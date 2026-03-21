Những đám tang nghẹn lòng ở Iran giữa cơn bão chiến tranh

Theo Reuters
Thế giới
Thủy thủ Thái Lan kể lại "ác mộng" ở Hormuz: Biết có thể bị tấn công nhưng vẫn phải đi
Một tàu hàng trúng đạn giữa eo Hormuz, 3 người mất tích. Lời kể rùng mình từ vùng chiến sự và nỗi chờ đợi đau đớn của gia đình phía sau.
Mỹ dồn 2.500 lính thủy đánh bộ tới Trung Đông, ông Trump chỉ trích NATO “hèn nhát”
Mỹ triển khai thêm 2.500 lính thủy đánh bộ tới Trung Đông khi eo biển Hormuz gần như đóng cửa, giá dầu tăng mạnh và ông Trump chỉ trích NATO không hỗ trợ.
Bí ẩn “máy bay ma” 70 năm chưa lời giải: B-25 biến mất không dấu vết giữa lòng sông Mỹ
Cho đến nay, người ta vẫn chưa biết điều gì đã xảy ra với chiếc “máy bay ma” trên sông Monongahela ở Mỹ.
Iran đánh phí 2 triệu USD để cho tàu qua eo biển Hormuz, căng thẳng gia tăng
Iran bị cáo buộc thu phí hàng triệu USD để cho tàu qua eo Hormuz, khiến 20.000 thủy thủ mắc kẹt và làm dấy lên lo ngại khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
Người phát ngôn IRGC thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel
Iran cáo buộc Mỹ dối trá về phá hủy hải quân, sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông.
Hệ thống tên lửa dẫn đường hồng ngoại được Iran đã sử dụng để bắn hạ máy bay F-35 của Mỹ
Việc F-35 bị hệ thống phòng không Majid của Iran tấn công làm dấy lên lo ngại về điểm yếu của tiêm kích tàng hình và thay đổi cục diện chiến tranh.
Mỹ chế tạo pin lưu trữ năng lượng dưới dạng nhiệt ở nhiệt độ 2.400°C trong các khối carbon
Hệ thống pin nhiệt của MIT sử dụng công nghệ cao, lưu trữ điện trong nhiệt độ cực cao, hiệu suất vượt trội và chi phí thấp hơn pin lithium-ion.
Hình ảnh mới cho thấy các đơn vị chính quy của Triều Tiên được triển khai tại Nga
Hình ảnh binh sĩ Triều Tiên tại Nga cho thấy sự liên kết chặt chẽ trong liên minh quân sự Moscow - Bình Nhưỡng và tác động tới chiến sự Ukraine.
Con gái ông Kim Jong-un lái xe tăng trong bức ảnh mới được công bố
Hình ảnh con gái ông Kim Jong-un lái xe tăng gây chú ý toàn cầu, làm dấy lên đồn đoán về kịch bản kế vị hiếm hoi tại Triều Tiên.
Cuộc chiến Mỹ-Israel và Iran kéo dài bao lâu: Giới phân tích đưa ra manh mối
Các nhà phân tích nhận định rằng UAV của Iran đang ngày càng chiếm ưu thế khi đối phương liên tục sử dụng những tên lửa đắt tiền, trong khi một người gọi cuộc chiến này là "sai lầm nghiêm trọng" của Mỹ.
Ông Trump đùa về Trân Châu Cảng trước mặt Thủ tướng Nhật, gây ra khoảnh khắc khó xử
Tổng thống Donald Trump đã gây chú ý khi đùa về sự kiện Trân Châu Cảng trong cuộc gặp hôm 19/3 với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi.
Đồng tiền vàng khắc hình ông Trump gây tranh cãi lớn tại Mỹ
Mỹ chuẩn bị phát hành đồng tiền vàng in hình Tổng thống Donald Trump nhân dịp 250 năm lập quốc, làm dấy lên tranh cãi gay gắt về dân chủ và quyền lực.
Iran tuyên bố bắn trúng F-35 Mỹ: Bước ngoặt làm lung lay “huyền thoại tàng hình”?
Iran tuyên bố bắn trúng tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ, đặt ra câu hỏi lớn về khả năng sống sót của máy bay thế hệ 5 trong chiến tranh hiện đại.
Giá dầu giảm khi Mỹ và các đồng minh tìm cách tăng nguồn cung và giải tỏa eo biển Hormuz
Giá dầu giảm khi Mỹ cân nhắc nới trừng phạt dầu Iran và châu Âu, Nhật Bản tham gia bảo vệ eo biển Hormuz giữa căng thẳng leo thang.
Bị lôi vào cuộc chiến, các nước vùng Vịnh có xem xét lại quan hệ đồng minh với Mỹ?
Xung đột Mỹ và Israel với Iran khiến các quốc gia vùng Vịnh xem xét lại mối quan hệ đồng minh với Mỹ và khả năng tự chủ trong an ninh khu vực.
Tranh cãi quanh sự kiện hai diễn viên AI đầu tiên của Trung Quốc trình làng
Sự kiện ra mắt diễn viên AI tại Trung Quốc gây tranh cãi về tương lai ngành công nghiệp điện ảnh.
Iran đưa ra "mức giá" để chấm dứt chiến tranh với Mỹ và Israel
Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài, với mục tiêu đảm bảo Mỹ và Israel sẽ không tấn công lần nữa.
Chiến tranh bước vào giai đoạn mới nguy hiểm khi Israel tấn công mỏ khí đốt của Iran
Arab Saudi cảnh báo sẽ có “hành động quân sự nếu cần thiết”, trong khi các quốc gia vùng Vịnh rơi vào “thế tiến thoái lưỡng nan về ngoại giao” khi cân nhắc phản ứng.
Mỹ chi 185 tỷ USD xây dựng lá chắn tên lửa không gian tham vọng nhất lịch sử
Một phần quan trọng trong ngân sách mở rộng sẽ được dành cho các chùm vệ tinh mới và mạng lưới chia sẻ dữ liệu.
Căn cứ hải quân ở Iraq bốc cháy dữ dội, nghi bị UAV Iran tấn công
Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại căn cứ hải quân Umm Qasr ở miền Nam Iraq sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nghi do Iran thực hiện đêm 18/3.