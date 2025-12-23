Hệ thống thông tin ngân hàng là "miếng mồi" béo bở nhất của tội phạm mạng

Dù được bảo vệ ở mức cao nhất, hệ thống thông tin ngành tài chính – ngân hàng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị tấn công để chiếm đoạt tài sản và phá hoại dữ liệu.

Gia tăng tấn công hệ thống tài chính, đe dọa an ninh quốc gia

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) thông tin tại Hội thảo “Bảo vệ An ninh tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số” ngày 23/12 do Hiệp hội An Ninh mạng quốc gia phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và Công ty CP Tổ hợp Truyền thông Việt Nam Đầu tư tổ chức.

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng khẳng định việc bảo vệ an ninh tài chính quốc gia là một trong những chủ đề đặc biệt quan trọng đối với lực lượng an ninh mạng trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Đây là lực lượng chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, tăng cường minh bạch của môi trường số và bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng của quốc gia.

Theo Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, các hệ thống thông tin của ngành tài chính, ngân hàng luôn được xếp ở mức độ bảo vệ cao nhất. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị tấn công nhằm chiếm đoạt bí mật nhà nước, bí mật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thậm chí kiểm soát hệ thống để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản từ các tài khoản ngân hàng hoặc phá hoại dữ liệu.

Ông nhận định đây là “miếng mồi” đặc biệt hấp dẫn của tội phạm mạng. Trong bối cảnh hiện nay, các hành vi xâm phạm an ninh, an toàn hệ thống thông tin ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn mới, tinh vi và phức tạp. Các hệ thống liên quan trực tiếp đến hoạt động thanh toán và vận hành của hệ thống tài chính quốc gia nếu bị lợi dụng sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng, không chỉ về kinh tế mà còn ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.

Khẳng định tài chính - ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia cho biết đây là một trong những lĩnh vực chịu tác động sớm nhất, nhanh nhất và sâu sắc nhất của công nghệ số.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia

Trung tướng nêu quan điểm cùng với cơ hội là những thách thức rất rõ ràng về an ninh mạng, an toàn thông tin, đặc biệt là các nguy cơ lừa đảo, gian lận công nghệ cao ngày càng tinh vi, phức tạp và có yếu tố xuyên biên giới.

Thực tiễn đó đặt ra vấn đề cấp bách, đó là phát triển phải đi đôi với bảo đảm an ninh, an toàn. An ninh tài chính trong kỷ nguyên số không chỉ là câu chuyện kỹ thuật hay nghiệp vụ, mà là vấn đề gắn trực tiếp với niềm tin của người dân, sự ổn định của thị trường và an ninh, an toàn của nền kinh tế quốc gia.

Tài sản số và fintech phát triển nóng gia tăng rủi ro an ninh tài chính quốc gia

Ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Trung tâm Hội đồng quản lý tài sản số, cho rằng sự phát triển nhanh của tài sản số, sàn giao dịch tiền mã hóa và fintech đang làm thay đổi sâu sắc nền kinh tế, đồng thời gia tăng rủi ro đối với an ninh tài chính quốc gia. Hệ thống tài chính - ngân hàng giữ vai trò “hệ tuần hoàn máu” của nền kinh tế. Mọi trường hợp gián đoạn hay bị thao túng đều có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định vĩ mô.

Ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Trung tâm Hội đồng quản lý tài sản số

Ông Thắng cho biết các cuộc tấn công vào hệ thống thanh toán, rò rỉ dữ liệu có thể khiến người dân mất tiền, bị chiếm đoạt thông tin, làm xói mòn niềm tin xã hội. Trong khi đó, tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi với các thủ đoạn giả mạo ngân hàng, phishing, chiếm đoạt OTP, deepfake…, trong khi khung pháp lý cho tài sản số, fintech chưa theo kịp thực tiễn.

Ông Nguyễn Đình Thắng khẳng định, để bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, cần hoàn thiện pháp luật về tài sản số, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân; quy định rõ trách nhiệm bảo mật của ngân hàng, fintech và trung gian thanh toán; tăng chế tài xử lý vi phạm.

Song song đó, phải tăng cường an ninh mạng ngành tài chính - ngân hàng, ứng dụng công nghệ mới, nâng cấp hạ tầng thanh toán và nâng cao nhận thức của người dân.