Petrolimex muốn bán toàn bộ cổ phiếu quỹ, chuyện gì đang xảy ra?

Quyết định thoái toàn bộ cổ phiếu quỹ của Petrolimex nhằm đáp ứng các điều kiện của công ty đại chúng theo quy định hiện hành.

HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - Mã: PLX) vừa thông qua chủ trương bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ đang nắm giữ, tương đương 23,29 triệu cổ phiếu.

Theo Petrolimex, việc thoái toàn bộ lượng cổ phiếu quỹ này nhằm đáp ứng các điều kiện của công ty đại chúng theo quy định hiện hành, đồng thời góp phần tăng cường năng lực tài chính và cân đối nguồn vốn dài hạn.

Theo quy định của Luật Chứng khoán, công ty đại chúng phải có tối thiểu 10% cổ phần có quyền biểu quyết được sở hữu bởi ít nhất 100 cổ đông thiểu số.

Hồi tháng 4, Petrolimex cho biết có 43.266 cổ đông. Theo báo cáo thường niên mới nhất, tập đoàn có hai cổ đông lớn là Bộ Tài chính (đại diện vốn nhà nước) và ENEOS, còn lại cổ đông thiểu số nắm tổng cộng 9,42% vốn.

Trong trường hợp bán hết 23,29 triệu cổ phiếu quỹ, tỷ lệ sở hữu của cổ đông thiểu số tăng lên khoảng 11,2%, qua đó đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, khoản mục cổ phiếu quỹ của Petrolimex được ghi nhận với giá trị gần 233 tỷ đồng, tương đương với giá mua bình quân của lượng cổ phiếu này vào khoảng 10.000 đồng/cổ phiếu.

Tính theo giá chốt phiên 3/6, cổ phiếu PLX dừng tại 39.150 đồng/đơn vị, tương đương 911 tỷ đồng, cao gần gấp 4 lần so với giá vốn của số cổ phiếu quỹ nói trên.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2026, Petrolimex ghi nhận gần 98.700 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 45% so với cùng kỳ, đây là mức doanh thu theo quý cao nhất của doanh nghiệp trong 10 năm qua.

Sau khi trừ đi các chi phí, Petrolimex báo lỗ hơn 662 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 210 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của doanh nghiệp kể từ quý I/2020, đồng thời đánh dấu quý thua lỗ đầu tiên sau 6 năm.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, Tổng Giám đốc Lưu Văn Tuyển cho rằng biến động địa chính trị tại Trung Đông gây ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

“Biến động giá dầu trong biến động tại Trung Đông là điều chúng tôi không thể kiểm soát được. Diễn biến giá dầu một ngày tăng giảm tới 50 USD là chưa bao giờ có trong lịch sử.

Có thời điểm mua một thùng dầu giá lên đến 292 USD, cộng phụ phí, cộng cước vận tải tăng nữa là lên đến 300-340 USD/thùng. Chúng tôi nhập một lô dầu 40.000 tấn trước đây chỉ khoảng 25-26 triệu USD, bây giờ nhập về lên đến 85-87 triệu USD”, ông Tuyển cho biết.

Năm 2026, Petrolimex đặt mục tiêu sản lượng xăng dầu xuất bán hợp nhất khoảng 19,4 triệu m³/tấn, tăng 10% so với năm 2025. Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 339.300 tỷ đồng tăng 7%, trong khi lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt khoảng 3.380 tỷ đồng giảm 7% so với cùng kỳ.