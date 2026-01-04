Chậu cây “tương lai” Izestee: Trồng cây không cần đất, rễ lơ lửng trong sương dinh dưỡng

Izestee Plant Cultivator là chậu cây khí canh để bàn đầu tiên trên thế giới, cho phép trồng cây không cần đất bằng sương dinh dưỡng, quan sát toàn bộ rễ cây trong môi trường trong suốt.

Izestee Plant Cultivator là một hệ sinh thái khí canh thông minh, cho phép bất kỳ ai trồng cây trong một hộp trong suốt, nơi cây phát triển nhờ lớp sương mù giàu dinh dưỡng thay vì đất.

Khí canh – phương pháp trồng cây trong môi trường không khí hoặc sương mù, không cần đất hay giá thể – đã tồn tại từ lâu và được nhiều chuyên gia coi là tương lai của nông nghiệp. Giờ đây, quy trình canh tác mang dáng dấp khoa học viễn tưởng này đã có thể xuất hiện ngay trong ngôi nhà của bạn, thông qua hệ sinh thái khí canh để bàn đầu tiên trên thế giới.

Được thiết kế bởi ông Yunyi Zheng, Izestee Plant Cultivator có thể xem là chậu cây tiên tiến nhất hiện nay. Khối lập phương trong suốt cho phép quan sát trực tiếp bộ rễ của cây lơ lửng trong không khí, không đất, không nước ngập, chỉ có những làn sương dinh dưỡng được phun mịn từ đáy thiết bị.

“Với Izestee, sự sinh trưởng của cây trở thành một buổi trình diễn sống động mà bạn có thể quan sát mỗi ngày”, trang gây quỹ của sản phẩm giới thiệu. “Thiết bị sử dụng buồng PC có độ trong suốt cao, được phủ lớp kỵ nước, giúp bề mặt luôn rõ nét ngay cả khi phun sương liên tục. Khoang trồng trong suốt này loại bỏ hoàn toàn việc phán đoán cảm tính — bạn có thể theo dõi trực tiếp hành vi của rễ cây theo thời gian thực: tốc độ kéo dài, dạng phân nhánh, khả năng hấp thụ dinh dưỡng và cả những dấu hiệu phân hủy sớm đều có thể nhìn thấy rõ ràng”.

Ngoài hệ thống phun sương ở đáy, Izestee còn được tích hợp bộ phận gia nhiệt với nhiệt độ tối đa 45°C, ba chế độ phun sương có thể điều chỉnh để phù hợp với nhiều loại cây khác nhau, cùng đèn trồng cây mô phỏng ánh sáng mặt trời tự nhiên trong nhà nhằm kích thích quá trình quang hợp.

Hiện Izestee Plant Cultivator đang được gọi vốn trên nền tảng Kickstarter và đã huy động được hơn 138.000 USD. Người dùng vẫn có thể đặt mua trước với mức giá ưu đãi 89 USD, dù cần lưu ý rằng các dự án gọi vốn cộng đồng luôn tiềm ẩn rủi ro và không có gì được đảm bảo tuyệt đối.

Ngay cả khi Izestee không phải là phát minh đầu tiên về khí canh, hiệu ứng thị giác mà nó mang lại là điều khó phủ nhận. Việc nhìn thấy toàn bộ cây trồng – từ bộ rễ đang hình thành cho đến quá trình sinh trưởng – diễn ra ngay trước mắt, trên chính bàn làm việc của bạn, thực sự là một trải nghiệm đầy ấn tượng.

Theo OC