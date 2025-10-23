Tin nóng công nghệ 23/10: Tesla đạt doanh thu kỷ lục nhưng lợi nhuận vẫn giảm 30%

1. OpenAI cung cấp quyền lưu trú dữ liệu tại Anh thông qua quan hệ đối tác với chính phủ

OpenAI cung cấp quyền lưu trú dữ liệu AI tại Anh. Ảnh: Reuters.

OpenAI vừa công bố sẽ cung cấp cho chính phủ và các doanh nghiệp Anh tùy chọn lưu trữ dữ liệu AI nội địa. Quyết định này nhằm thúc đẩy việc áp dụng AI trong khu vực công và tư, đồng thời tăng cường quyền riêng tư và khả năng chống lại các mối đe dọa mạng.

Phó thủ tướng Anh, David Lammy, cho biết khả năng lưu trú dữ liệu này là một phần của thỏa thuận hợp tác với bộ tư pháp (MoJ). Ông nhấn mạnh AI đã giúp MoJ hoạt động hiệu quả, điển hình là việc trang bị công cụ Justice Transcribe cho hơn 1.000 nhân viên quản chế, giúp ghi âm và phiên âm cuộc trò chuyện với người phạm tội, tiết kiệm thời gian nhập liệu thủ công.

Lựa chọn lưu trú dữ liệu tại UK sẽ có sẵn cho các khách hàng sử dụng API Platform, ChatGPT Enterprise và ChatGPT Edu, dự kiến sẽ thúc đẩy việc áp dụng công nghệ AI của OpenAI trong các cơ quan chính phủ khác.

2. Meta cắt giảm 600 nhân sự mảng AI, cơ cấu lại phòng thí nghiệm siêu trí tuệ

Meta cắt giảm 600 nhân sự AI. Ảnh: Reuters.

Meta vừa thông báo cắt giảm khoảng 600 vị trí trong đơn vị Superintelligence Labs, một phần trong nỗ lực cơ cấu lại nhằm giúp bộ phận trí tuệ nhân tạo (AI) trở nên linh hoạt và nhạy bén hơn.

Việc cắt giảm nhân sự sẽ ảnh hưởng đến các nhóm chủ chốt, bao gồm đơn vị Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR), các nhóm tập trung vào AI sản phẩm và cơ sở hạ tầng AI. Tuy nhiên, phòng thí nghiệm mới thành lập TBD Lab, nơi phát triển các mô hình nền tảng thế hệ tiếp theo của Meta, sẽ không bị ảnh hưởng.

Giám đốc AI Alexandr Wang cho biết việc giảm số lượng thành viên nhóm sẽ hợp lý hóa quá trình ra quyết định và tăng phạm vi, trách nhiệm của từng vai trò. Động thái này diễn ra sau khi Meta cơ cấu lại các nỗ lực AI tại Superintelligence Labs vào tháng 6, bất chấp việc CEO Mark Zuckerberg trước đó đã dẫn đầu một đợt tuyển dụng rầm rộ cho đơn vị này.

3. Nhật Bản đẩy mạnh mô hình AI tiếng Nhật, tìm kiếm thị trường ngách để cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc

SoftBank đang tiến hành nghiên cứu chung với các công ty tài chính và dược phẩm lớn để giúp cải thiện các dịch vụ AI chuyên biệt của mình. Ảnh: Nikkei Asia.

Các công ty Nhật Bản như SoftBank và NTT đang đẩy mạnh phát triển các phiên bản mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chuyên biệt bằng tiếng Nhật, nhằm tìm kiếm thị trường ngách để phát triển trong bối cảnh các công ty Mỹ và Trung Quốc đang thống trị toàn cầu.

Vào tháng 2, SoftBank đã hợp tác phát triển một trong những tập dữ liệu AI lớn nhất Nhật Bản, dựa trên 9.000 giờ hội thoại tiếng Nhật được ghi âm từ 30.000 người. Bộ dữ liệu này sẽ được cung cấp cho các nhà phát triển trong nước vào năm tài chính 2025.

Trong khi các LLM đa năng của Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu, các công ty Nhật Bản đang tập trung vào các LLM nhỏ và chuyên biệt, nhằm tận dụng nhu cầu bảo mật dữ liệu và sự thích ứng với văn hóa Nhật Bản trong các lĩnh vực như tài chính và chăm sóc sức khỏe. Được biết, NTT đã ra mắt LLM Tsuzumi 2, được đào tạo chuyên sâu về tài chính và y tế, đặt cược vào tính bảo mật và khả năng tùy chỉnh.

4. Tesla đạt doanh thu kỷ lục 28,1 tỷ USD, nhưng lợi nhuận ròng giảm 30% vì chi phí và thuế quan

Tesla đã lập kỷ lục giao hàng tại Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Singapore trong quý 3 năm 2025, đồng thời bắt đầu giao hàng Model Y tại Ấn Độ. Ảnh: Nikkei Asia.

Tesla đã báo cáo doanh thu kỷ lục 28,1 tỷ USD trong quý 3, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, nhờ doanh số bán hàng mạnh mẽ trên toàn cầu. Công ty đã giao 497.099 xe, tăng 7%. Đáng chú ý, lượng xe giao tại Trung Quốc tăng 33%, và Hàn Quốc trở thành thị trường lớn thứ ba của hãng.

Tuy nhiên, lợi nhuận ròng của nhà sản xuất xe điện này đã giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 1,8 tỷ USD. Đây là quý thứ ba liên tiếp lợi nhuận giảm do áp lực từ thuế quan (làm tăng hơn 400 triệu USD chi phí) và khoản đầu tư lớn vào các dự án mới như robot, xe taxi robot.

Trong cuộc gọi báo cáo thu nhập, CEO Elon Musk xác nhận Tesla đã ký hợp đồng với Samsung và TSMC để sản xuất chip AI5, được thiết kế cho cả xe hơi và robot hình người của công ty.

5. Samsung ra mắt kính thực tế mở rộng Galaxy XR giá 1.799 USD, hợp tác với Google và Qualcomm

Galaxy XR được phát triển cùng với Google và chạy trên phiên bản hệ điều hành Android của Google. Ảnh: Nikkei Asia.

Samsung đã đột phá vào thị trường kính thực tế mở rộng (XR) với thiết bị Galaxy XR được hỗ trợ bởi AI, hy vọng giành thị phần từ các đối thủ lớn tại Mỹ là Apple và Meta.

Thiết bị được phát triển với sự hợp tác của Google và Qualcomm, chạy trên hệ điều hành Android và sử dụng AI Gemini của Google để điều khiển bằng hội thoại. Ví dụ, người dùng có thể yêu cầu thiết bị hiển thị bản đồ 3D của nhà hàng và xem chi tiết thực đơn bằng cách đặt các câu hỏi tiếp theo.

Galaxy XR đã được bán ra tại Hàn Quốc và Mỹ với giá 1.799 USD. Mặc dù Samsung vẫn giữ điện thoại thông minh là sản phẩm cốt lõi, phó chủ tịch điều hành Jay Kim khẳng định Samsung đang dẫn đầu trong việc định nghĩa các thiết bị AI có khả năng hỗ trợ người dùng ở chế độ nền. Công ty cũng đang có kế hoạch sớm ra mắt kính mắt AI.