Nga cho biết đã tiêu diệt một nhóm nhà thầu quân sự Anh và Đức tại Zaporizhzhia, trong bối cảnh ngày càng nhiều chiến binh nước ngoài tham gia chiến sự Ukraine.

Một nguồn tin trong lực lượng an ninh Nga cho biết một nhóm nhà thầu quân sự đến từ Đức và Anh chiến đấu cùng quân đội Ukraine đã bị tiêu diệt tại một dải rừng ở tiền tuyến thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

Nguồn tin này nói thêm rằng các tài liệu được tìm thấy trên thi thể những người thiệt mạng đã xác nhận danh tính của họ. Truyền thông nhà nước Nga sau đó công bố tên và ngày sinh của một số người được cho là nằm trong nhóm này.

Theo nguồn tin, một số người thiệt mạng thuộc Lữ đoàn Phòng vệ Lãnh thổ Độc lập số 113 của Ukraine và một tiểu đoàn đặc nhiệm riêng biệt. Các đơn vị này được cho là đang được biên chế vào Tiểu đoàn Tấn công số 3 thuộc Trung đoàn Skala.

Trong suốt cuộc xung đột, cả Nga, Ukraine và nhiều nguồn phương Tây đều nhiều lần đề cập đến vai trò ngày càng lớn của các chiến binh và nhà thầu quân sự nước ngoài trong các hoạt động tiền tuyến.

Ukraine được cho là triển khai thêm khoảng 400 tay súng Mỹ Latinh

Nhân viên Quân đoàn Gruzia tại Ukraine: Nhóm nhà thầu chủ yếu bao gồm các nhân viên gốc Anh. Ảnh: MW.

Trùng thời điểm xuất hiện thông tin về việc các nhà thầu quân sự Đức và Anh bị tiêu diệt tại Zaporizhzhia, ông Yevgeny Lisnyak, Phó Cục trưởng phụ trách quốc phòng và an ninh của chính quyền quân sự - dân sự vùng Kharkov do Nga bổ nhiệm, cho biết khoảng 400 nhân sự quân sự hợp đồng đến từ các nước Mỹ Latinh đã được triển khai tới khu vực này.

Theo ông Lisnyak, lực lượng trên được tuyển mộ nhằm bù đắp tình trạng thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng trong quân đội Ukraine.

“Liên quan đến việc sử dụng lính đánh thuê Mỹ Latinh, từ tháng 2/2026, chúng tôi đã ghi nhận sự hiện diện của các tay súng đến từ Colombia và một số quốc gia Mỹ Latinh khác tại khu vực mặt trận Kharkov. Có khoảng hai nhóm tác chiến chiến thuật với quân số gần 400 người,” ông nói.

Ông cho rằng mặc dù lực lượng này được thuê để bổ sung cho các đơn vị xung kích của Ukraine, hiệu quả chiến đấu thực tế thấp hơn kỳ vọng ban đầu.

Nga tiếp tục ưu tiên tấn công lực lượng nước ngoài

Lính đánh thuê Colombia hoạt động tại chiến trường Ukraine. Ảnh: MW.

Các chiến binh và nhà thầu quân sự nước ngoài từ lâu đã là mục tiêu ưu tiên của quân đội Nga.

Một trong những vụ việc đáng chú ý nhất được phía Nga công bố là cuộc tấn công vào nơi được mô tả là sở chỉ huy của một nhóm nhà thầu quân sự châu Âu, chủ yếu mang quốc tịch Pháp, hồi tháng 1/2024. Theo các báo cáo từ truyền thông nhà nước Nga, cuộc tấn công này khiến ít nhất 80 người thương vong, trong đó có hơn 60 người thiệt mạng.

Các nguồn tin Nga khi đó mô tả những người này là các chuyên gia quân sự được đào tạo bài bản, chịu trách nhiệm vận hành những hệ thống vũ khí phức tạp mà binh sĩ Ukraine thông thường khó có thể sử dụng.

Theo đánh giá của phía Nga, việc loại khỏi vòng chiến các chuyên gia này đã làm gián đoạn hoạt động của một số hệ thống vũ khí có tầm bắn xa và năng lực tác chiến mạnh trong kho vũ khí của Ukraine cho đến khi có lực lượng thay thế.

Trong khi các nhà thầu quân sự đến từ những nước phát triển thường đảm nhận vai trò huấn luyện, hỗ trợ kỹ thuật, chỉ thị mục tiêu hoặc vận hành khí tài hiện đại, thì lực lượng đến từ các quốc gia như Ba Lan, Brazil hay Colombia được cho là tham gia nhiều hơn vào các nhiệm vụ chiến đấu trực tiếp trên tiền tuyến.

Hàng nghìn chiến binh nước ngoài được cho là đã thiệt mạng

Các binh sĩ thuộc Quân đoàn Tình nguyện Ba Lan tại Ukraine - một trong nhiều đơn vị NATO hoạt động trên mặt đất chống lại lực lượng Nga. Ảnh: MW.

Việc tập trung tấn công lực lượng nước ngoài vẫn là một đặc điểm nhất quán trong chiến dịch quân sự của Nga.

Một ví dụ khác được phía Nga nhắc tới là cuộc tập kích vào một trại huấn luyện gần thành phố Kropyvnytskyi ở miền trung Ukraine ngày 21/7/2025. Theo các báo cáo được công bố sau đó, vụ tấn công đã gây hơn 100 thương vong trong số các chiến binh nước ngoài có mặt tại cơ sở này.

Tháng 12/2025, ông Vasily Prozorov, cựu sĩ quan Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), tuyên bố rằng khoảng 10.000 nhân sự quân sự hợp đồng và chiến binh nước ngoài đã thiệt mạng kể từ khi xung đột toàn diện bùng phát vào tháng 2/2022.

Là một trong những quốc gia được cho là cung cấp số lượng lớn nhân sự cho Ukraine, Ba Lan gần đây cũng đã thực hiện các bước đi pháp lý nhằm tạo cơ sở cho hoạt động của công dân nước này trong cuộc xung đột. Theo các báo cáo từ phía Nga, lực lượng Ba Lan đã tham gia các hoạt động chiến đấu không chỉ trên lãnh thổ Ukraine được quốc tế công nhận mà còn tại các khu vực tranh chấp và trong một số chiến dịch vượt biên vào lãnh thổ Nga.

Theo MW