Tướng Mỹ hé lộ chiến dịch bắt giữ ông Maduro: Chuẩn bị nhiều tháng, huy động hơn 150 máy bay

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, đã mô tả chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là một chiến dịch quy mô lớn, được chuẩn bị hết sức tỉ mỉ trong nhiều tháng và triển khai trên thực địa chỉ trong vài giờ.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida), Tướng Caine cho biết đây là một nhiệm vụ phối hợp giữa toàn bộ các quân binh chủng của quân đội Mỹ cùng các cơ quan tình báo, đòi hỏi quá trình chuẩn bị kéo dài hàng tháng.

Quá trình đó bao gồm việc theo dõi ông Maduro để “hiểu cách ông ta di chuyển, nơi ông ta sinh sống, những nơi ông ta lui tới, ông ta ăn gì, mặc gì”, ông Caine nói.

Trước đó, CNN từng đưa tin rằng CIA đã triển khai một nhóm nhỏ bí mật vào Venezuela từ mùa Hè nhằm giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của ông Maduro.

Theo ông Caine, vào đêm muộn hôm 2/1, hơn 150 máy bay đã cất cánh từ 20 căn cứ khác nhau, cả trên bộ lẫn trên biển, trải khắp khu vực Tây Bán cầu. Trong số này có các trực thăng chở lực lượng đột nhập, bắt đầu bay vào không phận Venezuela ở độ cao chỉ khoảng 30 mét so với mặt nước.

Các trực thăng, được yểm trợ bởi một loạt đòn tấn công trong khu vực, đã tiếp cận khu phức hợp nơi ông Maduro cư trú vào khoảng 1h00 sáng 3/1 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Nỗ lực bắt giữ ông Maduro và phu nhân của ông đòi hỏi nhiều cuộc “đụng độ tự vệ”, khi lực lượng Mỹ bị hỏa lực bắn trả, trước khi rút khỏi Venezuela vào khoảng 3h29 sáng 3/1, ông Caine cho biết.

Sau đó, ông Maduro và phu nhân được chuyển lên tàu đổ bộ USS Iwo Jima của Hải quân Mỹ, từ đó đang trên đường tới New York để hầu tòa.

“Chỉ cần một mắt xích trong cỗ máy vận hành trơn tru này thất bại là toàn bộ nhiệm vụ sẽ bị đe dọa, và đối với lực lượng liên quân của Mỹ, thất bại không bao giờ là một lựa chọn”, ông Caine nhấn mạnh.

Máy bay Mỹ trúng đạn, một nhóm binh sĩ bị thương

Cũng trong ngày thứ Bảy, Tướng Dan Caine xác nhận một máy bay của Mỹ đã trúng đạn trong quá trình thực hiện chiến dịch bắt giữ ông Nicolas Maduro tại Venezuela, nhưng chiếc máy bay này vẫn duy trì được khả năng hoạt động suốt nhiệm vụ.

“Một trong các máy bay của chúng tôi đã bị bắn trúng, nhưng vẫn có thể tiếp tục bay. Như Tổng thống đã nói trước đó hôm nay, toàn bộ máy bay của chúng tôi đều trở về an toàn, và chiếc bị trúng đạn vẫn hoạt động bình thường trong suốt phần còn lại của nhiệm vụ, khi chiến dịch diễn ra tại khu phức hợp”, ông Caine nói, khi xuất hiện cùng Tổng thống Trump tại cuộc họp báo ở Mar-a-Lago.

Trong chiến dịch ở Venezuela, “một số ít binh sĩ bị thương do đạn và mảnh đạn, nhưng không ai bị thương nặng đe dọa đến tính mạng”, một nguồn tin thân cận với vụ việc nói với CNN.

Tổng thống Trump nói với Fox News rằng “một vài người bị trúng đạn. Nhưng họ đã trở về và được cho là đang trong tình trạng khá tốt”.

Tướng Caine cũng nhấn mạnh vai trò then chốt của các nhóm tình báo trong việc hỗ trợ nhiệm vụ theo thời gian thực.

“Các đội tình báo trên không và mặt đất của chúng tôi đã liên tục cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực cho lực lượng trên thực địa, bảo đảm họ có thể di chuyển an toàn trong một môi trường cực kỳ phức tạp mà không phải gánh chịu rủi ro không cần thiết”, ông nói.

Ông cho biết thêm rằng lực lượng Mỹ đã gặp phải sự kháng cự khi rút khỏi Venezuela.

“Đã có nhiều cuộc đụng độ tự vệ khi lực lượng bắt đầu rút ra khỏi Venezuela”, ông Caine nói.

Theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, các lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện trong khu vực sau các cuộc tấn công quy mô lớn vào Venezuela và việc bắt giữ ông Nicolas Maduro trong đêm.

“Tính đến thời điểm sáng nay, lực lượng của chúng tôi vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ trong khu vực, sẵn sàng phô diễn sức mạnh, tự vệ và bảo vệ các lợi ích của chúng tôi tại đây”, ông nói.

Ông Caine gọi chiến dịch của Mỹ là “một minh chứng cho sự tận tụy, cam kết không lay chuyển đối với công lý và quyết tâm buộc những kẻ đe dọa hòa bình và ổn định phải chịu trách nhiệm”, đồng thời gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã tham gia thực hiện nhiệm vụ.

