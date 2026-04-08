Tin nóng công nghệ 8/4: Apple, Google liên kết ứng phó với hiểm họa từ AI

1. Uber bắt tay Amazon sử dụng chip tùy chỉnh để tối ưu hóa trí tuệ nhân tạo

Hãng gọi xe công nghệ Uber vừa quyết định sử dụng các loại chip tùy chỉnh của Amazon nhằm đẩy nhanh tốc độ tính toán và huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo. Thỏa thuận này mở rộng mối quan hệ đối tác sẵn có cho phép Uber khai thác bộ vi xử lý Graviton để hỗ trợ các dịch vụ di chuyển và giao hàng mượt mà hơn.

Đồng thời dòng chip Trainium của Amazon Web Services sẽ giúp Uber đào tạo các thuật toán giúp cá nhân hóa trải nghiệm người dùng và tăng tốc độ kết nối tài xế. Trong khi đó Amazon đang đầu tư mạnh mẽ vào phần cứng chuyên dụng để thu hút các khách hàng doanh nghiệp lớn giữa bối cảnh nhu cầu về đào tạo mô hình ngôn ngữ lớn đang bùng nổ. Việc sở hữu hạ tầng phần cứng tiên tiến được kỳ vọng sẽ giúp Uber tối ưu hóa giao diện số và giành lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua dịch vụ công nghệ toàn cầu.

2. Công nghệ giúp điều khiển robot không cần camera giám sát

Các nhà khoa học tại Đại học Southern Methodist vừa phát triển thành công hệ thống cuộn dây từ tính có khả năng điều khiển robot siêu nhỏ mà không cần theo dõi vị trí liên tục. Đột phá này giải quyết hạn chế lớn của các công nghệ cũ vốn phụ thuộc vào hệ thống camera đắt đỏ và chậm chạp. Bằng cách tạo ra một độ dốc từ trường đồng nhất, thiết bị mới cho phép tác động lực ổn định lên robot ở bất kỳ đâu trong không gian làm việc.

Hệ thống sử dụng sáu cuộn dây sắp xếp theo ba trục tọa độ để điều hướng chính xác trong môi trường thiếu ánh sáng như mạch máu hoặc đường ống công nghiệp. Kết quả thử nghiệm cho thấy độ chính xác đạt tới 99% so với mô hình mô phỏng lý thuyết. Công nghệ này mở ra triển vọng mới cho y học hiện đại trong việc đưa thuốc đến các vị trí hiểm yếu hoặc thực hiện phẫu thuật xâm lấn tối thiểu mà không cần các thiết bị chẩn đoán hình ảnh phức tạp đi kèm.

3. Apple, Google liên kết ứng phó với hiểm họa từ AI

Một liên minh gồm các ông lớn công nghệ như Amazon, Apple, Google và Microsoft vừa khởi động dự án Project Glasswing nhằm đối phó với các mối đe dọa an ninh mạng do trí tuệ nhân tạo thúc đẩy. Sáng kiến này ra đời sau khi mô hình Claude Mythos Preview của Anthropic cho thấy khả năng vượt trội con người trong việc phát hiện và khai thác hàng nghìn lỗ hổng phần mềm nghiêm trọng.

Các doanh nghiệp cảnh báo rằng năng lực này có thể sớm phổ biến và làm gia tăng quy mô cũng như mức độ tinh vi của các cuộc tấn công mạng vốn đã gây thiệt hại hàng trăm tỷ đô la mỗi năm. Anthropic cam kết hỗ trợ 100 triệu USD dưới dạng tín dụng sử dụng để triển khai mô hình vào mục đích phòng thủ, quét lỗi và tăng cường bảo mật hệ thống. Dự án kỳ vọng sẽ tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhà phát triển AI và chính phủ để bảo vệ hạ tầng trọng yếu trước khi cán cân sức mạnh nghiêng hẳn về phía những kẻ tấn công.

4. Công nghệ giúp giảm chi phí sản xuất nhiên liệu hàng không

Các nhà nghiên cứu Mỹ vừa thiết kế thành công loại chất xúc tác mới giúp chuyển đổi ethanol thành tiền chất nhiên liệu phản lực chỉ trong một bước duy nhất. Công ty nhiên liệu sinh học Gevo đã mua bản quyền công nghệ này từ Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge nhằm đẩy nhanh quy trình sản xuất quy mô công nghiệp.

Cải tiến này cho phép biến đổi cồn etylic từ nguồn phế phẩm nông nghiệp thành olefin với hiệu suất carbon cao và chi phí thấp hơn đáng kể so với phương pháp đa tầng truyền thống. Nhiên liệu hàng không bền vững được coi là giải pháp then chốt để khử carbon trong ngành hàng không vốn đang đối mặt với áp lực giảm phát thải toàn cầu. Ngoài ra các olefin tạo ra từ quy trình này còn được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nhựa và hóa chất dung môi. Dự án kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt kinh tế giúp mở rộng thị trường cho nông dân và đảm bảo an ninh năng lượng.

5. Intel bắt tay Elon Musk xây tổ hợp nhà máy chip AI Terafab

Tập đoàn Intel vừa thông báo sẽ gia nhập dự án tổ hợp chip trí tuệ nhân tạo Terafab của tỷ phú Elon Musk cùng với SpaceX, Tesla và xAI. Theo kế hoạch được công bố, các bên sẽ xây dựng hai nhà máy sản xuất chip tiên tiến tại Austin, Texas nhằm cung cấp năng lượng cho xe tự hành, robot nhân hình và các trung tâm dữ liệu ngoài không gian.

Intel cho biết khả năng thiết kế và đóng gói chip hiệu suất cao ở quy mô lớn của hãng sẽ giúp Terafab đạt mục tiêu sản xuất một terawatt năng lượng tính toán mỗi năm. Sự hợp tác này diễn ra ngay sau khi SpaceX nộp hồ sơ niêm yết bảo mật để chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng vào cuối năm nay. Ngay sau thông tin này, giá cổ phiếu của Intel đã tăng 2% trong phiên giao dịch sớm, đánh dấu mức tăng trưởng 38% kể từ đầu năm.

Theo Reuters, Interesting Engineering