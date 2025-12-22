Trung Quốc ban hành quy định mới nhằm siết chặt quản lý giá trên các nền tảng Internet

Chính phủ Trung Quốc vừa chính thức công bố các quy định mới nhằm điều chỉnh hành vi định giá của các nền tảng Internet.

Chính phủ Trung Quốc ban hành quy định mới, được công bố bởi Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và các cơ quan khác, nhằm điều chỉnh hành vi định giá của các nền tảng Internet. Mục tiêu của quy định là thiết lập tiêu chuẩn định giá rõ ràng, tăng cường công khai và củng cố cơ chế phối hợp để xây dựng hệ sinh thái nền tảng bền vững. Quy định mới nghiêm cấm các nhà điều hành nền tảng áp đặt hạn chế bất hợp lý hoặc điều kiện không chính đáng vào quyết định giá của thương gia, bảo vệ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các cơ quan quản lý Trung Quốc yêu cầu niêm yết giá rõ ràng, minh bạch trong cơ chế định giá linh hoạt, kiểm soát các dịch vụ gây tranh cãi như thanh toán không mật khẩu. Bộ quy tắc mới có hiệu lực từ ngày 10/4/2026, yêu cầu các nền tảng công nghệ lớn tự kiểm tra hệ thống theo tiêu chuẩn quản lý mới để đảm bảo triển khai hiệu quả.

Động thái này được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đảm bảo sự phát triển lành mạnh cho nền kinh tế nền tảng trong tương lai. Các quy định được ban hành chung bởi Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Tổng cục Quản lý Thị trường và Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc.

Mục tiêu cốt lõi của văn bản này là thiết lập các tiêu chuẩn hành vi định giá rõ ràng, tăng cường tính công khai và củng cố cơ chế phối hợp nhằm xây dựng một hệ sinh thái nền tảng bền vững.

Theo khung pháp lý mới, chính quyền đưa ra các hướng dẫn chi tiết về quy trình thiết lập mức giá cho cả đơn vị vận hành nền tảng lẫn các thương gia kinh doanh trực tuyến nhằm duy trì sự cạnh tranh công bằng. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là việc tăng cường bảo vệ quyền tự chủ định giá của các đơn vị bán hàng.

Quy định mới nghiêm cấm các nhà điều hành nền tảng áp đặt những hạn chế bất hợp lý hoặc đính kèm các điều kiện không chính đáng vào các quyết định về giá của thương gia. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng chèn ép các doanh nghiệp vừa và nhỏ với số vốn thường bị lệ thuộc vào các nền tảng lớn.

Bên cạnh đó, quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng cũng được đặt lên hàng đầu trong lần điều chỉnh này. Các cơ quan quản lý yêu cầu phải thực hiện niêm yết giá rõ ràng và thúc đẩy tính minh bạch trong các cơ chế định giá linh hoạt hoặc định giá phân biệt.

Các dịch vụ vốn gây nhiều tranh cãi như thanh toán không cần mật khẩu, tự động gia hạn và khấu trừ tiền không tự nguyện sẽ bị kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ quyền được thông tin và quyền lựa chọn của khách hàng. Những biện pháp này nhằm loại bỏ các bẫy chi phí ẩn và đảm bảo người dùng có cái nhìn đầy đủ về số tiền họ phải chi trả.

Bộ quy tắc mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 10/4/2026. Trước thời điểm đó, các cơ quan chức năng sẽ yêu cầu những nền tảng công nghệ lớn tiến hành tự kiểm tra và rà soát lại toàn bộ hệ thống theo các tiêu chuẩn quản lý mới. Việc tự thanh tra này đóng vai trò then chốt để đảm bảo các quy định được triển khai hiệu quả và đúng quy trình ngay khi đi vào thực tế.

Với những thay đổi sâu rộng này, Bắc Kinh tiếp tục khẳng định quyết tâm trong việc thiết lập lại trật tự thị trường công nghệ và bảo vệ lợi ích của mọi thành phần tham gia vào nền kinh tế số.

Theo Reuters