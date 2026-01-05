Trung Quốc tuyên bố không chấp nhận việc các nước đóng vai "thẩm phán thế giới"

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chỉ trích mạnh mẽ sau vụ Mỹ bắt giữ ông Nicolas Maduro, nhấn mạnh chủ quyền quốc gia và thách thức lớn với quan hệ Trung Quốc – Venezuela.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố Bắc Kinh không thể chấp nhận việc bất kỳ quốc gia nào tự cho mình quyền hành xử như “thẩm phán của thế giới”, sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

“Chúng tôi chưa bao giờ tin rằng có quốc gia nào có thể đóng vai trò cảnh sát của thế giới, và cũng không chấp nhận việc bất kỳ nước nào tự nhận mình là thẩm phán của thế giới”, ông Vương Nghị nói với người đồng cấp Pakistan Ishaq Dar trong cuộc gặp tại Bắc Kinh hôm 4/1. Phát biểu này đề cập tới “những diễn biến đột ngột tại Venezuela” nhưng không nêu đích danh Mỹ.

“Chủ quyền và an ninh của tất cả các quốc gia cần phải được bảo vệ đầy đủ theo luật pháp quốc tế”, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nhấn mạnh. Đây là những phát biểu đầu tiên của Bắc Kinh kể từ khi các hình ảnh ông Maduro bị bịt mắt và còng tay hôm 3/1 gây chấn động dư luận Venezuela.

Hiện ông Maduro đang bị giam tại một trung tâm giam giữ ở New York và dự kiến sẽ ra hầu tòa trong hôm nay, 5/1, với các cáo buộc liên quan tới ma túy.

Trung Quốc từ lâu đã mong muốn đóng vai trò lớn hơn trong ngoại giao toàn cầu – mục tiêu được Bắc Kinh thể hiện rõ nhất sau khi đứng ra làm trung gian cho thỏa thuận hòa giải bất ngờ giữa Arab Saudi và Iran vào năm 2023, đồng thời cam kết sẽ “đóng vai trò mang tính xây dựng trong các điểm nóng toàn cầu”. Các nhà phân tích cho rằng việc Trung Quốc có thể đối đầu sòng phẳng với Mỹ trong các cuộc đàm phán thương mại đã càng củng cố sự tự tin của Bắc Kinh.

Tuy nhiên, tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington sẽ tạm thời giám sát việc điều hành Venezuela đã đặt ra một phép thử nghiêm trọng đối với “quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong mọi hoàn cảnh” mà Bắc Kinh và Caracas thiết lập năm 2023 – cột mốc đánh dấu gần 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã trở thành “phao cứu sinh” kinh tế cho Venezuela kể từ khi Mỹ và các đồng minh gia tăng các lệnh trừng phạt vào năm 2017. Theo số liệu đầy đủ mới nhất, Trung Quốc đã mua khoảng 1,6 tỷ USD hàng hóa từ Venezuela trong năm 2024.

Gần một nửa lượng hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu từ Venezuela là dầu thô, theo dữ liệu hải quan. Trong khi đó, các tập đoàn dầu khí nhà nước của Trung Quốc đã đầu tư khoảng 4,6 tỷ USD vào Venezuela tính đến năm 2018, theo số liệu của Viện Doanh nghiệp Mỹ (American Enterprise Institute), tổ chức theo dõi các khoản đầu tư doanh nghiệp ra nước ngoài của Trung Quốc.

Theo Reuters