Tin nóng công nghệ 24/10: Trung Quốc khánh thành trung tâm dữ liệu dưới nước đầu tiên trên thế giới

VietTimes - Trung Quốc khánh thành trung tâm dữ liệu dưới nước đầu tiên trên thế giới; Microsoft nâng cấp Copilot với tính năng cộng tác và tích hợp sâu... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Trung Quốc khánh thành trung tâm dữ liệu dưới nước đầu tiên trên thế giới

Bản vẽ trung tâm dữ liệu dưới nước chạy bằng năng lượng gió. Ảnh: Interesting Engineering

Trung Quốc đã hoàn thành việc xây dựng trung tâm dữ liệu dưới nước (UDC) đầu tiên trên thế giới, nằm tại Thượng Hải, sử dụng gần 97% điện năng từ gió ngoài khơi. Dự án trị giá 226 triệu USD này được xem là một cột mốc trong việc tích hợp năng lượng tái tạo và công nghệ điện toán thế hệ mới.

UDC này có tổng công suất 24 megawatt và được làm mát bằng nước biển tuần hoàn, giúp giảm đáng kể mức tiêu thụ điện năng so với trung tâm dữ liệu truyền thống. Cơ sở ngầm này giảm tổng mức tiêu thụ điện năng gần 23% và giảm nhu cầu về đất đai hơn 90%.

Trung tâm đạt tỷ lệ hiệu suất sử dụng điện năng (PUE) dưới 1,15, thuộc nhóm tiết kiệm năng lượng nhất thế giới. Dự án là một phần trong mục tiêu lớn hơn của Thượng Hải nhằm trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu về điện toán thông minh và năng lượng sạch.

2. Microsoft nâng cấp Copilot với tính năng cộng tác và tích hợp sâu

Microsoft nâng cấp Copilot. Ảnh: Reuters.

Microsoft vừa giới thiệu các tính năng mới cho trợ lý kỹ thuật số Copilot nhằm tăng cường dịch vụ AI và đối phó với sự cạnh tranh từ Anthropic và OpenAI.

Các bản nâng cấp mới cho phép Copilot cộng tác thông qua tính năng Groups, hỗ trợ tối đa 32 người cùng nhau viết bài hoặc thực hiện dự án. Nếu được cấp phép, Copilot giờ đây có thể xem và sử dụng lý luận trên các tab của trình duyệt Edge, giúp tóm tắt, so sánh thông tin, hoặc thực hiện hành động như đặt phòng khách sạn.

Microsoft cũng giới thiệu hình đại diện "Mico" với khả năng hiển thị biểu cảm, nhằm làm cho cuộc trò chuyện với Copilot trở nên tự nhiên hơn. Các bản nâng cấp này, cùng với việc cải thiện khả năng trả lời câu hỏi y tế bằng các nguồn đáng tin cậy, là nỗ lực của Microsoft nhằm tăng sức hấp dẫn của trình duyệt Edge trước đối thủ Google Chrome và trình duyệt Atlas mới của OpenAI.

3. Ông Donald Trump ân xá cho nhà sáng lập Binance Changpeng Zhao

Changpeng Zhao, người sáng lập Binance. Ảnh: Nikkei Asia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa quyết định ân xá cho Changpeng Zhao, nhà sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance. Zhao trước đó đã phải ngồi tù vì không thực hiện đầy đủ chương trình chống rửa tiền, cho phép tội phạm chuyển tiền liên quan đến lạm dụng trẻ em, buôn bán ma túy và khủng bố.

Quyết định ân xá được đưa ra sau khi Zhao công khai yêu cầu ông Trump xem xét hủy bỏ bản án. Zhao có mối quan hệ với World Liberty Financial, một liên doanh tiền điện tử do Tổng thống Trump và hai con trai ra mắt.

Thư ký tại Nhà Trắng, Karoline Leavitt tuyên bố việc truy tố Zhao trước đây là do chính quyền Biden "mong muốn trừng phạt ngành công nghiệp tiền điện tử". Bà cho rằng "không có cáo buộc gian lận hoặc nạn nhân nào có thể xác định được", mặc dù Zhao đã nhận tội vào tháng 11 năm ngoái và bày tỏ sự hối hận trước tòa.

4. Tình hình tài chính của Intel cải thiện mạnh nhờ 15 tỷ USD đầu tư từ SoftBank, Nvidia và chính phủ Mỹ

Intel đã báo cáo kết quả quý 3 vào ngày 23 tháng 10. Ảnh: Nikkei Asia.

Intel vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 với doanh thu đạt 13,7 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ, nhờ sự tăng trưởng 5% của mảng chip máy tính cá nhân. Lợi nhuận ròng của công ty đạt 4,1 tỷ USD, cải thiện đáng kể so với mức lỗ gần 17 tỷ USD năm ngoái.

Sự cải thiện lớn nhất đến từ nguồn tiền mặt dồi dào. Intel cho biết họ đã nhận được khoảng 20 tỷ USD trong quý 3, bao gồm 5,7 tỷ USD tài trợ từ chính phủ Hoa Kỳ theo Đạo luật Chip, 5 tỷ USD đầu tư từ gã khổng lồ AI Nvidia và 2 tỷ USD từ SoftBank Group.

CEO Lip-Bu Tan cho biết khoản đầu tư này không chỉ là tài chính mà còn thúc đẩy hợp tác kỹ thuật chặt chẽ với Nvidia để tạo ra các sản phẩm chip AI mới. Intel dự kiến doanh số chip sẽ tiếp tục phục hồi mạnh vào năm sau và nhu cầu sẽ vượt cung vào năm 2026. Cổ phiếu Intel tăng hơn 7% sau công bố này.

5. iPhone 2026 có thể tăng giá do chip 2 nm đắt đỏ

Mặc dù apple đã giữ giá khởi điểm iphone cơ bản ổn định trong sáu năm qua, một báo cáo mới từ china times cho thấy dòng iphone 2026 có thể sẽ tăng giá trên toàn bộ các mẫu.

Nguyên nhân chính là do chip A20 sắp tới của apple là chip đầu tiên sử dụng quy trình sản xuất 2 nm của TSMC. Quy trình này đắt hơn 50% so với chip a19 trước đó. Chi phí sản xuất cao buộc Apple có thể phải chuyển gánh nặng sang người tiêu dùng.

Quy trình 2 nm mang lại lợi ích lớn: tăng hiệu suất xử lý lên 15% mà không làm tăng mức tiêu thụ điện năng, hoặc giảm tiêu thụ điện năng tới 30% ở cùng tốc độ. Apple có thể sẽ dành chip A20 cho các mẫu iphone pro để tạo sự khác biệt. Dòng iphone 2026 cũng được dự đoán là thú vị nhất trong nhiều năm, với tin đồn về một chiếc iphone gập màn hình 7,8 inch.

Theo Interesting Engineering, Reuters, Nikkei Asia, BGR