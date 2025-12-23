Nhìn lại một năm rực rỡ của Apple với những đột phá thay đổi cuộc chơi trong năm 2025

Nhìn chung, năm 2025 của Apple là một năm của sự hoàn thiện, nơi những giá trị thực được đặt lên hàng đầu để mang lại lợi ích tối đa cho người dùng.

Khi những ngày cuối cùng của năm 2025 đang dần trôi qua, đây là thời điểm thích hợp để cùng nhìn lại hành trình đầy ấn tượng của Apple trong suốt 12 tháng qua. Khác với những năm trước khi hãng thường dồn dập ra mắt các thiết bị phần cứng mới, năm 2025 lại là một năm của sự tinh tế và những bất ngờ đầy thú vị dành cho người hâm mộ.

Sự kiện vào tháng sáu đã mang đến cái nhìn đầu tiên về hệ điều hành iOS 26 cùng những bản cập nhật phần mềm quan trọng khác. Việc bước nhảy vọt từ iOS 19 lên thẳng iOS 26 không chỉ đơn thuần là thay đổi về con số, mà còn mang lại sự đồng bộ nhất quán cho hệ sinh thái sản phẩm đang ngày càng mở rộng. Điểm nhấn lớn nhất chính là sự xuất hiện của giao diện người dùng Liquid Glass, một phương thức mới giúp các sản phẩm như iPhone, iPad và Mac trở nên kết nối và gắn kết chặt chẽ hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh giới công nghệ đang đổ dồn sự chú ý vào chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên hay mẫu MacBook Pro tích hợp Face ID và màn hình cảm ứng dự kiến ra mắt vào năm tới, Apple đã khéo léo làm mờ đi ranh giới năng lực giữa các dòng thiết bị trong năm 2025. Trong khi chờ đợi những siêu phẩm kế tiếp, chúng ta hãy cùng điểm lại những gương mặt tiêu biểu nhất đã định hình nên thành công của hãng trong năm nay.

iPhone 17

Mẫu máy iPhone 17. Ảnh: BGR.

Đứng đầu danh sách không thể không nhắc đến iPhone 17. Ban đầu, khi những tin đồn về mẫu máy này xuất hiện, không ít người dùng cảm thấy hoài nghi vì vẻ ngoài có phần tương đồng với thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, khi chính thức lộ diện, iPhone 17 đã thực sự trở thành một cú hích lớn trên thị trường.

Điểm cộng lớn nhất là việc Apple quyết định giữ nguyên mức giá cũ nhưng lại gấp đôi dung lượng lưu trữ cơ bản lên mức 256GB. Sự cải thiện về thời lượng pin, bộ vi xử lý hiệu quả hơn cùng bảng màu mới trẻ trung đã biến chiếc điện thoại này thành lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn nâng cấp.

Hơn thế nữa, hệ thống camera selfie và hai cảm biến chính 48MP đã nâng tầm khả năng nhiếp ảnh của dòng máy tiêu chuẩn. Với lớp kính bảo vệ Ceramic Shield 2 cùng chip Wi-Fi và Bluetooth tự phát triển, iPhone 17 xứng đáng là chiếc iPhone không thuộc dòng Pro tốt nhất mà Apple từng sản xuất. Đặc biệt, với lộ trình thay thế có thể kéo dài đến tận năm 2027, người mua hiện tại có thể hoàn toàn yên tâm về giá trị sử dụng lâu dài của thiết bị.

iPhone 17 Pro Max

Mẫu máy iPhone 17 Pro Max. Ảnh: BGR.

Nếu như iPhone 17 thống trị phân khúc tiêu chuẩn thì iPhone 17 Pro Max lại đánh dấu một sự chuyển mình mạnh mẽ ở phân khúc cao cấp. Sau vài năm bị dòng máy cơ bản lấn lướt về giá trị sử dụng trên giá thành, năm nay Apple đã thực sự ưu ái cho mẫu máy cao cấp nhất của mình. Trái tim của thiết bị là chip A19 Pro mới với sức mạnh và hiệu suất vượt trội. Để giải quyết bài toán nhiệt năng khi xử lý các tác vụ nặng, Apple đã bổ sung hệ thống tản nhiệt buồng hơi giúp máy luôn duy trì được độ sáng màn hình ổn định và kéo dài tuổi thọ pin.

Hệ thống ba ống kính 48MP phía sau kết hợp cùng khả năng zoom quang học cải tiến đã biến việc quay phim, chụp ảnh trở thành một trải nghiệm chuyên nghiệp thực thụ. Với dung lượng lưu trữ lên tới 2TB, đây chính là công cụ đắc lực cho những nhà sáng tạo nội dung số trong nhiều năm tới.

Apple Watch SE 3

Đồng hồ Apple Watch SE 3. Ảnh: BGR.

Ở mảng thiết bị đeo, Apple Watch SE 3 chính là một bất ngờ lớn sau ba năm chờ đợi. Đây được coi là lựa chọn thông minh nhất cho người dùng trong năm 2025. Dù Series 11 hay Ultra 3 rất hấp dẫn, nhưng thế hệ SE thứ ba đã cung cấp đầy đủ những gì một người dùng phổ thông cần với mức giá cực kỳ dễ tiếp cận là 249 USD.

Apple đã mang màn hình luôn hiển thị, các cảm biến theo dõi ngưng thở khi ngủ và nhiệt độ cơ thể lên dòng máy này. Chip S10 mới không chỉ giúp các thao tác cử chỉ mượt mà hơn mà còn tối ưu hóa thời lượng pin lên đến 32 giờ ở chế độ năng lượng thấp. Khả năng sạc nhanh từ 0 đến 80% chỉ trong 45 phút cùng độ bền mặt kính gấp bốn lần thế hệ trước đã khiến Apple Watch SE 3 trở nên tiệm cận với các dòng máy đắt tiền hơn.

AirPods Pro 3

Tai nghe AirPods Pro 3. Ảnh: BGR.

Đối với những tín đồ âm thanh, AirPods Pro 3 là sự kế thừa hoàn hảo sau ba năm kể từ thế hệ thứ hai. Dù vẫn sử dụng chip H2 nhưng cấu trúc bên trong đã được thiết kế lại hoàn toàn để nâng cao chất lượng âm thanh và khả năng chống ồn chủ động. Nhờ đầu mút xốp mới, hiệu quả chống ồn đã tăng gấp đôi so với đời trước.

Một tính năng đột phá khác là khả năng theo dõi nhịp tim trong lúc tập luyện, hoạt động song song với cảm biến trên Apple Watch để cung cấp dữ liệu sức khỏe chính xác nhất. Thời gian nghe nhạc cho một lần sạc đã tăng lên tám giờ, đi cùng với khả năng kháng bụi và nước được cải thiện rõ rệt. Chip U2 tích hợp giúp việc tìm kiếm tai nghe thất lạc trở nên dễ dàng hơn, củng cố vị thế dẫn đầu của Apple trong thị trường tai nghe không dây.

MacBook Air M4

Mẫu máy MacBook Air M4. Ảnh: BGR.

Cuối cùng, mảng máy tính xách tay tiếp tục được củng cố bởi MacBook Air M4. Kể từ khi dòng chip M1 ra mắt, MacBook Air luôn là lựa chọn quốc dân nhờ sự cân bằng giữa giá cả, pin và hiệu năng. Với chip M4, khả năng xử lý đồ họa và các tác vụ trí tuệ nhân tạo đã được nâng lên một tầm cao mới.

Máy hỗ trợ bộ nhớ thống nhất lên đến 32GB trong khi vẫn duy trì thời lượng pin ấn tượng suốt 18 giờ liên tục. Điểm nâng cấp đáng giá khác là camera trước 12MP tích hợp tính năng Center Stage và Desk View, mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét cho các cuộc họp trực tuyến.

Với màu xanh da trời mới lạ mắt, đây chắc chắn là chiếc laptop tốt nhất cho đa số người dùng phổ thông hiện nay, đặc biệt là khi các phiên bản Prodự kiến sẽ có mức giá đắt hơn nhiều lần.

Nhìn chung, năm 2025 của Apple là một năm của sự hoàn thiện, nơi những giá trị thực được đặt lên hàng đầu để mang lại lợi ích tối đa cho người dùng.

