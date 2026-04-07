Mỹ triển khai 4 máy bay ném bom, 64 máy bay chiến đấu và 13 máy bay cứu hộ giải cứu phi công

Ông Donald Trump tiết lộ chiến dịch giải cứu phi công F-15E tại Iran với 155 máy bay, áp dụng bay thấp và chiến thuật đánh lừa trong 36 giờ nghẹt thở.

Tổng thống Donald Trump đã phác thảo chi tiết một chiến dịch quân sự phức tạp, dựa trên công nghệ cao, giúp Mỹ giải cứu thành công một thành viên phi hành đoàn F-15E bị bắn rơi sâu bên trong lãnh thổ Iran.

Chiến dịch kéo dài gần 36 giờ này kết hợp giữa tác chiến điện tử, các chiến thuật đánh lừa và một mạng lưới không quân phối hợp quy mô lớn nhằm đưa viên sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí thoát khỏi khu vực thù địch.

Các hoạt động tìm kiếm – cứu nạn bắt đầu từ ngày 3/4, sau khi chiếc F-15E Strike Eagle bị bắn hạ trong đêm. Hình ảnh xác máy bay nhanh chóng lan truyền trên mạng.

Lực lượng Mỹ đã giải cứu một phi công ngay trong ngày bằng 2 trực thăng UH-60 Black Hawk, trong đó một chiếc bị trúng hỏa lực vũ khí bộ binh, khiến một số thành viên phi hành đoàn bị thương.

Ông Trump mô tả chiến dịch tổng thể là một hoạt động nhiều lớp, rủi ro cao, huy động tới 155 máy bay, bao gồm tiêm kích, máy bay ném bom, máy bay tiếp dầu và các phương tiện cứu hộ.

“Trong quân đội Mỹ, chúng ta không bao giờ bỏ lại bất kỳ người Mỹ nào phía sau. Chúng ta không làm điều đó”, ông Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng.

Ông cho biết lực lượng Mỹ đã xây dựng một mạng lưới không quân quy mô lớn để hỗ trợ chiến dịch giải cứu, trong đó có các máy bay tiếp dầu để kéo dài tầm hoạt động và các tiêm kích để kiểm soát không phận.

Tổng cộng, 155 máy bay quân sự đã được triển khai, bao gồm 4 máy bay ném bom, 64 tiêm kích, 48 máy bay tiếp dầu và 13 máy bay cứu hộ.

Chiến dịch đòi hỏi sự phối hợp liên tục giữa nhiều nền tảng. Các máy bay phải bay ở độ cao thấp để tránh bị phát hiện, điều này đồng nghĩa với việc họ phải đối mặt với nguy cơ trúng hỏa lực từ mặt đất.

“Nhiều máy bay tham gia vào chiến dịch giải cứu đáng kinh ngạc này đã phải bay thấp, đặt họ vào tầm bắn chết người của hỏa lực dày đặc”, ông Trump nói.

Yểm trợ hỏa lực tầm gần cũng đóng vai trò quan trọng. Một chiếc A-10 Thunderbolt II đã tham gia hỗ trợ và bị trúng đạn trước khi rút lui về Kuwait. Phi công đã kịp thời thoát hiểm an toàn.

Ông Trump đặc biệt nhấn mạnh vai trò của các chiến thuật đánh lừa trong toàn bộ chiến dịch.

“Phần lớn là sự đánh lạc hướng”, ông nói. “Chúng tôi muốn họ nghĩ rằng anh ấy đang ở một vị trí khác”.

Lực lượng Mỹ đã kết hợp giữa chiến thuật đánh lừa, tác chiến điện tử và sự phối hợp di chuyển giữa các máy bay để tạo ra một “cửa sổ tác chiến” tạm thời trong không phận bị kiểm soát gắt gao.

Các nền tảng đặc nhiệm cũng đóng vai trò hỗ trợ lực lượng mặt đất. Máy bay MC-130J Commando II đã đưa các đội đặc nhiệm vào các khu vực hẻo lánh, trong khi trực thăng MH-6 Little Bird vận chuyển binh sĩ vào địa hình núi hiểm trở.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, một số máy bay bị hư hại. Lực lượng Mỹ đã phải phá hủy 2 chiếc MC-130J ngay trên mặt đất để tránh rơi vào tay đối phương, đồng thời cũng tiêu hủy bốn trực thăng MH-6 được sử dụng trong chiến dịch.

Chiến dịch cũng làm nổi bật một nguyên tắc quan trọng: không để công nghệ quân sự tiên tiến rơi vào tay đối thủ. Các phương tiện bị hỏng đều bị phá hủy để bảo vệ công nghệ nhạy cảm và năng lực tác chiến.

Ông Trump cũng mô tả chi tiết điều kiện sinh tồn khắc nghiệt mà viên sĩ quan mắc kẹt phải đối mặt.

Viên đại tá Mỹ bị bắn rơi tại Iran đã leo lên một vách đá trong tình trạng chảy máu nhiều, sau đó tự xử lý vết thương và ẩn náu gần hai ngày trong một khu vực “đầy rẫy khủng bố”, ông cho biết.

Lực lượng Iran đã sử dụng chó nghiệp vụ để truy tìm nhưng không thành công.

“Họ được trao động lực rất lớn để tìm ra phi công này”, ông Trump nói thêm. “Dù đối mặt hiểm nguy, viên sĩ quan đã làm đúng theo huấn luyện: leo lên địa hình núi hiểm trở và tiếp tục tiến lên độ cao lớn hơn — điều họ được đào tạo để làm nhằm tránh bị bắt”.

Chiến dịch này là sự kết hợp giữa kỹ năng sinh tồn của cá nhân và sức mạnh của các hệ thống quân sự hiện đại — yếu tố đã giúp Mỹ hoàn tất một cuộc giải cứu thành công trong một trong những môi trường tác chiến khắc nghiệt và nguy hiểm nhất.

Theo IE