Hé lộ "đội hình" iPhone 18 và thời điểm ra mắt

Thế hệ iPhone 18 sẽ gồm 6 mẫu, nổi bật là iPhone màn hình gập, mở ra kỷ nguyên mới cho Apple.

Theo truyền thông quốc tế, dòng iPhone 18 ra mắt vào năm 2026 sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn của Apple: mở rộng đội hình sản phẩm, điều chỉnh lịch phát hành và đặc biệt là khả năng trình làng chiếc iPhone gập đầu tiên. Thay vì ra mắt đồng loạt vào mùa thu như thường lệ, Apple được cho là sẽ tách lịch ra mắt để ưu tiên nhóm máy cao cấp trước, còn các mẫu phổ thông ra sau.

Đội hình iPhone 18 và chiến lược "tách đôi" lịch ra mắt

Theo MacRumors, thế hệ iPhone 18 sẽ gồm 6 thiết bị: iPhone 18, iPhone 18e (giá rẻ), iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Fold (tên chính thức chưa xác nhận).

Vì danh mục sản phẩm quá dày, Apple dự kiến chia hai đợt ra mắt thế hệ iPhone 18. Ảnh: ApplesClubs.

Với danh mục quá dày, Apple có thể chia thời điểm phát hành thành hai đợt: nhóm cao cấp gồm Air, Pro, Pro Max và Fold ra mắt tháng 9/2026, còn iPhone 18 và iPhone 18e sẽ lùi sang mùa xuân 2027. Cách làm này giúp Apple tập trung truyền thông cho các mẫu đắt tiền, đồng thời kéo dài sức nóng của iPhone sang năm sau.

iPhone 18 Fold: "con át chủ bài" với màn hình gập đầu tiên của Apple

Tâm điểm của đội hình iPhone 18 là chiếc iPhone gập đầu tiên được ra mắt. Theo CNET, máy có màn hình gập theo kiểu "cuốn sách", có màn hình ngoài nhỏ để dùng nhanh và màn hình trong lớn khi mở ra, tương tự Galaxy Z Fold hay Pixel Fold.

iPhone 18 Fold sẽ đánh dấu bước ngoặt của Apple với dòng điện thoại gập. Ảnh: MacRumors.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo đã dự đoán rằng iPhone Fold có màn hình ngoài kích thước 5,5 inch và màn hình trong 7,8 inch. Khi gập lại, máy sẽ dày 9 - 9,5 mm và 4,5 - 4,8 mm khi mở ra. Sẽ luôn có sẵn một camera trước dù điện thoại đang gập hay mở, đồng thời đi kèm hai camera sau.

Bên cạnh đó, phần khung máy sẽ được làm bằng titan hoặc cả titan và nhôm để đảm bảo khối lượng nhẹ, độ bền cao hơn và tăng hiệu quả tản nhiệt. Bản lề của máy dùng hợp kim titan - thép để giảm tối đa nếp gấp khi mở điện thoại.

Về bảo mật, thiết bị có thể không dùng Face ID do thiếu không gian cho cụm TrueDepth, thay vào đó là Touch ID tích hợp vào nút bấm như trên iPad mini. Camera sau dự kiến chỉ có camera chính và camera góc rộng độ phân giải 48MP, không có camera tele.

Pin cũng là điểm đáng chú ý khi dung lượng có thể lên 5.400 - 5.800 mAh, lớn nhất từng xuất hiện trên iPhone. Đổi lại, giá bán bị dự đoán "khó tiếp cận", dao động khoảng 1.800 - 2.500 USD.

iPhone 18 Pro và Pro Max: sản xuất sớm hơn, loại bỏ Dynamic Island

Bên cạnh Fold, iPhone 18 Pro và Pro Max vẫn là cặp flagship chủ lực của thương hiệu này. Theo PhoneArena, iPhone 18 Pro được cho là đã bước vào giai đoạn sản xuất, và phiên bản hoàn chỉnh có thể xuất hiện ngay từ tháng 2/2026.

Lý do Apple đẩy tiến độ sớm được nhận định đến từ việc mẫu máy này không thay đổi quá nhiều so với iPhone 17 Pro, thậm chí phần kính mặt lưng có thể bớt "nổi" nên khâu chuẩn bị nhẹ hơn. Nhờ vậy, Apple có thêm thời gian thử nghiệm và tinh chỉnh chi tiết như vị trí cảm biến hoặc bố trí camera trước khi chốt thiết kế cuối cùng.

Dynamic Island có thể "biến mất" trên iPhone 18 Pro và Pro Max. Ảnh: Deccan Chronicle.

Ở mặt trước, The Information cho rằng iPhone 18 Pro có thể "lột xác" với Face ID ẩn dưới màn hình, loại bỏ Dynamic Island và chuyển camera trước sang dạng đục lỗ ở góc trái. Về camera sau, iPhone 18 Pro có thể bổ sung khẩu độ biến thiên cho ống kính chính và dùng cảm biến xếp chồng 3 lớp do Samsung phát triển nhằm giảm nhiễu, tăng dải tương phản.

iPhone Air 2, iPhone 18 và 18e: Air ra cùng Pro, bản tiêu chuẩn chờ 2027

iPhone Air 2 sẽ ra mắt cùng đợt với iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và iPhone Fold. So với đời trước, iPhone Air 2 nhiều khả năng chỉ được nâng cấp phần cứng, không có nhiều thay đổi về kiểu dáng, thiết kế.

So với iPhone Air, iPhone Air 2 chủ yếu được nâng cấp về phần cứng, không thay đổi nhiều về kiểu dáng. Ảnh: Notebookcheck.

Hai mẫu iPhone 18 và 18e sẽ ra mắt muộn hơn, cụ thể là vào mùa xuân 2027. Một chi tiết đáng chú ý là Apple có thể làm nút Camera Control đơn giản hơn để giảm chi phí (bỏ lớp cảm ứng điện dung, vẫn giữ cảm biến lực). Ngoài ra, toàn bộ dòng iPhone 18 có thể được nâng cấp camera trước lên 24MP và iPhone 18 tiêu chuẩn có thể được tăng lên 12GB RAM.