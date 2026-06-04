Đề xuất nghỉ thêm 2 ngày dịp Quốc khánh để đưa con đi khai giảng

Tại phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 sáng 4/6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chuyển tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ 5 nhóm kiến nghị được tổng hợp từ hàng chục nghìn ý kiến của đoàn viên, người lao động trên cả nước.

Trong đó, tổ chức công đoàn đề nghị Quốc hội sửa đổi toàn diện Bộ luật Lao động năm 2019 cho phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Một trong những nội dung đề xuất là bổ sung 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, cho phép người lao động nghỉ từ ngày 2 đến 5/9 để có điều kiện đưa con đến trường trong ngày khai giảng.

Đề xuất trên nhằm tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng; kết hợp với các giải pháp nâng cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đề xuất nghỉ thêm 2 ngày dịp Quốc khánh. Ảnh: Bộ Công Thương.

Cùng với đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng kiến nghị bổ sung quy định về việc doanh nghiệp có nghĩa vụ bố trí thời gian cho người lao động nghỉ làm việc, có hưởng lương để học tập chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, có thể gắn với Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 hằng năm.

Ngoài ra, các kiến nghị về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và giai cấp công nhân; Tạo việc làm bền vững, tiền lương và đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho người lao động; Triển khai và đảm bảo tuân thủ, thực hiện chính sách, pháp luật... cũng được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu tại đại hội.

Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết gồm: Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch); ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Với việc thể chế hóa Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, công chức, viên chức, người lao động sẽ có thêm 1 ngày nghỉ, nâng tổng số ngày nghỉ năm 2026 lên 12 ngày.

Trước đó, tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có kiến nghị bổ sung 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, để kéo dài dịp nghỉ từ 2/9 đến hết ngày 5/9, tạo cơ hội cho công nhân, lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng.