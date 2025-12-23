Tin nóng công nghệ 23/12: Australia vận hành đầu máy điện sử dụng pin di động lớn nhất thế giới

VietTimes - Uber và Lyft hợp tác với Baidu đưa taxi không người lái đến Anh; Australia vận hành đầu máy điện sử dụng pin di động lớn nhất thế giới;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Australia vận hành đầu máy điện sử dụng pin di động lớn nhất thế giới

Đầu máy xe lửa chạy bằng pin điện do Progress Rail chế tạo. Ảnh: Interesting Engineering.

Tập đoàn khai thác quặng sắt Fortescue của Australia vừa chính thức tiếp nhận các đầu máy điện chạy bằng hệ thống pin di động trên đất liền lớn nhất thế giới. Được chế tạo bởi Progress Rail, mỗi đầu máy sở hữu công suất 14,5 MWh cùng khả năng thu hồi tới 60% năng lượng nhờ hệ thống phanh tái tạo khi xuống dốc.

Đây là một phần trong chiến lược đầy tham vọng của Fortescue nhằm đưa hoạt động khai thác tại vùng Pilbara đạt mức phát thải ròng bằng không vào cuối thập kỷ này.

Thay vì phụ thuộc vào dầu diesel tại các khu vực hẻo lánh, công ty sẽ sử dụng năng lượng tái tạo tự sản xuất để sạc nhanh cho các đầu máy này. Bước đi của Fortescue cùng các doanh nghiệp như BHP đang định nghĩa lại khả năng vận tải đường dài hạng nặng bằng điện. Thành công này không chỉ giúp làm sạch ngành khai khoáng mà còn mở đường cho tương lai xanh của ngành đường sắt toàn cầu.

2. Tập đoàn Adani tham vọng xây dựng hạ tầng dữ liệu và năng lượng hạt nhân

Tập đoàn Adani đang hướng tới việc xây dựng các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo có công suất lớn hơn 1 gigawatt trên khắp Ấn Độ. Ảnh: Nikkei Asia.

Tập đoàn Adani của Ấn Độ đang đẩy mạnh chiến lược xây dựng các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo quy mô lớn cùng hạ tầng năng lượng đi kèm. Jeet Adani, con trai út của tỷ phú Gautam Adani, cho biết tập đoàn có kế hoạch thiết lập các nhà máy điện hạt nhân để cung cấp nguồn điện ổn định cho những cơ sở này.

Với việc quốc hội Ấn Độ vừa thông qua luật cho phép tư nhân tham gia lĩnh vực hạt nhân, Adani đặt mục tiêu trở thành một trong những nhà đầu tư lớn nhất ngành. Tập đoàn dự kiến đầu tư khoảng 5 tỷ USD để hỗ trợ các dự án dữ liệu của Google tại Ấn Độ với công suất mục tiêu vượt ngưỡng 1 gigawatt. Adani khẳng định lợi thế của họ nằm ở khả năng cung ứng năng lượng tái tạo dồi dào và xây dựng hạ tầng mô-đun nhanh chóng. Chiến lược này giúp Ấn Độ tận dụng tối đa lợi thế về chi phí thấp nhằm thu hút các ông lớn công nghệ toàn cầu.

3. Nhật Bản xây dựng nhà máy xử lý đất hiếm tại điểm cực đông vào năm 2027

Minamitorishima nằm cách trung tâm Tokyo khoảng 1.950 km về phía đông nam. Ảnh: Nikkei Asia

Nhật Bản vừa công bố kế hoạch xây dựng cơ sở xử lý bùn chứa đất hiếm tại đảo Minamitorishima nhằm tăng cường an ninh kinh tế vào năm 2027.

Dự án thuộc chương trình thúc đẩy đổi mới chiến lược sẽ khai thác nguồn tài nguyên quý giá nằm sâu 6.000 mét dưới đáy biển. Khu vực này sở hữu lớp bùn giàu dysprosium, một thành phần thiết yếu để sản xuất nam châm cho động cơ xe điện.

Do bùn dưới đáy biển Minamitorishima hầu như không chứa chất phóng xạ nên việc xử lý trở nên dễ dàng hơn so với các nguồn quặng truyền thống. Chính phủ dự kiến vận hành hệ thống thử nghiệm thu hồi 350 tấn bùn mỗi ngày và sử dụng công nghệ ly tâm để tách nước biển giúp giảm 80% thể tích trước khi chuyển về đất liền tinh chế. Với ngân sách 16,4 tỷ yên, Tokyo đặt mục tiêu thiết lập chuỗi cung ứng tự chủ nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu đất hiếm vốn đang bị Trung Quốc chi phối.

4. Uber và Lyft hợp tác với Baidu đưa taxi không người lái đến Anh

Uber và Lyft hợp tác với Baidu. Ảnh: Reuters.

Hai gã khổng lồ gọi xe Uber và Lyft vừa công bố kế hoạch bắt tay với tập đoàn công nghệ Baidu của Trung Quốc để thử nghiệm taxi không người lái tại Anh vào năm tới. Động thái này đánh dấu bước tiến quan trọng trong cuộc đua thương mại hóa robotaxi toàn cầu.

Hiện nay cả Uber và Lyft đều đã từ bỏ việc tự phát triển xe tự hành để chuyển sang mô hình liên minh nhằm tối ưu hóa chi phí. Các đối tác dự kiến triển khai mạng lưới kết hợp giữa robotaxi và tài xế truyền thống để duy trì sự linh hoạt trong giờ cao điểm. Dù hứa hẹn mang lại dịch vụ an toàn và xanh hơn nhưng giới phân tích vẫn cảnh báo về bài toán lợi nhuận do chi phí vận hành đội xe tự hành rất đắt đỏ. Việc Lyft thâu tóm ứng dụng FreeNow trước đó cũng tạo tiền đề vững chắc cho tham vọng mở rộng mảng xe tự hành ra khắp thị trường châu Âu.

5. Nvidia dự kiến cung cấp dòng chip trí tuệ nhân tạo H200 cho thị trường Trung Quốc vào tháng 2

Nvidia dự kiến cung cấp chip H200 cho Trung Quốc vào tháng 2. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn Nvidia vừa thông báo tới các đối tác Trung Quốc về kế hoạch cung cấp dòng chip H200 trước kỳ nghỉ tết nguyên đán vào giữa tháng hai. Đợt hàng đầu tiên dự kiến đạt quy mô khoảng 40.000 đến 80.000 đơn vị nhằm phục vụ nhu cầu từ những gã khổng lồ công nghệ như Alibaba và ByteDance.

Đây là bước ngoặt quan trọng sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump cho phép bán chip cao cấp kèm theo mức phí 25%, thay đổi hoàn toàn chính sách hạn chế dưới thời người tiền nhiệm. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn phụ thuộc lớn vào sự phê duyệt từ phía Bắc Kinh.

Giới chức Trung Quốc hiện đang cân nhắc liệu việc nhập khẩu này có gây ảnh hưởng đến nỗ lực tự chủ ngành bán dẫn nội địa hay không. Một đề xuất đang được thảo luận là yêu cầu các doanh nghiệp phải mua kèm chip trong nước theo tỷ lệ nhất định khi nhập khẩu hàng từ Nvidia.