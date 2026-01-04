Nhà Trắng tung video áp giải ông Maduro đến New York

Nhà Trắng đăng video cho thấy ông Nicolas Maduro bị áp giải, lấy dấu vân tay tại DEA Manhattan, trước khi đưa tới nhà giam Brooklyn.

Tài khoản phản ứng nhanh của Nhà Trắng vừa đăng tải video áp giải lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro.

Ông Maduro mặc áo hoodie đen, bị áp giải đi dọc một hành lang trải thảm xanh có dòng chữ “DEA NYD”. Theo nội dung đăng tải, ông Maduro được làm thủ tục và lấy dấu vân tay tại văn phòng Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) ở Manhattan.

Đoạn video cho thấy ông Maduro bị còng tay, đi cùng các đặc vụ DEA, cố gắng nói tiếng Anh sau khi đặt chân lên đất Mỹ.

“Chúc ngủ ngon”, ông nói bằng tiếng Anh.

Sau đó, ông tự hỏi lại bằng tiếng Tây Ban Nha: “Es buenas noches, no?” – có thể dịch là: “Là chúc ngủ ngon đúng không?”

Ông Maduro tiếp tục lặp lại câu “chúc ngủ ngon” với những người có mặt trong phòng, trước khi nói thêm “Happy New Year” (Chúc mừng năm mới) với giọng điệu có phần sinh động hơn.

Theo xác nhận của Sở Cảnh sát New York, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã được đưa tới Trung tâm Giam giữ Metropolitan tại Brooklyn, sau khi được vận chuyển bằng trực thăng tới Manhattan và áp giải bằng đoàn xe của lực lượng thực thi pháp luật.

Một đám đông lớn đã tụ tập bên ngoài cơ sở giam giữ này trong bối cảnh lực lượng an ninh được triển khai dày đặc.

Ông Maduro dự kiến sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí tại tòa án liên bang ở Manhattan vào tuần tới.