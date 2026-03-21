Những đám tang nghẹn lòng ở Iran giữa cơn bão chiến tranh

Huyền Chi
Cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28/2 với loạt không kích dồn dập vào Tehran và nhiều thành phố khác đã khiến hơn 3.000 người Iran thiệt mạng cho đến nay, theo một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Mỹ

Một người phụ nữ bày tỏ sự thương tiếc khi tham dự lễ tang các nạn nhân của các cuộc tấn công của Israel và Mỹ, tại Tehran, ngày 9/3. Ảnh: Reuters.
Một người phụ nữ bày tỏ sự đau buồn trong lễ tang các nạn nhân sau vụ tấn công trường học ở Minab, Iran ngày 3/3. Ảnh: Reuters.
Người dân tham dự lễ tang các nạn nhân sau vụ tấn công vào một trường học ở Minab, Iran ngày 3/3. Ảnh: Reuters.
Bà Marzia Rezaei xúc động khi đứng gần mộ con trai mình, Erfan, người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích, tại nghĩa trang Behesht-e Zahra, ở Tehran ngày 16/3. Ảnh: Reuters.
Người dân bày tỏ sự thương tiếc khi tham dự lễ tang các nạn nhân của các cuộc tấn công do Israel và Mỹ thực hiện tại Tehran ngày 9/3. Ảnh: Reuters.
Một người đưa tang nhìn vào bức ảnh thân nhân trong lễ tang các nạn nhân của các cuộc tấn công của Israel và Mỹ, ở Tehran ngày 9/3. Ảnh: Reuters.
Người dân tập trung dự lễ tang của lãnh đạo an ninh Iran Ali Larijani và các nạn nhân của vụ chìm tàu ​​chiến IRIS Dena tại quảng trường Enghelab ở Tehran ngày 18/3. Ảnh: Reuters.
Một người phụ nữ tham dự lễ tang các nạn nhân của các cuộc tấn công do Israel và Mỹ thực hiện ở Tehran ngày 9/3. Ảnh: Reuters.
Người dân tham dự lễ tang các nạn nhân của các cuộc không kích của Israel và Mỹ ở Tehran ngày 9/3. Ảnh: Reuters.
Người thân của Abdullah Pour Hossein bày tỏ sự thương tiếc trong lễ tang của ông tại nghĩa trang Behesht-e Zahra ở Tehran ngày 16/3. Ảnh: Reuters.
Một con búp bê được đặt trên quan tài của Zainab Sahebi, một bé gái 2 tuổi thiệt mạng trong một cuộc tấn công, trong lễ tang của em ở Tehran ngày 7/3. Ảnh: Reuters.
Người dân tham dự lễ tang các nạn nhân của các cuộc tấn công do Israel và Mỹ thực hiện tại Tehran ngày 9/3. Ảnh: Reuters.
Những người đưa tang đặt tay lên mộ trong lễ tang các nạn nhân của các cuộc tấn công của Israel và Mỹ, tại Tehran. Ảnh: Reuters.
Người dân tham dự lễ tang của Zainab Sahebi, một bé gái 2 tuổi thiệt mạng trong một cuộc tấn công, tại Tehran ngày 7/3. Ảnh: Reuters.
Người dân tham dự lễ tang các nạn nhân của cuộc không kích của Israel và Mỹ ở Tehran ngày 9/3. Ảnh: Reuters.
Một người phụ nữ nằm trên mộ thân nhân trong lễ tang các nạn nhân của các cuộc tấn công do Israel và Mỹ thực hiện. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters

Đừng bỏ lỡ

Thế giới