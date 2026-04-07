Tin nóng công nghệ 7/4: Lợi nhuận của Samsung tăng 755% nhờ cơn sốt chip AI

1. AI giúp tiết kiệm chi phí cho trung tâm dữ liệu

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Pennsylvania (Mỹ) vừa phát triển một khung phần mềm trí tuệ nhân tạo mới nhằm giúp các trung tâm dữ liệu cắt giảm chi phí năng lượng khổng lồ từ hệ thống làm mát. Trong bối cảnh nhu cầu về điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo bùng nổ, việc làm mát hiện chiếm tới 40% tổng lượng điện tiêu thụ của các cơ sở này.

Thay vì sử dụng các mục tiêu nhiệt độ tĩnh truyền thống, hệ thống mới sử dụng mô hình học máy dựa trên vật lý để phân tích dữ liệu khí hậu và kinh tế theo thời gian thực. Công nghệ này cho phép điều chỉnh linh hoạt hiệu suất làm mát dựa trên biến động giá điện và điều kiện thời tiết khắc nghiệt mà không gây rủi ro cho phần cứng. Giải pháp phần mềm này được đánh giá là phương án thay thế tiết kiệm so với việc nâng cấp hạ tầng vật lý đắt đỏ.

2. Phi hành đoàn Artemis 2 phá kỷ lục khoảng cách bay xa nhất trong lịch sử nhân loại

Phi hành đoàn Artemis II đã chụp được hình ảnh Mặt Trăng khi tàu Orion tiến vào vùng trọng lực của Mặt Trăng vào ngày 6 tháng 4 năm 2026.

Phi hành đoàn Artemis 2 của NASA vừa xác lập cột mốc lịch sử khi di chuyển xa Trái Đất hơn bất kỳ con người nào trước đây, vượt qua kỷ lục của tàu Apollo 13. Bốn phi hành gia Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen đã vượt mốc 248.655 dặm (400.171 km) khi tàu Orion tiến vào vùng ảnh hưởng trọng trường của Mặt Trăng.

Đây là sứ mệnh có người lái đầu tiên sau hơn năm thập kỷ nhằm kiểm chứng hệ thống dẫn đường và hỗ trợ sự sống trong không gian sâu. Con tàu đang thực hiện quỹ đạo tự quay trở về, cho phép phi hành đoàn quan sát trực tiếp những địa hình chưa từng thấy ở mặt xa của Mặt Trăng.

Sau khi hoàn thành hành trình dự kiến dài 252.760 dặm (406.777 km), tàu Orion sẽ bắt đầu chặng đường về và hạ cánh xuống Thái Bình Dương. Dữ liệu từ chuyến đi này sẽ là nền tảng quan trọng cho các kế hoạch đổ bộ và xây dựng căn cứ dài hạn trên cung trăng.

3. Lợi nhuận quý 1 của Samsung tăng vọt 755% nhờ cơn sốt chip AI

Tập đoàn Samsung Electronics vừa công bố lợi nhuận hoạt động quý 1 đạt 57,2 nghìn tỷ won, tăng trưởng ấn tượng 755% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả sơ bộ này vượt xa kỳ vọng của thị trường nhờ nhu cầu bùng nổ đối với các dòng chip nhớ tiên tiến phục vụ điện toán trí tuệ nhân tạo.

Doanh thu của hãng cũng tăng 68,1% chạm mức 133 nghìn tỷ won (tương đương khoảng hơn 88 tỷ USD) trong bối cảnh tình trạng khan hiếm nguồn cung cho phép Samsung duy trì vị thế thương lượng cao với khách hàng.

Tuy nhiên, triển vọng kinh tế toàn cầu đang bị phủ bóng bởi những xung đột địa chính trị tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về lạm phát và giá dầu tăng cao. Mặc dù các mảng kinh doanh bán dẫn đang ở chu kỳ tăng trưởng mạnh, giá cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc vẫn biến động do tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trước những cú sốc ngoại lực.

4. Netflix ra mắt ứng dụng trò chơi mới dành riêng cho trẻ em

Hãng dịch vụ phát trực tuyến Netflix vừa chính thức ra mắt ứng dụng mới mang tên Netflix Playground nhằm đẩy mạnh mảng trò chơi điện tử hướng tới đối tượng trẻ em.

Ứng dụng này tập trung vào các nhân vật nổi tiếng như Peppa Pig và Sesame Street để tạo ra không gian giải trí an toàn và bổ ích cho trẻ dưới tám tuổi.

Các chuyên gia phân tích nhận định đây là bước đi chiến lược giúp Netflix cạnh tranh trực tiếp với Disney + trong phân khúc nội dung gia đình vốn giúp giảm tỷ lệ hủy đăng ký thuê bao.

Netflix Playground cho phép chơi ngoại tuyến, không chứa quảng cáo hay các khoản phí mua thêm và đã được tích hợp sẵn trong mọi gói thành viên hiện có.

Dù đối mặt với thách thức về kho bản quyền biểu tượng so với các đối thủ như Warner Bros, việc chú trọng vào trò chơi dành cho thiếu nhi được kỳ vọng sẽ khiến nền tảng này trở nên gắn bó hơn với các hộ gia đình trên toàn cầu.

5. OpenAI đề nghị điều tra hành vi cạnh tranh không lành mạnh của tỷ phú Elon Musk

Công ty OpenAI vừa gửi thư yêu cầu các bộ trưởng tư pháp bang California và Delaware xem xét điều tra hành vi cạnh tranh không lành mạnh từ phía Elon Musk. Động thái này diễn ra ngay trước thềm phiên tòa dự kiến bắt đầu trong tháng này liên quan đến vụ kiện giữa hai bên từ năm 2024.

Elon Musk cáo buộc OpenAI vi phạm sứ mệnh thành lập khi chuyển đổi sang mô hình kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận. Ngược lại phía OpenAI cho rằng tỷ phú này đang cố gắng làm tê liệt tổ chức bằng cách yêu cầu bồi thường hơn 100 tỷ USD. Giám đốc chiến lược Jason Kwon nhấn mạnh rằng vụ kiện có thể làm suy yếu các nỗ lực phát triển trí tuệ nhân tạo tổng quát vì lợi ích nhân loại. Hiện tại cuộc chiến pháp lý vẫn đang căng thẳng khi OpenAI cáo buộc Elon Musk từng lôi kéo các đối thủ khác nhằm thâu tóm công ty một cách bất chính.

Theo Interesting Engineering, Nikkei Asia, Reuters