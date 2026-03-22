"Trên cả kỳ lạ": Tung tích của lãnh tụ tối cao Iran khiến cả CIA và Mossad bối rối

Một bí ẩn quyền lực chưa từng có đang diễn ra ở Iran khi lãnh tụ tối cao mới, ông Mojtaba Khamenei, hoàn toàn “biến mất” khỏi công chúng kể từ các cuộc không kích ngày 28/2 khiến cha ông – Ali Khamenei – thiệt mạng, khiến cả giới chức Mỹ và Israel rơi vào tình trạng hoang mang về tung tích cũng như vai trò thực sự của ông.

Kể từ cuộc tấn công của Mỹ-Israel khiến ông Ali Khamenei thiệt mạng, ông Mojtaba chỉ đưa ra hai tuyên bố bằng văn bản, nhưng chưa từng xuất hiện công khai hay thậm chí để lộ giọng nói.

Điều này đã khiến dư luận dấy lên nghi vấn liệu ông còn sống hay không — và thậm chí còn khiến ông bị truyền thông Mỹ đặt biệt danh “giáo chủ bìa cứng” sau khi một đoạn video do AI tạo ra, trong đó những người ủng hộ tung hô một mô hình bìa cứng của ông, lan truyền mạnh mẽ trên mạng.

Mặc dù chưa thấy mặt ông Mojtaba Khamenei, chính quyền đã dán đầy những biển quảng cáo có hình ông khắp Tehran. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, các nguồn tình báo từ CIA và Mossad — bao gồm thông tin rằng các quan chức tại Tehran đang tìm cách sắp xếp các cuộc gặp trực tiếp với ông — cho thấy ông vẫn còn sống.

Dù vậy, vị trí hiện tại và tình trạng sức khỏe của ông — được cho là đã bị thương trong đợt không kích đầu tiên của cuộc chiến — vẫn là một ẩn số đầy khó hiểu.

Đội ngũ an ninh quốc gia tại Nhà Trắng hiện đang cố gắng xác định liệu ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, có thực sự là người nắm quyền hay không, và nếu không, ai mới là người điều hành thực sự, theo một quan chức Mỹ chia sẻ với Axios.

“Chúng tôi không có bằng chứng cho thấy ông ta thực sự là người đưa ra mệnh lệnh”, một quan chức cấp cao Israel nói.

“Mọi thứ còn trên cả kỳ lạ”, một quan chức Mỹ khác nhận định. “Chúng tôi không nghĩ Iran lại chọn một người đã chết làm lãnh tụ tối cao, nhưng đồng thời cũng không có bằng chứng rằng ông ta đang thực sự cầm quyền”.

Ông Mojtaba Khamenei được công bố là lãnh tụ tối cao mới vào ngày 9/3. Ba ngày sau đó, phản ứng công khai đầu tiên của ông xuất hiện dưới dạng một tuyên bố viết.

Không ai nhìn thấy ông Mojtaba Khamenei hay nghe thấy giọng nói của ông kể từ khi ông bị thương trong cuộc tấn công khiến cha ông thiệt mạng. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi sẽ không từ bỏ việc trả thù cho máu của các liệt sĩ”, tuyên bố được đọc trên truyền hình nhà nước Iran nêu rõ. “Mỗi công dân bị kẻ thù sát hại đều là một món nợ phải báo thù”.

Các quan chức trong chính quyền Donald Trump coi đây là dấu hiệu cho thấy ông đã bị thương nặng trong cuộc tấn công.

“Iran có đầy đủ camera và thiết bị ghi âm. Vậy tại sao lại chỉ có tuyên bố viết tay? Tôi nghĩ ai cũng hiểu lý do”, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nói với báo chí tuần trước. “Vị ‘lãnh tụ tối cao’ mới, hay đúng hơn là chưa hẳn tối cao, đã bị thương và có khả năng bị biến dạng”.

Nhóm an ninh quốc gia của Nhà Trắng đang cố gắng tìm hiểu xem liệu ông Mojtaba Khamenei, 56 tuổi, có thực sự là người nắm quyền hay không. Ảnh: Getty.

Những đồn đoán càng gia tăng vào hôm 20/3 khi ông không xuất hiện trong dịp năm mới Ba Tư Nowruz — một nghi thức truyền thống quan trọng — cũng như không phát đi thông điệp video như thường lệ.

Thay vào đó, một tuyên bố viết khác được công bố, được cho là của lãnh tụ tối cao, khẳng định Mỹ và Israel đã “tính toán sai lầm nghiêm trọng” khi phát động chiến tranh với Iran.

“Cuộc chiến này diễn ra với ảo tưởng rằng nếu họ sát hại người đứng đầu hệ thống và một số nhân vật quân sự có ảnh hưởng, họ sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong dân chúng, từ đó thực hiện giấc mơ kiểm soát Iran và khiến đất nước này tan rã”, thông điệp được đọc trên truyền hình Iran nêu rõ.

Theo NYPost