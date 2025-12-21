Khoản đầu tư lịch sử của Google vào SpaceX sắp có "quả ngọt" hàng trăm tỷ USD

Vào năm 2015, Google đã rót khoảng 900 triệu USD vào SpaceX để sở hữu khoảng 7% cổ phần khi công ty này mới được định giá 12 tỷ USD.

Tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google, đang trải qua một năm thăng hoa rực rỡ khi giá cổ phiếu tăng gần 70%, đưa giá trị vốn hóa thị trường lên mức kỷ lục 3,8 nghìn tỷ USD.

Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của giới đầu tư hiện nay không chỉ nằm ở hoạt động kinh doanh cốt lõi mà còn ở một thương vụ đầu tư khởi nghiệp có thể trở thành khoản sinh lời lớn nhất mọi thời đại. Đó chính là khoản đặt cược vào SpaceX, công ty hàng không vũ trụ của tỷ phú Elon Musk, vốn được thực hiện từ một thập kỷ trước và đang tiến rất gần đến ngày thu hoạch lớn vào năm tới.

Vào năm 2015, Google đã rót khoảng 900 triệu USD vào SpaceX để sở hữu khoảng 7% cổ phần khi công ty này mới được định giá 12 tỷ USD. Hiện nay, SpaceX được cho là đang lập kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2026 với mức định giá dự kiến lên tới 1,5 nghìn tỷ USD.

Nếu con số này trở thành hiện thực, giá trị cổ phần của Google sẽ vọt lên mức 111 tỷ USD. Trên mạng xã hội X, Elon Musk cũng đã ngầm xác nhận thông tin về đợt phát hành cổ phiếu này khi gọi những phân tích về kế hoạch lên sàn là chính xác.

Thành công vang dội của SpaceX đã bắt đầu có những tác động vật chất rõ rệt lên báo cáo tài chính của gã khổng lồ tìm kiếm. Đầu năm nay, Google báo cáo khoản lãi 8 tỷ USD từ các chứng khoán vốn không niêm yết mà Bloomberg xác định chính là cổ phần tại SpaceX. Khoản lợi nhuận này đóng góp tới 25% tổng thu nhập ròng của Google trong quý đầu tiên của năm 2025.

Hiện tại, Google là một trong những nhà đầu tư bên ngoài lớn nhất của SpaceX, đứng ngang hàng với các quỹ đầu tư mạo hiểm danh tiếng như Founders Fund hay Fidelity.

Nhìn lại thời điểm năm 2015, khoản đầu tư của Google vào dự án Starlink từng đối mặt với sự hoài nghi rất lớn từ giới phân tích. Nhiều tờ báo kinh tế hàng đầu lúc bấy giờ đã đặt dấu hỏi về chi phí lắp đặt các thiết bị mặt đất cũng như thách thức về bản quyền phổ vô tuyến để truyền tín hiệu Internet.

Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh tầm nhìn chiến lược của Google là hoàn toàn đúng đắn. Hệ thống Internet vệ tinh Starlink hiện đã trở thành công cụ thiết yếu được sử dụng rộng rãi bởi nhiều đơn vị từ quân đội cho đến các hãng hàng không lớn trên toàn thế giới.

Bên cạnh những con số lợi nhuận khổng lồ trên giấy tờ, mối quan hệ đối tác này còn mang lại lợi thế chiến lược không nhỏ cho mảng dịch vụ đám mây của Google. SpaceX đã lựa chọn sử dụng hạ tầng Google Cloud để vận hành hệ thống Starlink, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hàng không và hạ tầng kỹ thuật số.

Mặc dù cả hai bên đều chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng rõ ràng thương vụ đầu tư vào SpaceX chính là minh chứng cho thấy sự kiên nhẫn và tầm nhìn dài hạn có thể biến một khoản vốn ban đầu thành một khối tài sản khổng lồ giúp Alphabet củng cố vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên công nghệ mới.

