Tin nóng công nghệ 22/12: Công ty khởi nghiệp của Trung Quốc ra mắt chip AI mới thách thức Nvidia

1. Tesla đẩy mạnh quy mô dịch vụ gọi xe Robotaxi tại bang California

Tesla đã đăng ký 1.655 xe cho dịch vụ gọi xe tại khu vực Vịnh San Francisco. Ảnh: Business Insider.

Tập đoàn Tesla đang gia tăng tốc độ mở rộng chương trình gọi xe Robotaxi tại California với quy mô đầy ấn tượng. Theo dữ liệu mới nhất, hãng đã đăng ký 1.655 phương tiện và gần 800 tài xế phục vụ hệ thống này, đánh dấu bước nhảy vọt so với con số khiêm tốn hồi tháng tám. Dù số lượng xe đăng ký đã tiệm cận đối thủ Waymo nhưng dịch vụ của Tesla hiện vẫn yêu cầu người lái giám sát thay vì vận hành hoàn toàn tự động.

Sự bùng nổ về số lượng người dùng kể từ khi ứng dụng ra mắt công chúng vào tháng chín đã dẫn đến tình trạng thời gian chờ đợi kéo dài, đôi khi lên tới 40 phút vào giờ cao điểm. Để giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân sự, Tesla đang tích cực tuyển dụng thêm tài xế từ chính đội ngũ công nhân tại các nhà máy địa phương. Trong khi đó, tại Austin, tỷ phú Elon Musk kỳ vọng sẽ sớm triển khai hàng trăm xe tự hành không người lái để khẳng định vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên vận tải mới.

2. Bước đột phá trong giao tiếp lượng tử không cần tín hiệu dành cho trí tuệ nhân tạo

Bước đột phá trong giao tiếp lượng tử. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Virginia Tech vừa công bố một phương thức đột phá giúp các hệ thống trí tuệ nhân tạo phối hợp mà không cần truyền tín hiệu truyền thống. Bằng cách ứng dụng hiện tượng rối lượng tử, nhóm tác giả đã phát triển công nghệ mang tên eQMARL cho phép các nhóm robot hoặc máy bay không người lái duy trì kết nối ngay cả khi mạng internet hay sóng vô tuyến bị tê liệt.

Theo đó, khi một máy hoạt động và thay đổi qubit cục bộ, các hạt rối lượng tử ở những máy khác cũng biến đổi tương ứng. Điều này cho phép máy móc học hỏi và đưa ra quyết định chung mà không lo bị chặn hay nghe lén. Dù cần thêm 10 đến 15 năm nữa để thu nhỏ phần cứng lượng tử, công nghệ này hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn khả năng cứu hộ tại các vùng thảm họa.

3. Trung Quốc tăng tốc sản xuất thép quân sự trong khi Mỹ thu hẹp quy mô

Một nhà máy sản xuất thép tại Trung Quốc. Ảnh: Interesting Engineering.

Tập đoàn Cơ khí số 1 Nội Mông thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc vừa thông báo tăng tốc độ sản xuất thép quân sự thêm 30%. Thành tựu này đạt được nhờ việc nâng cấp công nghệ và tối ưu hóa quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Loại thép chuyên dụng này đóng vai trò sống còn trong việc chế tạo xe tăng và thiết giáp vốn đòi hỏi độ cứng cùng khả năng chịu lực cực cao.

Trong khi Bắc Kinh coi chuỗi cung ứng quân sự là hạ tầng chiến lược và sẵn sàng đầu tư dài hạn, Mỹ lại đang đối mặt với tình trạng đóng cửa các nhà máy quan trọng. Điển hình là tập đoàn Cleveland-Cliffs đã ngừng hoạt động cơ sở tại Pennsylvania do chi phí vận hành quá cao và nhu cầu thấp trong thời bình. Việc mất đi năng lực sản xuất thép tấm đặc chủng có thể gây ra những rủi ro lớn cho Washington nếu nhu cầu tăng đột biến trong tương lai.

4. Moore Threads của Trung Quốc ra mắt chip trí tuệ nhân tạo mới thách thức Nvidia

Zhang Jianzhong, người sáng lập kiêm CEO của Moore Threads, cho biết hiệu năng của GPU mới của công ty ông gần bằng với Blackwell của Nvidia. Ảnh: Nikkei Asia.

Công ty khởi nghiệp Moore Threads vừa công bố kiến trúc đồ họa Huagang mới với hiệu suất cao gấp mười lần thế hệ tiền nhiệm. Tại hội nghị ở Bắc Kinh, tổng giám đốc Zhang Jianzhong khẳng định dòng chip mới này vượt trội hơn thế hệ Hopper và tiệm cận dòng Blackwell hiện đại nhất của Nvidia.

Đặc biệt mẫu chip S5000 hiện tại của hãng đã đạt 79% tốc độ tạo video so với đối thủ H100 giúp giải quyết cơn khát linh kiện tại thị trường nội địa. Sự kiện diễn ra ngay sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu thành công rực rỡ mang về khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ cho doanh nghiệp này.

Trong bối cảnh bị Mỹ đưa vào danh sách hạn chế thương mại, Moore Threads đang nỗ lực xây dựng hệ sinh thái phần mềm riêng nhằm giúp các nhà phát triển Trung Quốc giảm phụ thuộc vào công nghệ phương tây. Dù đối mặt cạnh tranh khốc liệt từ Huawei, công ty vẫn đặt mục tiêu sẽ bắt đầu có lãi vào năm 2027.

5. SoftBank dồn lực huy động 22,5 tỷ USD cho canh bạc OpenAI

CEO SoftBank, Masayoshi Son, tham dự một sự kiện giới thiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho doanh nghiệp tại Tokyo. Ảnh: Reuters.

CEO Softbank - Masayoshi Son đang chạy đua quyết liệt để hoàn tất khoản đầu tư 22,5 tỷ USD vào OpenAI trước khi năm 2025 kết thúc. Để huy động nguồn vốn khổng lồ này, tập đoàn SoftBank đã thực hiện hàng loạt kế hoạch thoái vốn quy mô lớn, bao gồm bán toàn bộ 5,8 tỷ USD cổ phần tại Nvidia và giảm bớt tỷ trọng nắm giữ tại T-Mobile.

Ông Son cũng thắt chặt chi tiêu khi yêu cầu phê duyệt trực tiếp mọi thương vụ trên 50 triệu USD và trì hoãn đợt IPO của ứng dụng PayPay sang năm tới.

Ngoài tiền mặt sẵn có, SoftBank dự định tận dụng các khoản vay dựa trên giá trị cổ phiếu của hãng chip Arm để bù đắp thiếu hụt. Khoản đầu tư này được kỳ vọng mang lại lợi nhuận kếch xù khi định giá của OpenAI đang tiến sát ngưỡng 900 tỷ đô la Mỹ.

Đây là bước đi sống còn giúp SoftBank củng cố vị thế trong cuộc đua trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo toàn cầu đầy khốc liệt.