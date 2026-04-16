Tin nóng công nghệ 16/4: Mỹ thử nghiệm robot vũ trang Hunter Wolf

1. Quân đội Mỹ thử nghiệm robot vũ trang Hunter Wolf trong kịch bản tác chiến thực tế

Xe chiến đấu robot Wolf-X của HDT Global. Ảnh: Interesting Engineering.

Quân đội Mỹ đang âm thầm thử nghiệm robot vũ trang Hunter Wolf nhằm chuẩn bị cho các chiến trường tương lai. Hình ảnh mới nhất công bố ngày 13/4 cho thấy phương tiện mặt đất không người lái này đang phối hợp cùng sư đoàn không quân 101 trong một cuộc diễn tập chiến đấu tại trung tâm huấn luyện sẵn sàng phối hợp.

Đây không còn là một buổi trình diễn kỹ thuật đơn thuần mà là một bài kiểm tra áp lực trong môi trường khắc nghiệt nhất. Robot được trang bị súng máy hạng nặng 50-caliber kết hợp cùng hệ thống radar EchoShield để mở rộng khả năng giám sát và bảo vệ binh sĩ.

Ngoài nhiệm vụ vận chuyển quân nhu như đạn dược và thiết bị liên lạc, Hunter Wolf còn tham gia trực tiếp vào các hoạt động chiến thuật nhằm giảm thiểu rủi ro cho con người. Bước đi này đánh dấu sự chuyển dịch quan trọng từ thử nghiệm lý thuyết sang tích hợp hoàn toàn robot vào đội hình tác chiến chính quy.

2. Singapore phát triển chip mã nguồn mở chống lại các cuộc tấn công lượng tử

Singapore phát triển chip chống lại các cuộc tấn công lượng tử. Ảnh: Reuters.

Singapore vừa khởi động dự án nghiên cứu QUASAR-CREATE kéo dài 3 năm rưỡi nhằm chế tạo hệ thống bộ xử lý mã nguồn mở có khả năng chống lại máy tính lượng tử. Dự án tập trung phát triển kiến trúc chip RISC-V tích hợp trực tiếp các giao thức bảo mật hậu lượng tử vào phần cứng thay vì chỉ dựa vào các lớp phần mềm truyền thống.

Các nhà nghiên cứu khẳng định việc tích hợp ở cấp độ vật lý là điều yếu tố bắt buộc để đảm bảo tính minh bạch và khả năng phục hồi của hạ tầng kỹ thuật số trước các mối đe dọa trong tương lai. Bằng cách công khai bản thiết kế mã nguồn mở, dự án cho phép các chuyên gia bảo mật độc lập kiểm toán và phát hiện lỗ hổng hệ thống một cách dễ dàng.

Sự hợp tác giữa Singapore và các tổ chức học thuật hàng đầu từ Đức hứa hẹn sẽ tạo ra một tiêu chuẩn công nghệ mới bền vững, bảo vệ an toàn dữ liệu và thông tin liên lạc trong kỷ nguyên điện toán lượng tử đang đến gần.

3. Ông Trump nói về tác động của AI đối với hệ thống ngân hàng

Donald Trump nhận định về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với hệ thống ngân hàng. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra những nhận định đa chiều về vai trò của trí tuệ nhân tạo đối với sự ổn định của hệ thống tài chính. Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business Network vào ngày 15/4, ông thừa nhận AI có thể tiềm ẩn những rủi ro làm xói mòn lòng tin vào ngành ngân hàng nhưng đồng thời cũng là công cụ giúp hệ thống trở nên an toàn và bảo mật hơn.

Đáng chú ý Tổng thống Trump ủng hộ việc thiết lập các biện pháp bảo vệ từ chính phủ, bao gồm cả cơ chế dừng khẩn cấp để kiểm soát công nghệ này. Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo về mô hình Mythos của Anthropic có khả năng gia tăng các cuộc tấn công mạng phức tạp nhắm vào các ngân hàng vẫn đang sử dụng hạ tầng công nghệ cũ. Mặc dù lo ngại về rủi ro, ông Trump vẫn tin rằng AI sẽ mang lại những bước tiến vĩ đại cho tương lai ngành tài chính.

4. Động thái của Netflix sau khi hủy thương vụ mua lại Warner Bros

Netflix tập trung lại vào nội dung và quảng cáo. Ảnh: Reuters.

Netflix dự kiến sẽ báo cáo kết quả kinh doanh quý đầu tiên với doanh thu tăng 15,5%, đạt mức 12,18 tỷ USD. Sau khi từ bỏ thương vụ mua lại Warner Bros Discovery trị giá 72 tỷ USD, gã khổng lồ phát trực tuyến đang dồn lực vào việc tự phát triển nội dung và mở rộng mảng quảng cáo. Việc tăng giá dịch vụ tại Mỹ vào tháng 3 vừa qua được dự báo sẽ thúc đẩy người dùng chuyển sang gói có quảng cáo, giúp nền tảng này dần trở thành một trong những hệ thống quảng cáo quy mô toàn cầu.

Các nhà đầu tư hiện kỳ vọng Netflix sẽ tập trung vào các sự kiện trực tiếp và thể thao để gia tăng nguồn thu mới. Những thành công gần đây từ buổi hòa nhạc của nhóm nhạc BTS và giải World Baseball Classic đã chứng minh tiềm năng to lớn của mảng nội dung trực tiếp. Bất chấp sự cạnh tranh từ các liên minh đối thủ, cổ phiếu Netflix vẫn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 26% kể từ khi thay đổi chiến lược.

5. Snap cắt giảm 1.000 nhân sự

Snap cắt giảm 1.000 nhân sự. Ảnh: Reuters.

Công ty Snap vừa thông báo sa thải khoảng 1.000 nhân viên, tương đương 16% lao động toàn thời gian để tinh gọn bộ máy. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chủ sở hữu Snapchat đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm thay thế các tác vụ thông thường và nâng cao hiệu suất công việc.

Giám đốc điều hành Evan Spiegel cho biết AI hiện tạo ra hơn 65% mã nguồn mới, cho phép công ty vận hành với các nhóm nhỏ gọn và tập trung hơn. Việc cắt giảm nhân sự cùng các biện pháp thắt chặt chi phí khác dự kiến sẽ giúp Snap tiết kiệm hơn 500 triệu USD mỗi năm.

Quyết định này cũng nhằm đáp ứng áp lực từ nhà đầu tư Irenic Capital trong việc tối ưu hóa danh mục đầu tư và cải thiện lợi nhuận. Bất chấp những khó khăn, Snap vẫn kiên trì đầu tư vào mảng kính thực tế tăng cường Specs và dự kiến ra mắt sản phẩm trong năm nay.

Theo Reuters, Interesting Engineering