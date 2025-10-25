Tin nóng công nghệ 25/10: Nợ của công ty công nghệ tăng 4 lần khi chạy đua AI

Xiaomi tăng giá điện thoại do chi phí chip nhớ tăng vọt; cổ phiếu Intel tăng vọt 9% nhờ cắt giảm chi phí và đầu tư lớn; công ty công nghệ nợ gấp bốn lần do cuộc đua AI;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Xiaomi tăng giá điện thoại

Nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Xiaomi vừa thông báo giá chip nhớ tăng đột biến đã đẩy chi phí sản xuất điện thoại di động lên cao, sau khi giá bán dòng Redmi K90 mới ra mắt gây thất vọng trên thị trường.

Chủ tịch Lu Weibing viết trên Weibo rằng áp lực chi phí đã chuyển sang giá thành sản phẩm mới và mức tăng của chip nhớ đang "vượt xa dự kiến". Dòng Redmi K90 có giá khởi điểm 2.599 nhân dân tệ (364 USD), cao hơn 100 nhân dân tệ so với dòng tiền nhiệm K80.

Ông Lu ghi nhận phản ứng thất vọng từ người tiêu dùng và cam kết sẽ giảm 300 nhân dân tệ cho mẫu máy K90 trong tháng bán hàng đầu tiên. Chi phí chip tăng cao là do nhu cầu toàn cầu về chip AI đã siết chặt nguồn cung chip thông thường, làm tăng lợi nhuận cho các nhà sản xuất chip DRAM và NAND như Samsung Electronics và SK Hynix.

Một khách hàng sử dụng điện thoại Xiaomi tại một cửa hàng Xiaomi ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

2. Cổ phiếu Intel tăng vọt 9%

Cổ phiếu Intel đã tăng gần 9% trong giao dịch trước giờ mở cửa vào thứ Sáu, khi nhà đầu tư ủng hộ các biện pháp cắt giảm chi phí quyết liệt của CEO Lip-Bu Tan. Những nỗ lực này đã giúp nhà sản xuất chip vượt qua ước tính lợi nhuận hàng quý và lấy lại sự ổn định sau chuỗi thất bại sản xuất và cạnh tranh gay gắt.

Kết quả này đánh dấu một bước ngoặt cho Intel sau năm 2024 thua lỗ. Công ty hiện đang dựa vào các khoản đầu tư chiến lược và kỷ luật vận hành để xây dựng lại niềm tin của nhà đầu tư.

Intel đã nhận được sự hỗ trợ tài chính quan trọng trong quý vừa qua từ các khoản đầu tư trị giá hàng tỷ đô la của Nvidia, SoftBank và sự góp vốn của chính phủ Hoa Kỳ. Nhờ nỗ lực xoay chuyển tình thế của Ông Tan, cổ phiếu Intel đã tăng hơn 90% trong năm 2025, vượt trội so với các đối thủ chip AI như Nvidia và AMD. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo cuộc chiến giành lại vị thế của Intel vẫn còn dài.

3. Gánh nặng nợ của các công ty công nghệ tăng gấp 4 lần vì cuộc đua AI

Trong khi các tài sản như trung tâm dữ liệu Amazon đang phình to, nhiều dịch vụ AI mà họ cung cấp vẫn chưa đạt được lợi nhuận. Ảnh: Nikkei Asia.

Nợ có tính lãi của khoảng 1.300 công ty công nghệ lớn nhất thế giới đã tăng gấp 4 lần trong thập kỷ qua, đạt khoảng 1,35 nghìn tỷ USD. Mức tăng 16% so với cùng kỳ năm trước cho thấy tốc độ vay mượn nhanh nhất kể từ năm 2021.

Sự gia tăng này bắt nguồn từ việc chuyển dịch mô hình kinh doanh sang Trí tuệ Nhân tạo (AI), đòi hỏi đầu tư khổng lồ vào các trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Tổng nợ của năm tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Amazon, Microsoft và Alphabet đạt 457 tỷ USD, gấp 2,8 lần 10$năm trước.

Oracle là một ví dụ điển hình khi nợ tăng gấp đôi lên 111,6 tỷ USD để đầu tư 500 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI của Mỹ. Mặc dù các công ty đang tích cực vay nợ để tránh bị tụt hậu trong cuộc đua AI, các chuyên gia cảnh báo rằng nếu dòng vốn bị tắc nghẽn, các công ty có tài chính yếu kém có thể bị loại khỏi cuộc chơi.

4. Nhật-Mỹ hợp tác AI và 6G

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi dự kiến ​​sẽ gặp nhau vào ngày 28 tháng 10 tại Tokyo. Ảnh: Nikkei Asia.

Nhật Bản và Mỹ chuẩn bị ký thỏa thuận hợp tác sâu rộng về trí tuệ nhân tạo AI và tiêu chuẩn không dây thế hệ tiếp theo 6G, nhằm xuất khẩu các công nghệ này sang Nam bán cầu. Động thái này nhằm đối trọng với sự mở rộng ảnh hưởng công nghệ của Trung Quốc tại các nước mới nổi.

Thỏa thuận, được ký kết bên lề hội nghị thượng đỉnh giữa Thủ tướng Sanae Takaichi và Tổng thống Donald Trump, kêu gọi một "thời đại hoàng kim mới của đổi mới sáng tạo". Biên bản ghi nhớ sẽ thúc đẩy xuất khẩu cơ sở hạ tầng, mô hình và ứng dụng AI an toàn, đáng tin cậy.

Cả Tokyo và Washington đều lo ngại về quyền riêng tư và độ chính xác của các hệ thống AI Trung Quốc. Hai nước đặt mục tiêu dẫn đầu trong việc thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế cho công nghệ AI và không dây thế hệ tiếp theo, đồng thời hợp tác đào tạo nhân tài và nghiên cứu chung về điện toán lượng tử và phản ứng tổng hợp hạt nhân.



5. Lo ngại thiếu linh kiện ô tô do tranh chấp Nexperia Mỹ-Trung

Giám đốc điều hành Ford Motor Jim Farley phát biểu tại Triển lãm ô tô Detroit 2025. Ảnh: Nikkei Asia.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Ford Motor, Jim Farley, bày tỏ lo ngại sâu sắc về các hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc đối với linh kiện do nhà cung cấp Nexperia (Hà Lan) sản xuất. Vấn đề này xuất hiện sau khi chính phủ Hà Lan tiếp quản hoạt động của Nexperia vì "những thiếu sót nghiêm trọng về quản trị" và Trung Quốc trả đũa bằng lệnh cấm xuất khẩu.

Ông Farley cho biết đây là "vấn đề chính trị" đang được chính phủ Hoa Kỳ nỗ lực giải quyết, và nó ảnh hưởng đến tất cả các nhà sản xuất ô tô (OEM) toàn cầu. Các linh kiện bị ảnh hưởng là các bộ phận phổ thông như điốt và bóng bán dẫn, nhưng lại thiết yếu cho một số mẫu xe.

Ông Farley nhấn mạnh ngành công nghiệp cần một giải pháp chính trị đột phá để tránh tổn thất sản lượng trong quý IV. Cảnh báo của ông trùng khớp với Mary Barra của General Motors, người lo ngại tranh chấp này "có khả năng ảnh hưởng đến sản xuất".