẩn danh trên Polymarket đã thu về hơn 400.000 USD sau khi đặt cược chính xác việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Một người dùng mới trên thị trường dự đoán Polymarket đang thu hút sự chú ý lớn sau khi thắng hàng trăm nghìn USD từ các kèo đặt cược dường như đã “dự đoán trước” sự kiện Mỹ bắt giữ lãnh đạo Venezuela, ông Nicolas Maduro.

Theo dữ liệu của Polymarket, tài khoản ẩn danh này được tạo cách đây tám ngày và đã đặt một loạt kèo cá cược với tổng giá trị gần 34.000 USD trước khi cuộc tấn công diễn ra. Đến chiều 4/1, số tiền lãi mà người này thu về đã vượt 409.000 USD.

Các kèo cược bao gồm dự đoán ông Maduro sẽ rời chức trước ngày 31/1, cũng như khả năng Mỹ viện dẫn quyền thời chiến đối với Venezuela, triển khai quân đội hoặc tiến hành tấn công nước này trước thời hạn nói trên, theo hồ sơ của nền tảng.

Riêng khoản cược 32.537 USD cho kịch bản Tổng thống Venezuela bị lật đổ đã mang lại mức lợi nhuận hơn 1.240% chỉ trong chưa đầy một ngày, giúp người chơi thu ròng hơn 404.000 USD. Những khoản cược nhỏ hơn liên quan đến hành động quân sự của Mỹ đối với Venezuela cũng ghi nhận tỷ suất sinh lời từ 214% đến 985%.

Hoạt động giao dịch này đã làm dấy lên làn sóng tranh luận mạnh mẽ trên mạng xã hội, đồng thời thổi bùng các suy đoán rằng người chơi có thể đã tiếp cận thông tin nội bộ. Một bài đăng bày tỏ lo ngại về khả năng giao dịch nội gián đã thu hút gần 7,3 triệu lượt xem trên nền tảng X.

Theo dữ liệu giá của Polymarket, các khoản cược liên quan đến việc ông Maduro rời ghế quyền lực đã tăng vọt chỉ vài phút trước khi các đòn tấn công của Mỹ diễn ra, khiến xác suất dự đoán tăng mạnh. Sau khi dao động dưới mức 6% trong phần lớn thời gian của tuần qua, chỉ số này bắt đầu leo thang vào khoảng 1 giờ 15 phút sáng và đạt gần 12,5% vào khoảng 1 giờ 50 phút sáng 3/1, ngay trước khi xuất hiện những báo cáo đầu tiên về các vụ nổ ở Caracas.

Tổng cộng khoảng 56,6 triệu USD đã được đặt cược vào khả năng liên quan đến việc ông Maduro bị phế truất trên Polymarket, trong đó riêng mốc thời hạn 31/1 chiếm khoảng 11 triệu USD. Các hợp đồng cược gắn với những mốc thời gian sớm hơn, cụ thể là 30/11/2025 và 31/12/2025, lần lượt thu hút 5,5 triệu USD và 34,6 triệu USD tiền cược.

Ông Maduro và phu nhân đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong một cuộc đột kích vào Caracas rạng sáng 3/1. Hiện nhà lãnh đạo Venezuela đã bị đưa sang Mỹ giam giữ và dự kiến sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến khủng bố ma túy và tàng trữ vũ khí.

Theo SCMP