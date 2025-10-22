Tin nóng công nghệ 22/10: Google Search bị giám sát đặc biệt, Messenger bị xóa trên Windows và macOS

1. Meta khai tử ứng dụng Messenger trên Windows và macOS

Messenger sẽ sớm bị khai tử trên Windows và macOS. Ảnh: BGR.

Meta vừa thông báo chính thức ngừng hỗ trợ và khai tử ứng dụng Messenger trên các hệ điều hành Windows và macOS. Người dùng máy tính sẽ phải chuyển sang sử dụng Messenger qua trình duyệt web trên trang Facebook hoặc Messenger.com để tiếp tục trò chuyện.

Sự thay đổi này diễn ra khá đột ngột. Meta cho biết ứng dụng Messenger trên desktop sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn khoảng 60 ngày kể từ ngày thông báo, tức là khoảng giữa tháng 12. Dù Meta không đưa ra lý do, động thái này được suy đoán nhằm mục đích đẩy mạnh sự tương tác trở lại với trang web Facebook chính.

Hiện tại, người dùng đã không thể tải xuống các ứng dụng này nữa. Đối với người dùng chỉ sử dụng Messenger mà không có tài khoản Facebook, họ sẽ được chuyển hướng đến Messenger.com. Quyết định này phù hợp với xu hướng chung của Meta khi chuyển các ứng dụng sang định dạng ứng dụng web lũy tiến (Progressive Web Apps).

2. WhatsApp ra mắt tính năng mới bảo vệ người dùng khỏi lừa đảo trực tuyến

WhatsApp ra mắt tính năng bảo vệ người dùng khỏi lừa đảo trực tuyến. Ảnh: BGR.

Meta vừa công bố nhiều tính năng bảo mật mới nhằm giúp người dùng nhận diện các vụ lừa đảo trực tuyến.

Đối với WhatsApp, Meta sẽ đưa ra cảnh báo bảo mật khi người dùng được yêu cầu chia sẻ màn hình với người lạ. Tính năng này nhằm chống lại chiêu trò lừa đảo phổ biến, trong đó kẻ xấu giả vờ là nhân viên ngân hàng hoặc kỹ thuật viên để xem mật khẩu và thông tin tài chính nhạy cảm của nạn nhân. Meta cũng tham gia National Elder Fraud Coordination Center để chống gian lận nhắm vào người lớn tuổi.

Trên Messenger, Meta đang thử nghiệm phần mềm phát hiện lừa đảo cải tiến. Hệ thống sẽ nhận diện các tin nhắn đáng ngờ như mời làm việc tại nhà, đầu tư tiền mã hóa và cho phép người dùng gửi tin nhắn để AI xem xét. Chỉ trong sáu tháng đầu năm 2025, Meta đã phát hiện và vô hiệu hóa khoảng 8 triệu tài khoản liên quan đến các trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia.

3. YouTube ra mắt hệ thống giúp loại bỏ Deepfake khỏi nguồn cấp dữ liệu

YouTube ra mắt hệ thống giúp loại bỏ Deepfake. Ảnh: BGR.

YouTube vừa giới thiệu hệ thống mới mang tên Likeness Detection, một công cụ hỗ trợ người sáng tạo nội dung chống lại tình trạng deepfake, sử dụng hình ảnh và giọng nói của họ mà không được phép.

Hệ thống được thiết kế để bảo vệ các nhà sáng tạo khỏi việc hình ảnh của họ bị lợi dụng để quảng cáo sản phẩm, lan truyền thông tin sai lệch hoặc tham gia vào các chiêu trò lừa đảo.

Để tham gia, người sáng tạo cần xác nhận thông qua ảnh ID và video selfie ngắn. Sau khi kích hoạt, AI của YouTube sẽ quét và phát hiện các video mạo danh. Người sáng tạo sau đó có thể yêu cầu gỡ bỏ video đó dựa trên nguyên tắc về quyền riêng tư. Đây là nỗ lực của YouTube nhằm giảm thiểu deepfake, bảo vệ thương hiệu cá nhân và củng cố niềm tin trong cộng đồng sáng tạo.

4. Google Search bị Anh đưa vào diện giám sát đặc biệt

Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Vương quốc Anh (CMA) chỉ định Google Search là "Thị trường Chiến lược (SMS)". Quyết định này cho phép CMA có quyền lực lớn hơn để điều chỉnh cách Google vận hành tại quốc gia này.

Việc bị gắn mác SMS — dành cho các công ty có quyền lực "đáng kể và lâu đời" — có thể buộc Google phải áp dụng các biện pháp như hiển thị màn hình lựa chọn, cho phép người dùng dễ dàng chuyển sang các dịch vụ tìm kiếm đối thủ.

Quy định mới này, kéo dài đến năm năm, nhằm tăng cường cạnh tranh và đảm bảo các doanh nghiệp được đối xử công bằng khi hiển thị trên Google Search. Google phản đối, cho rằng các biện pháp can thiệp có thể "ức chế đổi mới" trong bối cảnh AI đang phát triển mạnh mẽ.

5. Robot giao hàng 500 kg bắt đầu hoạt động tại ga Thâm Quyến

Những chiếc xe tự lái của Neolix di chuyển qua ga tàu ở Thâm Quyến. Ảnh: Nikkei Asia.

Khi giờ cao điểm kết thúc, những chiếc xe robot tự hành chở hàng hóa của SF Express bắt đầu hoạt động tại ga Phúc Điền, Thâm Quyến. Mục đích là tận dụng không gian trống trong tàu điện ngầm để vận chuyển bưu kiện đến trung tâm hậu cần. Mỗi xe có thể chở tới 500 kg hàng hóa.

Mặc dù di chuyển chậm và theo tuyến đường kỷ luật, Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới trong việc áp dụng xe robot vận tải. Neolix, nhà phát triển xe robot được sử dụng tại Thâm Quyến, vừa trở thành công ty đầu tiên triển khai 10.000 xe tự hành trên toàn cầu.

Chủ tịch điều hành Neolix, Will Zhao, đặt mục tiêu tăng số lượng xe lên 10 triệu chiếc trong 10 năm. Công ty tin rằng xe robot sẽ là thị trường tự hành đầu tiên thành công, giúp các công ty logistics giảm chi phí giao hàng, vốn đang chịu áp lực lớn trong thị trường thương mại điện tử khổng lồ của Trung Quốc.

Theo Nikkei Asia, BGR, Wired