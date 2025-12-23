Người dùng có thể sử dụng Apple CarPlay để theo dõi vị trí xe hay không?

Dù Apple CarPlay mang đến trải nghiệm tiện lợi khi lái xe nhưng người dùng cần lưu ý một hạn chế quan trọng: hệ thống này không có chức năng định vị hay theo dõi xe từ xa.

Về bản chất, CarPlay chỉ phản chiếu các ứng dụng từ iPhone lên màn hình ô tô. Do đó khi bạn rút điện thoại và rời khỏi xe, mọi kết nối định vị cũng sẽ biến mất theo. Điều này đồng nghĩa với việc bạn không thể dùng CarPlay để tìm xe trong trường hợp bị mất trộm hoặc khi đỗ ở một nơi xa lạ. Tuy nhiên người dùng vẫn có thể tận dụng một số mẹo nhỏ và thiết bị hỗ trợ để giải quyết vấn đề này.

Đầu tiên bạn nên kiểm tra xem ô tô có tích hợp sẵn hệ thống GPS từ nhà sản xuất hay không. Các dòng xe đời mới hiện nay thường có ứng dụng đi kèm cho phép chủ xe theo dõi vị trí xe trực tiếp trên điện thoại. Dù vậy tính năng này đôi khi yêu cầu bạn phải đóng một khoản phí thuê bao hàng tháng để duy trì dịch vụ.

Nếu xe của bạn không có sẵn GPS thì Apple AirTag là một phương án thay thế giá rẻ và khá hiệu quả. Bằng cách giấu một chiếc AirTag nhỏ gọn bên trong xe, bạn có thể định vị phương tiện thông qua mạng lưới thiết bị Apple khổng lồ xung quanh. Dù không thể cập nhật vị trí chính xác từng giây như các thiết bị chuyên dụng nhưng nó vẫn là công cụ hỗ trợ tìm kiếm đắc lực trong nhiều tình huống.

Ngoài ra hai ứng dụng bản đồ phổ biến nhất hiện nay là Apple Maps và Google Maps cũng có tính năng tự động ghi nhớ điểm đỗ. Ngay khi bạn ngắt kết nối iPhone với CarPlay và bước ra khỏi xe, điện thoại sẽ tự động đánh dấu tọa độ hiện tại là vị trí đỗ xe.

Để tính năng này hoạt động ổn định trên Apple Maps bạn cần đảm bảo đã bật dịch vụ định vị và tính năng vị trí quan trọng trong phần cài đặt quyền riêng tư. Khi cần tìm lại xe bạn chỉ cần mở ứng dụng bản đồ và nhấn vào ký hiệu xe đã đỗ để nhận chỉ đường chi tiết.

Tóm lại dù Apple CarPlay không trực tiếp cung cấp khả năng theo dõi xe nhưng việc kết hợp với AirTag hoặc tận dụng các tính năng sẵn có trên ứng dụng bản đồ sẽ giúp người lái xe an tâm hơn.

Những giải pháp này tuy đơn giản nhưng rất hữu ích để giải quyết nỗi lo quên vị trí đỗ xe hoặc hỗ trợ tìm kiếm phương tiện khi cần thiết mà không tốn quá nhiều chi phí đầu tư.

