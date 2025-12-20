Tin nóng công nghệ 20/12: SAIC MG bàn giao xe điện đầu tiên trên thế giới sử dụng pin bán thể rắn

1. SAIC MG bàn giao xe điện đầu tiên trên thế giới sử dụng pin bán thể rắn cho khách hàng

MG4 mới được trang bị pin xe điện bán rắn. Ảnh: Interesting Engineering.

Hãng xe SAIC MG vừa đánh dấu cột mốc quan trọng khi chính thức bàn giao chiếc MG4 đầu tiên trang bị pin bán thể rắn (semi-solid-state battery) tại thị trường Trung Quốc. Đây được xem là mẫu xe điện sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ pin tiên tiến này với mức giá dễ tiếp cận chỉ khoảng 14.500 USD.

Phiên bản mang tên Secure sở hữu bộ pin dung lượng gần 54 kilowatt giờ cho phép di chuyển quãng đường 530 km sau mỗi lần sạc đầy. Điểm nổi bật nhất của loại pin mới là độ an toàn vượt trội khi hàm lượng chất điện phân lỏng giảm xuống chỉ còn năm phần trăm, giúp loại bỏ nguy cơ cháy nổ ngay cả khi bị vật nhọn đâm xuyên. Bên cạnh ưu thế về pin, MG4 còn gây ấn tượng với hệ thống sạc nhanh chỉ mất 20 phút để đạt 80% dung lượng và khoang lái thông minh tích hợp chip Snapdragon hiện đại. Với hơn 13.000 xe bán ra trong tháng 11, MG4 đang củng cố vị thế dẫn đầu của thương hiệu xe điện Trung Quốc tại thị trường quốc tế.

2. Sharpa Robotics chính thức sản xuất hàng loạt bàn tay robot SharpaWave

SharpaWave sở hữu 22 khớp tự do hoạt động và công nghệ Mảng xúc giác động độc quyền của Sharpa. Ảnh: Interesting Engineering.

Công ty Sharpa Robotics có trụ sở tại Singapore vừa thông báo đưa bàn tay robot khéo léo SharpaWave vào sản xuất hàng loạt. Đây là bước tiến quan trọng giúp robot đa năng trở nên thực tế và dễ triển khai rộng rãi hơn trong đời sống. SharpaWave sở hữu 22 khớp tự do và công nghệ mảng xúc giác động cho phép thực hiện các thao tác tinh vi gần như con người.

Mỗi đầu ngón tay tích hợp camera siêu nhỏ cùng hơn một nghìn điểm ảnh xúc giác giúp cảm nhận lực cực nhỏ chỉ 0,005 newton. Nhằm đảm bảo độ bền, hệ thống đã vượt qua thử nghiệm một triệu chu kỳ nắm giữ liên tục mà không gặp lỗi.

Sản phẩm vận hành trên hệ sinh thái phần mềm mã nguồn mở giúp các nhà phát triển dễ dàng tích hợp vào nhiều môi trường từ bệnh viện đến nhà hàng. Với khả năng xử lý linh hoạt từ vật phẩm dễ vỡ đến công cụ nặng, SharpaWave hứa hẹn sẽ thay đổi cách máy móc tương tác trong không gian sống của con người.

3. Đức chế tạo chip siêu dẫn mô phỏng não người giúp giảm một nửa điện năng tiêu thụ

Các mạch siêu dẫn được lấy cảm hứng từ não người, vốn cực kỳ tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Interesting Engineering

Các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Ilmenau vừa công bố dự án neuroNODE nhằm phát triển thế hệ vi mạch siêu dẫn mô phỏng mạng thần kinh con người. Công nghệ mới này sử dụng các xung điện áp cực ngắn để xử lý dữ liệu thay vì duy trì dòng điện liên tục như chip silicon truyền thống. Cách tiếp cận này giúp máy tính chỉ tiêu thụ năng lượng khi thực hiện tính toán, tương tự cơ chế vận hành hiệu quả của não bộ.

Tiến sĩ Hannes Töpfer ước tính giải pháp này có thể cắt giảm 50% nhu cầu điện năng tại các trung tâm dữ liệu trong khi vẫn duy trì sức mạnh xử lý tương đương. Đây được xem là bước đi sống còn khi cơn khát năng lượng từ trí tuệ nhân tạo đang tăng phi mã. Dự kiến bắt đầu triển khai từ đầu năm tới, các mạch siêu dẫn này không chỉ giúp tối ưu hóa hệ thống hiện tại mà còn đóng vai trò then chốt trong việc kết nối các thành phần của máy tính lượng tử tương lai.

4. Foxconn thâu tóm thương hiệu Luxgen nhằm đẩy mạnh mảng xe điện tại Đài Loan (Trung Quốc)

Foxconn coi lĩnh vực xe điện là động lực tăng trưởng trong tương lai. Ảnh: Nikkei Asian.

Công ty thiết kế ô tô Foxtron thuộc tập đoàn Foxconn vừa thông báo mua lại thương hiệu Luxgen của Yulon với giá gần 25 triệu USD. Thương vụ này cho phép nhà lắp ráp iPhone nắm quyền kiểm soát toàn bộ hệ thống phân phối, nhân sự và hạ tầng bảo trì tại thị trường nội địa. Sau khi hoàn tất, Foxtron sẽ xây dựng một chuỗi giá trị xe điện khép kín từ khâu thiết kế, sản xuất đến bán hàng và dịch vụ hậu mãi.

Mặc dù Foxconn vốn tập trung vào chiến lược gia công cho các đối tác lớn, việc sở hữu thương hiệu riêng được ví như cách Google phát triển dòng điện thoại Pixel để trình diễn khả năng tích hợp phần cứng và phần mềm. Dù doanh số dòng xe n7 hiện tại đang sụt giảm, Foxconn vẫn kỳ vọng Luxgen sẽ trở thành bệ phóng giúp hãng khẳng định năng lực trước các khách hàng quốc tế. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với tập đoàn này chính là việc quản lý bán hàng và tiếp thị vốn không phải thế mạnh cốt lõi.