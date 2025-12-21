Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam: 8 năm kết nối, tôn vinh và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Trải qua 8 năm phát triển từ một sáng kiến tiên phong, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam đã trở thành biểu tượng uy tín của cộng đồng công nghệ, nơi tôn vinh và lan tỏa những nỗ lực và đóng góp thiết thực cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Sáng kiến tiên phong

Tròn 8 năm kể từ ngày ra đời, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards - VDA) do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) khởi xướng, Bộ Khoa học và Công nghệ (trước đây là Bộ Thông tin và Truyền thông) bảo trợ, đã trở thành một trong những giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch VDCA, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, chia sẻ: Ý tưởng về một sân chơi chuyên biệt cho chuyển đổi số được hình thành từ năm 2017, trong bối cảnh Chính phủ bắt đầu định hình chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0.

“Khi đó, chuyển đổi số vẫn còn là khái niệm mới mẻ. Nhiều doanh nghiệp, thậm chí cơ quan nhà nước chưa thật sự hiểu rõ giá trị của công nghệ số trong quản trị và vận hành. Hội Truyền thông số Việt Nam khai sinh giải thưởng để vừa tôn vinh, vừa thúc đẩy nhận thức xã hội về vai trò của chuyển đổi số”, ông Hồng nhớ lại.

Sau quá trình chuẩn bị công phu, năm 2018, Giải thưởng Công nghệ số Việt Nam (tiền thân của Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam) chính thức được công bố và tổ chức lần đầu. “Dù hành trình khởi đầu không hề dễ dàng nhưng chúng tôi tin rằng đây sẽ là xu thế tất yếu, và Việt Nam cần một giải thưởng mang tầm nhìn như vậy”, ông Nguyễn Minh Hồng nói.

Đến năm thứ hai, VDCA quyết định đổi tên tiếng Việt thành "Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam", giữ nguyên tên tiếng Anh là Vietnam Digital Awards. Theo ông Nguyễn Minh Hồng, sự thay đổi này không chỉ làm mới hình thức mà còn phản ánh thực tiễn phát triển: chuyển đổi số đã trở thành xu hướng trung tâm, bao trùm mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nếu công nghệ số chỉ là công cụ, thì chuyển đổi số là chiến lược tổng thể, đòi hỏi sự thay đổi cả về mô hình quản lý, cách thức vận hành và tư duy phát triển. Chính trong bối cảnh đó, việc đổi tên giải thưởng là bước đi tất yếu, nhằm mở rộng phạm vi và đồng hành cùng công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Định hình sân chơi lan tỏa giá trị thực tiễn

Sau 3 mùa tổ chức, năm 2021, trước yêu cầu cần có một đơn vị có năng lực truyền thông mạnh, am hiểu sâu sắc về công nghệ để đồng hành, Hội Truyền thông số Việt Nam đã giao cho Tạp chí VietTimes, cơ quan báo chí của Hội đảm nhận vai trò Cơ quan thường trực và đơn vị tổ chức giải thưởng.

Năm đầu tiên tổ chức (2018), Giải thưởng công nghệ số Việt Nam tôn vinh 34 chủ thể tại 2 hạng mục là Sản phẩm, dịch vụ công nghệ số tiêu biểu và Ứng dụng công nghệ số xuất sắc.

Ông Nguyễn Minh Hồng đánh giá VietTimes không chỉ là cơ quan thường trực, mà còn là ‘trái tim’ của Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam. Tinh thần và giá trị cốt lõi của Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được VietTimes nuôi dưỡng và lan tỏa mạnh mẽ.

“VietTimes đã đưa một giải thưởng trong giai đoạn khởi xướng thành một thương hiệu uy tín, được cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các chuyên gia trong ngành đánh giá rất cao”, Chủ tịch VDCA nói.

Dưới sự điều phối của VietTimes, giải thưởng nhanh chóng được chuyên nghiệp hóa ở cả khâu tổ chức, bình chọn, truyền thông. Đến nay, mỗi mùa VDA thu hút hàng trăm hồ sơ tham dự (năm 2025 gần 400 hồ sơ dự giải) đến từ các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng nhiều nhóm khởi nghiệp sáng tạo.

Nét đặc biệt của Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam là quy trình thẩm định, xét chọn được xây dựng rất chặt chẽ, minh bạch, với hai vòng Sơ khảo và Chung khảo độc lập. Thành phần hội đồng quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, kinh tế, quản trị và truyền thông.

TS Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo VDA đánh giá: “Qua theo dõi giải thưởng hàng năm, tôi thấy đã có sự chuyển biến rất mạnh mẽ trong quá trình bình chọn trao giải thưởng. Trong những năm gần đây, chuyển đổi số ở các tổ chức, doanh nghiệp được vinh danh đã đi vào những sản phẩm rất cụ thể. Đó là những nền tảng công nghệ số mới, các sản phẩm chuyển đổi số trong Chính phủ điện tử, trong sản xuất công nghiệp, trong dịch vụ. Các đơn vị tham gia giải thưởng cũng như các đơn vị được vinh danh đều có những sản phẩm được ứng dụng trong thực tiễn, được dư luận xã hội đánh giá rất cao và Chính phủ ghi nhận.

Điều đáng trân trọng là giải thưởng này không chạy theo hình thức hay quy mô, mà chú trọng đến giá trị thực tiễn - cách công nghệ được ứng dụng để thay đổi quy trình, mô hình, năng suất. Chính điều đó tạo nên sức sống lâu dài cho VDA”.

TS Nguyễn Quân (trái), nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam nhiều năm.

Cũng theo TS Nguyễn Quân, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chiến lược kinh tế số và xã hội số, VDA đã trở thành một kênh quan trọng để nhận diện, tôn vinh và nhân rộng những mô hình chuyển đổi số hiệu quả, góp phần hỗ trợ cơ quan hoạch định chính sách nhìn nhận thực tiễn triển khai ở cơ sở.

Gắn chuyển đổi số với phát triển bền vững

Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng đánh giá VDA là sân chơi uy tín, góp phần lan tỏa tinh thần chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, điều này thể hiện qua tính chuyên môn và sự nghiêm túc của Giải thưởng.

“Tôi đánh giá cao sự minh bạch và chuyên nghiệp trong khâu tổ chức, từ công tác tiếp nhận, hỗ trợ củng cố hồ sơ đến quá trình bình chọn và tổ chức lễ tôn vinh… Qua mỗi mùa VDA, chúng ta nhìn thấy rõ hơn bức tranh chuyển đổi số của Việt Nam, từ Chính phủ số, kinh tế số đến xã hội số, đang ngày càng rõ nét và hiệu quả hơn. VDA chính là một thước đo, một kênh phản ánh sinh động tiến trình đó”, ông nói và khẳng định Giải thưởng VDA không chỉ là nơi tôn vinh các sáng kiến nổi bật, mà còn góp phần quan trọng vào thành công chung của chuyển đổi số quốc gia. Đó là lý do giúp giải thưởng giữ vững uy tín và lan tỏa mạnh mẽ suốt 8 năm qua.

Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đà Nẵng được vinh danh ở hạng mục cá nhân tại Giải VDA 2025

Ông Bùi Minh Đức, đại diện Zalo nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 chia sẻ Giải thưởng VDA là sự ghi nhận to lớn cho những đóng góp của Zalo nói chung và các giải pháp Zalo Official Account, Zalo Mini App nói riêng trong hoạt động chuyển đổi số quốc gia.

“Khi công nghệ được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển, những nền tảng như Zalo sẽ tiếp tục đóng vai trò tiên phong, đồng hành cùng Chính phủ và toàn thể xã hội trên hành trình chuyển đổi số quốc gia”, ông Bùi Minh Đức nói.

Trong khi đó, bà Trần Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông thành phố Hà Nội đánh giá Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam đã góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới và thúc đẩy các cơ quan, doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ hơn cho công nghệ và dữ liệu.

Với Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị Hà Nội, giải thưởng là một dấu mốc đặc biệt. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý, vận hành hệ thống vận tải công cộng, mà còn tiếp thêm động lực để Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh hành trình số hóa, mang lại trải nghiệm thông minh hơn cho người dân Thủ đô.

“Danh hiệu đạt được từ giải thưởng uy tín giúp Trung tâm nâng cao vị thế và uy tín. Điều này có thể giúp Trung tâm thu hút và giữ chân nhân tài công nghệ, vốn là yếu tố then chốt cho thành công của quá trình chuyển đổi số”, bà Thảo nói.

Sau 8 mùa tổ chức, VDA đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp Việt. Từ những mô hình ban đầu tập trung vào số hóa quy trình, các sản phẩm, giải pháp đoạt giải ngày càng hướng đến AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, nền tảng mở và kinh tế xanh.

Đến nay, VDA được xem là giải thưởng hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số tại Việt Nam được cộng đồng doanh nghiệp, các bộ ngành, địa phương và giới chuyên gia đánh giá cao về uy tín và hiệu quả tôn vinh những đóng góp thiết thực cho hệ sinh thái số quốc gia. Các doanh nghiệp từng đạt giải như EVN, BIDV, Viettel, FPT,… cùng nhiều chính quyền địa phương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lạng Sơn,… đều khẳng định Giải thưởng đã giúp họ lan tỏa hình ảnh, kết nối đối tác và thu hút đầu tư cho các dự án công nghệ số.

Chủ tịch VDCA Nguyễn Minh Hồng cho biết Giải thưởng VDA sẽ tiếp tục được nâng tầm trong những năm tới, hướng đến tiêu chuẩn khu vực. “Chúng tôi muốn Giải thưởng VDA không chỉ tôn vinh các sáng kiến trong nước mà còn kết nối với quốc tế để Việt Nam chia sẻ những câu chuyện thành công của mình với thế giới”, ông Hồng nói.