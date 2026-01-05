Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm và hàng chục cán bộ cấp dưới hầu tòa

Cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong bị xét xử trong vụ án đưa nhận hối lộ khi thẩm xét hồ sơ doanh nghiệp.

Sáng 5/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 55 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế. Trong số này, 34 bị cáo bị tạm giam, 21 bị cáo tại ngoại.

Phiên tòa có sự tham gia của hơn 80 luật sư đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. HĐXX cũng triệu tập gần 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, 34 bị cáo là cán bộ Cục An toàn thực phẩm bị truy tố về tội Nhận hối lộ, còn lại 21 bị cáo bị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Ông Nguyễn Thanh Phong (phải) và bà Trần Việt Nga. Ảnh: Bộ Công an

Trong giai đoạn 2018–2024, sau khi Nghị định 15/2018/NĐ-CP có hiệu lực, quy định về công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe còn chung chung, thiếu hướng dẫn chi tiết. Điều này dẫn đến việc các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, lúng túng khi thực hiện thủ tục công bố sản phẩm; cơ quan thẩm quyền cũng gặp vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra và đánh giá hồ sơ.

Lợi dụng điều này, lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm đã chỉ đạo cấp dưới nhận tiền ngoài lệ phí để thẩm xét hồ sơ.

Trong bối cảnh đó, tháng 9/2018, ông Nguyễn Thanh Phong khi giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã chủ trì cuộc họp lãnh đạo, thống nhất giao cho Trung tâm và Phòng Quản lý Tiêu chuẩn – Kiểm nghiệm (không có chức năng thẩm xét hồ sơ) thực hiện nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm.

Ông Phong bị cáo buộc đã chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí quy định, từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi bộ hồ sơ, rồi ăn chia số tiền trái phép thu được.

Kết quả điều tra cho thấy từ năm 2018 đến 2024, các chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng cộng hơn 94 tỷ đồng từ các cá nhân để “tạo điều kiện” sớm cấp Giấy tiếp nhận và Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP.

Bị cáo Phong được chia 2,5-3 triệu đồng một hồ sơ do Trung tâm thẩm xét, 1-1,5 triệu đồng đối với một hồ sơ do Phòng Quản lý Tiêu chuẩn kiểm nghiệm thẩm xét và 1,5-2 triệu đồng một hồ sơ do Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét.

Trường hợp Phó cục trưởng trực tiếp ký giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thì Phó cục trưởng nhận 1,5-2 triệu đồng/hồ sơ. Còn ông Phong chỉ nhận 1-1,5 triệu đồng/hồ sơ.

Cơ quan chức năng xác định Trưởng phòng, Giám đốc trung tâm 1-1,5 triệu đồng/hồ sơ. Phó trưởng phòng, Phó giám đốc Trung tâm nhận từ 500.000 đến 1 triệu đồng/hồ sơ. Chuyên viên thẩm xét 1 nhận từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng/hồ sơ. Chuyên viên thẩm xét 2 nhận 300.000-500.000 đồng/hồ sơ.

Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Nguyễn Thanh Phong hưởng lợi hơn 43 tỷ đồng. Bà Trần Việt Nga, cựu Phó cục trưởng, bị cáo buộc hưởng lợi hơn 8 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hùng Long, cựu Phó Cục trưởng, nhận 8,6 tỷ đồng; ông Đỗ Hữu Tuấn, cựu Phó Cục trưởng, nhận 4,3 tỷ đồng.