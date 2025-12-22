Rủi ro bảo mật từ tính năng đồng bộ hóa của Google Chrome và cách phòng vệ

Khi các thiết bị được liên kết với cùng một tài khoản Google, rủi ro bị xâm nhập sẽ tăng lên gấp bội.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Tính năng đồng bộ hóa của Google Chrome tiện lợi cho việc lưu trữ thông tin trên nhiều thiết bị, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro về quyền riêng tư cá nhân cho người dùng. Khi các thiết bị được liên kết với cùng một tài khoản Google, rủi ro bị xâm nhập tăng lên gấp bội, đe dọa đến dữ liệu cá nhân của người dùng. Các thông tin nhạy cảm như dấu trang, lịch sử tìm kiếm, mật khẩu và thông tin thẻ tín dụng có thể bị lộ khi đồng bộ hóa trên Google Chrome. Để bảo vệ quyền riêng tư, người dùng có thể tắt tính năng đồng bộ hóa hoặc chuyển sang dùng các trình duyệt bảo mật hơn như DuckDuckGo. Apple khuyến cáo người dùng iPhone nên ưu tiên trình duyệt an toàn thay vì Chrome để tránh bị theo dõi quảng cáo và bảo vệ thông tin cá nhân. Cung cấp bởi

Tính năng đồng bộ hóa của Google Chrome cho phép người dùng lưu trữ thông tin xuyên suốt trên nhiều thiết bị một cách tiện lợi.

Tuy nhiên sự tiện lợi này thường đi kèm với cái giá đắt về quyền riêng tư cá nhân. Dù là trình duyệt phổ biến nhất thế giới hiện nay nhưng Chrome vẫn đang bộc lộ nhiều lo ngại về bảo mật mà người dùng nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng trên điện thoại Android hay các thiết bị cá nhân khác. Vấn đề lớn nhất nằm ở chính cơ chế chia sẻ dữ liệu mà Google đang vận hành thông qua chức năng đồng bộ hóa mặc định của hãng.

Khi các thiết bị được liên kết với cùng một tài khoản Google, rủi ro bị xâm nhập sẽ tăng lên gấp bội. Nếu một thiết bị trong hệ thống bị tấn công thì lỗ hổng bảo mật đó sẽ ngay lập tức lan rộng sang tất cả các thiết bị còn lại đang được đồng bộ hóa cùng nhau.

Ví dụ, dù chiếc điện thoại của bạn được bảo vệ rất nghiêm ngặt nhưng nếu ai đó truy cập được vào máy tính xách tay đã đồng bộ thì toàn bộ dữ liệu cá nhân của bạn vẫn gặp nguy hiểm. Những thông tin nhạy cảm như dấu trang, lịch sử tìm kiếm, mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ nhà và số điện thoại đều được lưu trữ và chia sẻ tự động. Ngay cả khi bạn sử dụng chế độ ẩn danh thì các tìm kiếm cũng không hoàn toàn riêng tư như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Ngoài nguy cơ bị tin tặc tấn công thì việc Google chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba cũng là một vấn đề gây tranh cãi pháp lý lâu nay. Việc bạn tìm kiếm một sản phẩm trên máy tính sẽ ngay lập tức dẫn đến các quảng cáo mục tiêu xuất hiện trên điện thoại của bạn. Để bảo vệ quyền riêng tư, người dùng có thể chủ động tắt tính năng đồng bộ hóa trong phần cài đặt hồ sơ cá nhân trên trình duyệt.

Một giải pháp triệt để hơn là chuyển sang sử dụng các trình duyệt thay thế có độ bảo mật cao hơn. Ngay cả Apple cũng từng khuyến cáo người dùng iPhone nên ưu tiên các trình duyệt an toàn thay vì Chrome.

Bạn nên tìm kiếm các ứng dụng cam kết không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba và có tính năng chặn theo dõi mạnh mẽ. Những cái tên như DuckDuckGo là lựa chọn đáng cân nhắc khi tập trung vào việc không thu thập lịch sử tìm kiếm và bảo vệ mật khẩu nghiêm ngặt.

Việc lựa chọn một trình duyệt ưu tiên tính bảo mật sẽ giúp bạn tránh được các trình theo dõi quảng cáo và bảo vệ thông tin nhạy cảm tốt hơn trong môi trường internet đầy rẫy rủi ro hiện nay.

Theo BGR