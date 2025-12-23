Ông Vũ Đại Thắng làm Chủ tịch Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh TP Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh; các Phó Chủ tịch gồm ông Trương Việt Dũng và trung tướng Nguyễn Thanh Tùng.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, giữ chức Chủ tịch Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh, cùng với các Phó Chủ tịch là ông Trương Việt Dũng và trung tướng Nguyễn Thanh Tùng. Hội đồng có sự tham gia của các chuyên gia từ VINASA, Bộ Xây dựng, Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Khoa học và Công nghệ để đảm bảo tính chuyên môn sâu và hiệu quả thực tiễn. Hội đồng sẽ hoạt động trực thuộc Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 của TP Hà Nội. Đề án "Giao thông thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội" giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn 2045 được phê duyệt, ứng dụng IoT, thị giác máy tính và học máy để tối ưu hóa giao thông. Hà Nội sẽ lắp đặt 600 camera, 20 biển báo VMS và 10 tủ điều khiển đèn tín hiệu thích ứng tại 55 nút giao thông vào giai đoạn 2025-2027, mở rộng lên 3.000 camera tại 300 nút vào năm 2030. Cung cấp bởi

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh TP Hà Nội

Chủ tịch Hội đồng là ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP. Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Thành phố. Hội đồng thành viên bao gồm Lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

Để đảm bảo tính chuyên môn sâu và hiệu quả thực tiễn, Hội đồng còn có sự tham gia tư vấn, hỗ trợ của các chuyên gia là lãnh đạo từ các cơ quan, tổ chức uy tín như Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), Bộ Xây dựng, Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo quy chế hoạt động, Hội đồng sẽ hoạt động trực thuộc Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, công khai, minh bạch, tập trung dân chủ; tập thể thảo luận, Chủ tịch kết luận và chỉ đạo thực hiện. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và phát huy trí tuệ tập thể của các thành viên; bảo đảm yêu cầu phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thành viên được pháp luật quy định.

Quy chế hoạt động cũng nêu rõ, các hoạt động điều phối phát triển đô thị thông minh phải gắn kết đồng bộ với nội dung về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số các cấp.

Việc thành lập Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh được kỳ vọng sẽ tạo ra "cú hích" mạnh mẽ, giúp Hà Nội giải quyết các bài toán đô thị hiện đại thông qua công nghệ, hướng tới một thủ đô văn minh, hiện đại và thông minh hơn.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký, phê duyệt Đề án "Giao thông thông minh trên địa bàn thành phố Hà Nội". Đề án đưa ra tầm nhìn và mục tiêu của hệ thống giao thông thông minh của Thủ đô giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn 2045 hiện đại, hướng tới con người và thân thiện môi trường.

Hệ thống được hỗ trợ bởi công nghệ mới nhất như IoT, thị giác máy tính, học máy, hệ thống giao thông thông minh tối ưu hóa các quy trình vận hành và dữ liệu liên quan đến giao thông vận tải, tối đa hóa hiệu quả khai thác cơ sở hạ tầng giao thông.

Trong giai đoạn 2025-2027, Hà Nội sẽ lắp đặt thiết bị giao thông thông minh ngoại vi tại 55 nút và vị trí trên các tuyến vành đai 1,2,3 và các trục xuyên tâm bên trong vành đai 3, bao gồm 600 camera, 20 biển báo thông tin điện tử (VMS), 10 tủ điều khiển đèn tín hiệu thích ứng.

Giai đoạn 2028-2030, Hà Nội đặt mục tiêu mở rộng phạm vi triển khai lắp đặt các thiết bị của Hệ thống giao thông thông minh (ITS) ngoại vi cho 150 nút và vị trí, bao phủ toàn bộ các tuyến vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3, và các tuyến chính, trong đó số lượng camera là 1.600 chiếc, 100 VMS, 50 tủ điều khiển tín hiệu thích ứng.

Đến năm 2030, Hà Nội mở rộng phạm vi lắp đặt các thiết bị của Hệ thống giao thông thông minh ngoại vi cho toàn thành phố cho 300 nút và vị trí, bao phủ toàn bộ mạng lưới giao thông thành phố với 3.000 camera, 100 tủ đèn tín hiệu thích ứng, 200 VMS.