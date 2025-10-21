Tin nóng công nghệ 21/10: Vốn hóa Apple sắp cán mốc 4.000 tỷ USD

1. Mỹ và Úc hợp tác đầu tư 3 tỷ USD, giảm sự phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Úc Anthony Albanese chụp ảnh với báo giới sau khi ký thỏa thuận. Ảnh: Interesting Engineering.

Mới đây, Mỹ và Úc đã công bố một thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm thúc đẩy các dự án khoáng sản quan trọng và đất hiếm, với mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và củng cố chuỗi cung ứng công nghệ và quốc phòng.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết hai nước sẽ đóng góp tổng cộng hơn 3 tỷ USD cho các dự án trong vòng sáu tháng tới. Thỏa thuận này cũng bao gồm 2,2 tỷ USD tài trợ từ Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ, có khả năng huy động tới 5 tỷ USD tổng đầu tư.

Đất hiếm là vật liệu thiết yếu để sản xuất nam châm hiệu suất cao, sử dụng trong xe điện, robot và hệ thống quốc phòng. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng thỏa thuận này là cần thiết để xây dựng chuỗi cung ứng độc lập với Trung Quốc, quốc gia đang thống trị thị trường chế biến đất hiếm toàn cầu.

2. Cấy ghép mắt điện tử PRIMA giúp 84% bệnh nhân mù có thể đọc trở lại

Cấy ghép điện dưới võng mạc giúp phục hồi thị lực cho bệnh nhân thoái hóa điểm vàng. Ảnh: Interesting Engineering.

Một thử nghiệm lâm sàng châu Âu đã đạt được bước tiến lớn trong thị giác nhân tạo khi một thiết bị cấy ghép mắt điện tử mới giúp nhiều người mù lòa lấy lại khả năng đọc. Nghiên cứu do UCL và Bệnh viện Mắt Moorfields thực hiện cho thấy 84% bệnh nhân tham gia có thể nhận ra chữ cái, số và từ.

Thử nghiệm áp dụng cho các bệnh nhân mất thị lực trung tâm do thoái hóa điểm vàng khô tuổi già (AMD), một tình trạng hiện chưa có cách chữa. Thiết bị, gọi là PRIMA, là chip siêu nhỏ khoảng 2mm được cấy dưới võng mạc.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân sử dụng kính thực tế tăng cường liên kết với thuật toán AI, giúp chuyển đổi hình ảnh thành tín hiệu điện truyền đến não. Giáo sư Mahi Muqit nhận định đây là "một kỷ nguyên mới" trong thị giác nhân tạo, mang lại sự lạc quan và độc lập cho bệnh nhân.

3. Cổ phiếu Apple lập đỉnh mới, tiến sát mốc 4 nghìn tỷ USD nhờ doanh số iPhone 17

iPhone 17 mới được trưng bày tại cửa hàng Apple ở khu vực Sanlitun của Bắc Kinh. Ảnh: Reuters.

Cổ phiếu Apple đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục, giúp nhà sản xuất iPhone tiến gần hơn đến mốc vốn hóa thị trường 4 nghìn tỷ USD, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới sau Nvidia.

Động lực chính là dữ liệu bán hàng mạnh mẽ của dòng iPhone 17 mới ra mắt. Công ty nghiên cứu Counterpoint cho biết, doanh số ban đầu của iPhone 17 tại Trung Quốc và Mỹ đã vượt 14% so với dòng iPhone 16 trong 10 ngày đầu tiên.

Cổ phiếu Apple đã tăng 4,2% lên 262,9 USD. Giới phân tích lạc quan về kết quả kinh doanh sắp tới, đặc biệt là sau khi iPhone Air được mở bán trực tuyến tại Trung Quốc. Sự phục hồi này giúp Apple vượt qua những lo ngại trước đó về cạnh tranh tại Trung Quốc và những bất ổn liên quan đến thuế quan của Mỹ.

4. Deep Robotics ra mắt robot hình người DR02 chống nước đạt chuẩn IP66, hoạt động dưới trời mưa

DR02 của Deep Robotics là robot hình người có khả năng chống chịu mọi thời tiết. Ảnh: Nikkei Asia.

Công ty Deep Robotics của Trung Quốc vừa giới thiệu DR02, một robot hình người công nghiệp có khả năng chống thấm nước, chống ẩm và chống bụi vượt trội. Công ty khẳng định DR02 là robot hình người công nghiệp đầu tiên đạt chuẩn IP66, cho phép nó hoạt động trong các tình huống mà robot thông thường không thể, như tuần tra an ninh dưới trời mưa lớn.

Robot có kích thước tương đương người trưởng thành 175 cm, có thể hoạt động trong phạm vi nhiệt độ rộng, từ -20 độ đến 55 độ. Điều này giúp DR02 di chuyển linh hoạt giữa các môi trường khắc nghiệt như kho lạnh và công trường.

Deep Robotics, có trụ sở tại Hàng Châu, đang tận dụng chuỗi cung ứng linh kiện xe điện để thúc đẩy tiến trình phát triển robot. Sự ra mắt của DR02 cho thấy các công ty Trung Quốc đang tập trung vào các tính năng độc đáo để tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường robot hình người toàn cầu.

5. Các doanh nghiệp tại 'Đảo Silicon' của Nhật Bản đang tích cực thu hút nhân tài chip Indonesia

Fukuoka Financial Group và tập đoàn nhân sự World Holdings của Nhật Bản đang hợp tác với mạng lưới trường kỹ thuật tại Indonesia để đưa lao động nước ngoài đến làm việc trong ngành sản xuất, đặc biệt là lĩnh vực bán dẫn tại đảo Kyushu.

Kế hoạch hợp tác với mạng lưới trường Politeknik Mitra Industri nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng tại Kyushu, nơi đang trở thành trung tâm sản xuất chip sau khi TSMC đặt nhà máy đầu tiên tại Nhật Bản.

Ban đầu, dự kiến có từ 200 đến 300 lao động được cử đến Kyushu mỗi năm, với tiềm năng tăng lên 1.000 người. Sáng kiến này tận dụng mạng lưới khách hàng rộng lớn của Fukuoka Financial để kết nối lao động với khoảng 650 công ty chip đang thiếu nhân sự.