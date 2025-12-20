iPhone màn hình gập lấy gì để cạnh tranh với điện thoại Android?

Điện thoại gập từng bị xem là “món đồ chơi công nghệ” vì giá cao, cồng kềnh và rủi ro hỏng hóc. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, phân khúc này đã trưởng thành nhanh, từ độ bền bản lề, chất lượng hiển thị đến tối ưu phần mềm cho đa nhiệm. Trong bối cảnh đó, câu hỏi được đặt ra là nếu Apple ra mắt iPhone gập, sản phẩm này có đủ sức cạnh tranh với các mẫu Android đã đi trước nhiều thế hệ hay không.

Điện thoại gập Android có lợi thế về kinh nghiệm và nhiều sự lựa chọn

Điện thoại màn hình gập vẫn là thị trường nhỏ khi chỉ chiếm 2,5% trong tổng doanh số smartphone toàn cầu quý III/2025, theo Counterpoint Research. Dù vậy, đây lại là “sân chơi” nơi các hãng phô diễn công nghệ và định vị phân khúc cao cấp. Hiện tại, phần lớn lựa chọn trên thị trường đều thuộc hệ sinh thái Android, tạo ra lợi thế đáng kể nhờ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm.

Điện thoại gập Android có nhiều năm kinh nghiệm phát triển, sản phẩm ngày một tối ưu hơn về phần cứng. Ảnh: Basil Kronfi.

Trước hết là lợi thế phần cứng. Các nhà sản xuất Android đã liên tục giải các bài toán đặc thù của điện thoại gập như độ bền bản lề, độ mỏng khi gập, nếp gấp màn hình, tản nhiệt, khả năng kháng bụi nước và độ bền lớp phủ. Qua mỗi thế hệ, thiết kế và vật liệu được tinh chỉnh, giúp sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn so với giai đoạn đầu.

Bên cạnh phần cứng, lợi thế của Android còn nằm ở phần mềm đã được tối ưu cho màn hình gập. Thiết bị gập chỉ thực sự đáng giá khi hệ điều hành tận dụng tốt không gian hiển thị lớn, từ chia đôi màn hình, kéo thả giữa ứng dụng đến chế độ hiển thị linh hoạt theo góc gập. Nhờ đi trước nhiều năm, Android đã có thời gian “mài dũa” hệ sinh thái ứng dụng và trải nghiệm đa nhiệm.

Một điểm mạnh khác là dải sản phẩm rộng và nhiều lựa chọn. Ở nhóm gập kiểu “quyển sách” có Samsung Galaxy Z Fold7, Huawei Mate X6, Honor Magic V3, OPPO Find N5 và vivo X Fold5. Ở nhóm gập “vỏ sò” có Samsung Galaxy Z Flip7 kèm Z Flip7 FE và Motorola Razr 60 Ultra. Thậm chí Samsung Galaxy Z TriFold dạng gập ba cũng đã xuất hiện, cho thấy Android đang chiếm ưu thế về độ phủ và tốc độ đổi mới.

Samsung vừa giới thiệu Galaxy Z TriFold với màn hình gập ba "điên rồ". Ảnh: Samsung.

Dù vậy, lợi thế của Android vẫn đi kèm những băn khoăn phổ biến của người dùng như giá bán cao, độ bền dài hạn và trải nghiệm chưa đồng nhất giữa các hãng. Đây là khoảng trống mà iPhone gập có thể tận dụng nếu Apple tham gia.

iPhone gập cạnh tranh bằng hệ sinh thái và trải nghiệm người dùng

Nếu iPhone gập xuất hiện, Apple nhiều khả năng sẽ theo triết lý “không cần đầu tiên, nhưng phải tốt nhất” như Tim Cook từng nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal. Do đó, hãng này sẽ không chạy đua về phần mềm hay sức mạnh với các hãng chạy Android, thay vào đó, sẽ hướng đến trải nghiệm người dùng. Theo Bloomberg, Apple đặt mục tiêu làm nếp gấp “ít thấy” hơn và cải thiện mạnh cơ chế bản lề, tức ưu tiên độ bền và trải nghiệm ổn định trước khi tham chiến.

iPhone "Fold" thế hệ đầu tiên sẽ được chú trọng về trải nghiệm người dùng, thay vì chạy đua công nghệ với các mẫu điện thoại Android. Ảnh: MacRumors.

Lợi thế lớn nhất của Apple là hệ sinh thái. Nhiều người dùng iPhone từng quan tâm điện thoại gập Android nhưng không đổi vì không muốn rời hệ sinh thái OS đi kèm các thiết bị khác như Apple Watch, AirPods, Mac hay iPad. Do đó, nếu ra mắt đúng thời điểm, iPhone Fold sẽ trở thành một mảnh ghép “cao cấp” cho nhóm khách hàng không muốn thay đổi thói quen.

Apple cũng có ưu thế kiểm soát trải nghiệm đầu cuối nhờ đồng bộ phần cứng và iOS. Với thiết bị gập, yếu tố then chốt là chuyển trạng thái gập mở mượt, bố cục ứng dụng thích nghi tốt và đa nhiệm không rối. Nếu tối ưu tốt, iPhone gập có thể tạo khác biệt bằng sự nhất quán, thay vì chạy đua phần cứng.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của iPhone gập nhiều khả năng nằm ở giá bán và nguồn cung. Thế hệ đầu tiên được dự đoán thuộc nhóm siêu cao cấp, trong khi màn hình gập và các linh kiện đặc thù thường khó sản xuất với sản lượng lớn ngay từ đầu, khiến lượng hàng ra thị trường có thể không nhiều.

Vì vậy, nếu iPhone gập vừa đắt vừa khan, tác động ban đầu sẽ thiên về việc tạo sức hút và “định hình” xu hướng điện thoại gập, chứ chưa thể nhanh chóng trở thành lựa chọn phổ biến cho số đông người dùng.

Bước đầu, iPhone "Fold" mang ý nghĩa định hướng là chính. Ảnh: iphone-ticker.de.

Nhìn chung, Android đang dẫn trước nhờ kinh nghiệm, tốc độ đổi mới và độ phủ sản phẩm. Apple, nếu tham gia, sẽ có cơ hội thắng bằng hệ sinh thái, chuẩn mực trải nghiệm và niềm tin người dùng. Cuộc đua quan trọng không chỉ là “ai gập tốt hơn”, mà là ai đủ sức biến điện thoại gập thành lựa chọn đủ thuyết phục để dùng mỗi ngày.