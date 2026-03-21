“Chúng tôi không rời đi”: Câu chuyện của những người ở lại Tehran giữa bom đạn

Asal, một nhà thiết kế thời trang 35 tuổi điều hành xưởng riêng, cho biết bà lo lắng về tương lai và công việc, nhưng vẫn quyết định ở lại Tehran.

Tối đa 3,2 triệu người đã phải sơ tán tạm thời tại Iran kể từ khi chiến dịch quân sự của Mỹ–Israel bắt đầu, theo ước tính của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc – con số này nhiều khả năng sẽ còn tăng khi cuộc chiến bước sang tuần thứ ba.

Trong khi nhiều người Iran đã rời Tehran và các thành phố lớn khác để tìm nơi trú ẩn ở vùng nông thôn hoặc các dãy núi phía bắc, hàng triệu người vẫn ở lại nhà tại thủ đô dù các cuộc không kích diễn ra thường xuyên.

Nafise, một nhà thiết kế trang sức 30 tuổi, là một trong số đó. Vì lý do riêng tư, cô và những người khác được phỏng vấn chỉ được nhắc đến bằng tên riêng.

Nafise cho biết công việc kinh doanh trực tuyến của cô đã chậm lại, ban đầu do việc cắt Internet hồi tháng 1 trong các cuộc biểu tình chống chính phủ, và giờ lại bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Cùng chồng là Farhad, 33 tuổi, cô đã cải tạo lại căn hộ của mình, bóc giấy dán tường cũ và sơn lại. Những khung ảnh gia đình và bạn bè trong các chuyến du lịch giờ treo khắp nhà, bên cạnh những tấm thảm Ba Tư.

Đó là một ngôi nhà ấm cúng giữa trung tâm thủ đô Tehran, gần ga tàu điện ngầm và cửa hàng, tràn ngập ánh sáng. Trước đây, nơi này khá yên tĩnh giữa thủ đô nhộn nhịp, nhưng giờ tiếng nổ gần như liên tục.

Mùa hè năm ngoái, Nafise và Farhad từng rời Tehran trong thời gian ngắn khi Israel ném bom các cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran. Cô nói họ có thể sẽ rời đi lần nữa, nếu không phải vì hai con mèo Sam và Yal.

“Chuyến đi đó rất khó khăn với chúng. Chúng sợ hãi”, Nafise nói khi ngồi trên ghế sofa, chú mèo Sam nằm rên rỉ trên đùi cô.

Thay vào đó, cặp đôi thường dành buổi tối với bạn bè, di chuyển giữa các căn hộ trong thành phố.

“Mỗi tối lúc 8 giờ, chúng tôi tụ tập ở nhà ai đó. Mọi người mang đồ ăn hoặc món tráng miệng đến chia sẻ. Điều đó giúp giữ tinh thần”, cô nói. “Chúng tôi không muốn chiến tranh. Chúng tôi muốn thay đổi, nhưng không phải theo cách này”.

Trong khoảnh khắc ngắn sau cái chết của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, Nafise cho biết nhiều người xung quanh tin rằng hệ thống có thể bắt đầu rạn nứt. Nhưng khi con trai ông, Mojtaba Khamenei, được chọn kế nhiệm, khả năng đó nhanh chóng tan biến.

Amir, 40 tuổi, sống ở Karaj nhưng mỗi ngày đều đến Tehran làm việc. Ông sở hữu một cửa hàng nhỏ ở phía nam thủ đô và phân phối má phanh.

“Chiến tranh và tình hình kinh tế ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của tôi”, ông nói. “Điều tôi lo nhất là chiến tranh kéo dài. Nhưng ngay cả khi chiến tranh kết thúc, nhiều nước vẫn không hợp tác với Iran. Nếu lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, đất nước có thể phát triển mạnh. Nền kinh tế của chúng tôi có tiềm năng rất lớn”.

Cho đến nay, ít nhất 1.444 người đã thiệt mạng tại Iran và gần 19.000 người bị thương, theo hãng thông tấn nhà nước. Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào mục tiêu của Mỹ trong khu vực, nhưng một kênh liên lạc trực tiếp giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã được kích hoạt lại trong những ngày gần đây, theo Axios.

Abbas Agha làm việc cùng Amir, 40 tuổi, trong một cửa hàng nhỏ chuyên phân phối má phanh. Cả hai đều ở lại thành phố, nói rằng mối lo ngại lớn nhất của họ là một cuộc chiến kéo dài và những hậu quả mà điều đó sẽ gây ra cho nền kinh tế vốn đã khó khăn. Ảnh: Guardian.

Cuộc chiến đã khiến giá dầu tăng vọt lên hơn 100 USD/thùng sau khi Iran gần như đóng cửa eo biển Hormuz đối với Mỹ, Israel và các đồng minh.

Xung đột cũng làm lộ rõ những chia rẽ sâu sắc trong NATO, khi Anh và các chính phủ châu Âu khẳng định không muốn bị cuốn vào cuộc chiến.

Người dân thường ở Tehran không có lựa chọn đó, ông Vincent Cassard, trưởng phái đoàn Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế tại Tehran, cho biết.

“Tôi đang chứng kiến áp lực nặng nề mà sự leo thang chiến sự gần đây gây ra cho người dân Iran, những người lo sợ cho tính mạng, sự an toàn của người thân và sinh kế của họ”, ông nói. “Tổn thất sinh mạng lớn là điều đáng báo động. Cơ sở hạ tầng dân sự bị ảnh hưởng, nhiều ngôi nhà bị phá hủy nghiêm trọng. Cuộc sống hàng ngày ở Tehran bị gián đoạn sâu sắc: trẻ em không đến trường, nhiều doanh nghiệp tạm đóng cửa vì các cuộc không kích.”

“Hiện tại, ngay cả nhà ở cũng không an toàn. Chúng tôi cảm nhận sóng xung kích từ các vụ nổ khắp thành phố”, Mojtaba, một nhà làm phim tài liệu 30 tuổi, cho biết.

Nhà và văn phòng của Mojtaba nằm trong tầng hầm ở Tehran, và từ khi chiến tranh bắt đầu, ông quyết định đó là nơi an toàn nhất. Ông không muốn rời đi, ngay cả để thăm gia đình ở phía tây thành phố – quá nguy hiểm.

Ông ngồi khoanh chân trên chiếc ghế gỗ trong sân nhỏ dưới tầng hầm, tay cầm điếu thuốc. Chiến tranh gây căng thẳng, và việc hút thuốc giúp ông bình tĩnh.

“Những ngày này, tôi làm việc đến khuya cho đến khi ngủ thiếp đi. Tôi thường bị đánh thức bởi một vụ nổ. Tim tôi đập nhanh. Tôi cố đoán hướng vụ nổ và xem nó gần hay xa”, ông nói, đồng thời khẳng định không từ bỏ hy vọng. “Iran đã trải qua nhiều cuộc chiến trong lịch sử. Lần này chúng tôi cũng sẽ vượt qua”.

Moen, một học sinh 14 tuổi, nói rằng em chủ yếu ở nhà, đọc sách hoặc xem TV để giết thời gian: “Rất chán. Em không thể gặp bạn hay ra ngoài. Em muốn trở lại trường”.

“Em đang ở lớp khi chiến tranh bắt đầu và được cho về nhà. Mọi người đều sợ hãi, và không ai biết khi nào trường học mở lại”, em nói thêm.

Đứng trên mái nhà nhìn xuống thành phố, Asal, một nhà thiết kế thời trang 35 tuổi điều hành xưởng riêng, cho biết bà lo lắng về tương lai và công việc, nhưng vẫn quyết định ở lại Tehran.

“Đây là nhà của tôi, và tôi sẽ không rời đi, bất kể hoàn cảnh nào”, bà nói.

Tehran cũng là nơi sinh sống của nhiều người nước ngoài. Có khoảng 1,65 triệu người tị nạn Afghanistan trên cả nước và tính đến cuối năm 2025, gần 60.000 sinh viên quốc tế từ 101 quốc gia đang học tại các trường đại học Iran, theo Tehran Times. Nhiều người sống tại thủ đô.

Ali, một người Palestine gốc Syria, là một trong số đó. Ông sống ở Tehran 10 năm qua, theo học tiến sĩ nghiên cứu nghệ thuật và giảng dạy tại đại học. Chiến tranh không phải điều mới với ông, nhưng ông không muốn nói nhiều về quá khứ.

Tuy vậy, ông cho biết việc chứng kiến quá nhiều xung đột đã khiến ông trở nên “chai lì” theo một cách nào đó.

“Đáng sợ, nhưng tôi cảm thấy mình như một bức tường”, ông nói. “Đó là điều chiến tranh làm với con người”.

Theo Guardian