Thủy thủ Thái Lan kể lại "ác mộng" ở Hormuz: Biết có thể bị tấn công nhưng vẫn phải đi

Một tàu hàng trúng đạn giữa eo Hormuz, 3 người mất tích. Lời kể rùng mình từ vùng chiến sự và nỗi chờ đợi đau đớn của gia đình phía sau.

Khói bốc lên từ tàu Mayuree Naree sau khi nó bị trúng đạn.

Một vụ tấn công sắp xảy ra chính xác là điều anh đã lo sợ, nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra mà không hề có cảnh báo.

“Tôi chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn”, Samut – một trong 23 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu hàng Thái Lan Mayuree Naree – kể lại. Con tàu này đã tiến vào eo biển Hormuz cách đây hơn một tuần, bất chấp nguy cơ bị Iran tấn công.

“Có hai tiếng nổ lớn liên tiếp, cách nhau chỉ khoảng 2 giây”, anh kể lại, sử dụng tên giả vì lo ngại về an toàn cá nhân.

Chuông báo động vang lên inh ỏi, khói tràn ngập mọi hành lang. Toàn bộ con tàu chìm trong bóng tối trong giây lát, trước khi hệ thống điện khẩn cấp được kích hoạt.

“Ngay khi bị trúng đạn, chúng tôi không biết đạn bắn từ đâu, ai bắn, hay có tàu chiến nào ngoài kia không, nên không ai dám ra ngoài. Tất cả đều chạy thẳng lên buồng lái”, anh nói.

Khi đến nơi, thuyền trưởng lập tức điểm danh: “Và có 3 người mất tích”.

Cả ba đều đang ở phòng máy – nơi ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội.

Trong số những người chưa rõ tung tích có Chawarit Chaiwong, 35 tuổi, đến từ tỉnh Tak (miền Tây Thái Lan), người đã làm việc trên biển hơn 10 năm.

Giống như Samut, Chawarit cũng lo ngại về việc đi qua eo biển này, vợ anh – Suchawadee Malikaeo – cho hay.

Chawarit Chaiwong đã làm việc trên biển hơn 10 năm. Ảnh: CNN.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran vào ngày 28/2, Tehran đã thể hiện quyền kiểm soát tuyến đường thủy quan trọng này – nơi vận chuyển 1/5 lượng dầu toàn cầu – bằng cách đe dọa tấn công bất kỳ tàu nào thuộc các quốc gia thân Mỹ đi qua. Một số tàu đã bị đánh trúng.

Điều đó khiến Mayuree Naree – tàu chở hàng dài 180 mét – bị mắc kẹt trên Vịnh Ba Tư, neo đậu gần Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong khi chiến sự bùng nổ xung quanh. Thủy thủ đoàn có thể nghe thấy tên lửa bay qua lại trên đầu, Suchawadee kể lại, dẫn lời chồng trong các cuộc gọi.

“Nhưng vấn đề là anh ấy không thể biết chúng đến từ đâu hay ai bắn”, bà nói.

Trong những ngày trước vụ tấn công, Chawarit nói với vợ rằng anh nhìn thấy một chiếc máy bay không người lái lượn quanh tàu.

“Anh ấy nói trông giống như một drone đang do thám con tàu, nhưng không có chuyện gì xảy ra sau đó”, bà kể lại.

Hơn một chục tàu hàng đã bị tấn công ở eo biển Hormuz kể từ khi cuộc chiến bắt đầu ngày 28/2. Ảnh: CNN.

Ngày 10/3, chủ tàu Precious Shipping quyết định cho tàu vượt eo biển để hoàn tất hành trình tới Kandla (Ấn Độ), nơi tàu dự kiến nhận hàng gạo.

Ngay cả trong thời bình, việc điều khiển tàu qua eo biển hẹp này đã đòi hỏi kỹ năng cao, nhưng chuyến đi này còn nguy hiểm hơn nhiều.

Theo một nguồn tin am hiểu kế hoạch, công ty yêu cầu thuyền trưởng rời vị trí neo vào khoảng nửa đêm, di chuyển với tốc độ bình thường, tắt các đèn không cần thiết và treo rõ ràng cờ Thái Lan. Thuyền trưởng cũng phải báo cáo vị trí mỗi 30 phút qua ứng dụng WhatsApp và liên tục liên lạc với các cơ quan chức năng.

Dự kiến tàu sẽ đi qua eo Hormuz vào khoảng 7h00 sáng.

Cận cảnh tàu Thái Lan Mayuri Nari sau khi bị tấn công. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Hãng Precious Shipping cho biết họ đã “đánh giá toàn diện tình hình” cùng các chuyên gia an ninh hàng hải và bảo hiểm trước khi quyết định.

“Tàu được đánh giá là có thể thực hiện hành trình với các biện pháp phòng ngừa phù hợp”, công ty cho biết.

Tuy nhiên, một số thủy thủ rất lo sợ.

“Tôi không chắc hoàn toàn, nhưng có lẽ họ thúc ép vì nếu tàu cứ neo ở đó thì chi phí tăng từng ngày”, Samut nói. “Họ nói muốn đưa tàu ra khỏi vùng chiến sự càng nhanh càng tốt – nhưng để ra được, chúng tôi phải đi xuyên qua điểm nguy hiểm nhất”.

Giám đốc điều hành Khalid Hashim phản hồi rằng công ty “không chịu thêm chi phí nếu chờ đợi” và “không hề vội vàng”, dù thừa nhận tàu vẫn có thể bị trúng đạn do vị trí của nó.

Công ty yêu cầu toàn bộ thủy thủ ký cam kết chấp nhận rủi ro an ninh cao.

“Họ có họp, nhưng lựa chọn rất ít”, Samut nói. “Hoặc ở lại cùng tàu, hoặc rời đi”.

Các thành viên thủy thủ đoàn Thái Lan đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi sau chuyến bay từ Oman ngày 16/3. Ảnh: AFP.

Suchawadee cho biết chồng bà “không muốn đi chút nào, nhưng anh ấy nghĩ chỉ mình mình phản đối”. “Anh ấy không muốn ở lại khách sạn một mình, nên cuối cùng quyết định đi cùng mọi người”.

Khi tàu đi qua eo biển, phần đuôi tàu bị trúng đạn, gây cháy phòng máy, theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Pipat Ratchakitprakarn.

Theo lệnh thuyền trưởng, toàn bộ thủy thủ rời tàu bằng xuồng cứu sinh và được Hải quân Oman cứu, đưa về thành phố Khasab.

Suchawadee Malikaeo và chồng của bà. Ảnh: CNN

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã bắn vào tàu vì “phớt lờ cảnh báo và cố tình đi qua trái phép eo Hormuz”.

Cùng ngày, một tàu mang cờ Liberia cũng bị Iran tấn công.

Theo cơ quan UK Maritime Trade Operations, hơn 20 tàu đã gặp sự cố tại Vịnh Ba Tư và khu vực eo Hormuz kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

20 thủy thủ được cứu đã trở về Thái Lan hôm đầu tuần này và đều trong tình trạng sức khỏe tốt.

Nhưng với gia đình của 3 người mất tích, nỗi chờ đợi vẫn đầy đau đớn.

Ngoại trưởng Thái Lan đã yêu cầu Iran hỗ trợ tìm kiếm, nhưng chưa có thông tin mới.

Đại diện Bộ Ngoại giao và Bộ Lao động chào đón 20 thành viên thủy thủ đoàn người Thái Lan của tàu Mayuree Naree khi họ trở về Thái Lan vào ngày 16/3. Ảnh: BNG Thái Lan.

“Con tàu đang trôi dạt vì mất điện”, ông Hashim nói. “Vụ nổ xảy ra ngay dưới phòng máy, khiến toàn bộ hệ thống điện tê liệt”.

Điều đó khiến hệ thống định vị tự động không còn hoạt động.

“Tôi nhớ anh ấy mỗi ngày”, bà Suchawadee nghẹn ngào. “Mỗi ngày tôi chỉ chờ đợi… không biết khi nào mới được gặp lại. Anh ấy có bị thương không? Có được ăn uống gì không? Tôi thực sự rất lo”.

Bà gọi cho cơ quan ngoại giao mỗi ngày, nhưng câu trả lời luôn giống nhau: “Chúng tôi chưa có thông tin gì”.

“Ngày nào tôi cũng phải nghe câu đó”, bà nói trong tuyệt vọng.

Theo CNN